CSRD 报告软件
利用全面高效的报告工具简化您的 CSRD 合规之路
利用 CSRD 电子书做好准备 预约实时演示
描绘 ESG 报告框架的插图
利用 IBM Envizi 为 CSRD 做好准备

利用 IBM Envizi 收集、管理和报告 ESG 数据。十多年来深受全球企业的信赖。

借助十多年来深受全球企业的信赖的 IBM® Envizi 软件，收集、管理和报告环境、社会和企业治理 (ESG) 数据。

IBM Envizi ESG 报告框架模块简化了 ESG 数据的大规模编译、修订和报告，以满足跨多个 ESG 框架的 ESG 披露要求。范围覆盖组织特定的自定义披露，以及地区披露和大型国际框架，如可持续发展会计准则委员会 (SASB)、气候相关财务信息披露工作组 (TCFD)、联合国可持续发展目标 (SDG) 和全球报告倡议组织 (GRI)。

IBM 支持欧盟可持续发展报告标准 (ESRS)，将其作为管理框架，帮助公司遵守欧盟企业可持续发展报告指令 (CSRD) 以及 IBM Envizi 服务的所有其他报告框架。

 开始使用 CSRD 指南
部分公司最早于 2025 年开始披露 ESG 信息

立即与我们讨论如何开始准备数据。
为 CSRD 做准备的资源

电子书和指南
满足 CSRD 要求

CSRD 规定，公司必须使用 ESRS 进行报告，其中涉及收集和分析数千至数万个日期点。IBM Envizi 的 CSRD 报告软件简化了这个流程，有助于公司履行其报告义务。

 已嵌入 ESRS 问题

IBM Envizi ESG Suite 将 ESRS 问题直接嵌入到软件中，因此可以在一个系统中查看和管理问题解答。

 数据收集和汇总

IBM Envizi 可自动收集和管理数千种数据类型，以支持 ESRS 环境披露。社会和治理定性响应可经过格式化和汇总，以满足 ESRS 的要求。

 系统化、安全地管理响应工作流程

通过基于角色的访问权限、协作工具、审批工作流程、问题指导、审计跟踪和用于验证目的的第三方访问，来安全管理响应工作流程。

 提取数据并编写报告

IBM Envizi 通过推动各种格式的报告生成和数据提取来简化 CSRD 报告。可通过灵活的格式提取报告就绪数据，以简化报告流程。
模块功能
通过统一报告方式简化合规 跨多个框架（包括 ESRS、SASB 和 TCFD）简化您的 ESG 报告流程。通过在框架之间交叉引用问题，并利用单一平台上的历史数据，可以节省时间并降低复杂程度。
安全管理响应 通过跟踪实时进度、自动化数据验证和简化协作来无缝管理 ESG 报告，同时提高数据质量和合规程度。
数据治理和审计跟踪 通过强制性第三方担保遵守 CSRD 法规，并保障披露信息的透明度和责任义务。

成功案例

BanFast

BanFast 借助 IBM Envizi ESG Suite 来提高运营效率，并能够领先 CSRD 报告一步。

 阅读成功案例
为 CSRD 做好准备

部分企业最早将于 2024 财年开始披露 ESG。这些资源旨在帮助企业立即为即将生效的 CSRD 合规要求预先做好准备。

 欧盟 CSRD 指南

关于欧盟 CSRD 的可下载电子书，涵盖合规性、报告要求、关键日期等内容。

什么是 CSRD？

文章解释了推出 CSRD 的原因、合规要求、CSRD 与 NFRD 的对比以及违规处罚。

 应对 CSRD 挑战

下载 IBM 委托独立研究公司 Verdantix 撰写的指南，了解 400 名负责可持续发展的高管和 350 名负责净零排放的领导者如何应对 CSRD 对于可持续发展信息披露的要求。

 什么是 ESG 数据？

在本视频中，我们将解释什么是 ESG 数据、ESG 数据与其他数据集的不同之处，以及在收集、管理和报告 ESG 数据时需要考虑的事项。
谁需要遵守 CSRD？ 为遵守 CSRD 做好准备的电子书 已向 NFRD 报告的企业

大型上市银行、保险公司和大公司已根据非财务报告指令 (NRFD) 进行报告。

 在欧盟上市的企业

在欧盟监管市场上市的所有企业及其子公司。

 大型私营企业

欧盟大型私营企业。

 在欧盟开展业务的非欧盟企业

在欧盟有重要业务的非欧盟企业。

 披露要求即将生效

对于某些公司而言，披露要求最早在 2024 财年开始生效。

 对违规行为的处罚

违规行为可能会导致经济和行政处罚。
立即为 CSRD 合规做好准备

咨询我们您规划的 CSRD 报告策略，以及 CSRD 报告软件如何能帮助您满足即将到来的披露要求。深入了解下方的标准套餐和高级套餐定价。

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