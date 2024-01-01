借助十多年来深受全球企业的信赖的 IBM® Envizi 软件，收集、管理和报告环境、社会和企业治理 (ESG) 数据。

IBM Envizi ESG 报告框架模块简化了 ESG 数据的大规模编译、修订和报告，以满足跨多个 ESG 框架的 ESG 披露要求。范围覆盖组织特定的自定义披露，以及地区披露和大型国际框架，如可持续发展会计准则委员会 (SASB)、气候相关财务信息披露工作组 (TCFD)、联合国可持续发展目标 (SDG) 和全球报告倡议组织 (GRI)。

IBM 支持欧盟可持续发展报告标准 (ESRS)，将其作为管理框架，帮助公司遵守欧盟企业可持续发展报告指令 (CSRD) 以及 IBM Envizi 服务的所有其他报告框架。