利用 IBM Envizi 收集、管理和报告 ESG 数据。十多年来深受全球企业的信赖。
借助十多年来深受全球企业的信赖的 IBM® Envizi 软件，收集、管理和报告环境、社会和企业治理 (ESG) 数据。
IBM Envizi ESG 报告框架模块简化了 ESG 数据的大规模编译、修订和报告，以满足跨多个 ESG 框架的 ESG 披露要求。范围覆盖组织特定的自定义披露，以及地区披露和大型国际框架，如可持续发展会计准则委员会 (SASB)、气候相关财务信息披露工作组 (TCFD)、联合国可持续发展目标 (SDG) 和全球报告倡议组织 (GRI)。
IBM 支持欧盟可持续发展报告标准 (ESRS)，将其作为管理框架，帮助公司遵守欧盟企业可持续发展报告指令 (CSRD) 以及 IBM Envizi 服务的所有其他报告框架。
立即与我们讨论如何开始准备数据。
电子书和指南
CSRD 规定，公司必须使用 ESRS 进行报告，其中涉及收集和分析数千至数万个日期点。IBM Envizi 的 CSRD 报告软件简化了这个流程，有助于公司履行其报告义务。
IBM Envizi ESG Suite 将 ESRS 问题直接嵌入到软件中，因此可以在一个系统中查看和管理问题解答。
IBM Envizi 可自动收集和管理数千种数据类型，以支持 ESRS 环境披露。社会和治理定性响应可经过格式化和汇总，以满足 ESRS 的要求。
通过基于角色的访问权限、协作工具、审批工作流程、问题指导、审计跟踪和用于验证目的的第三方访问，来安全管理响应工作流程。
IBM Envizi 通过推动各种格式的报告生成和数据提取来简化 CSRD 报告。可通过灵活的格式提取报告就绪数据，以简化报告流程。
部分企业最早将于 2024 财年开始披露 ESG。这些资源旨在帮助企业立即为即将生效的 CSRD 合规要求预先做好准备。
关于欧盟 CSRD 的可下载电子书，涵盖合规性、报告要求、关键日期等内容。
文章解释了推出 CSRD 的原因、合规要求、CSRD 与 NFRD 的对比以及违规处罚。
下载 IBM 委托独立研究公司 Verdantix 撰写的指南，了解 400 名负责可持续发展的高管和 350 名负责净零排放的领导者如何应对 CSRD 对于可持续发展信息披露的要求。
在本视频中，我们将解释什么是 ESG 数据、ESG 数据与其他数据集的不同之处，以及在收集、管理和报告 ESG 数据时需要考虑的事项。