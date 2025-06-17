IBM 的可持续发展解决方案

将雄心壮志转化为实际行动。了解 IBM 如何使用 Envizi 从每年 6,500 多笔水电账单中收集数据、计算排放量并跟踪实现可持续发展目标的进度。
假如数据可以拯救地球，会怎么样？

随着各界竞相减少排放、消耗和环境影响，各种解决方案应运而生。各行各业的众多公司都在设法通过优先考虑其核心运营方式的可持续性来转变业务模式，以及满足主要利益相关者和具有可持续发展意识的客户日益增长的需求。

但是，组织无法通过单打独斗做到这一点。组织唯有在能够监控、跟踪和报告其碳足迹、能源转型目标以及环境、社会和治理 (ESG) 数据的情况下，才能真正开始追求净零排放。

企业要想对地球产生积极影响，同时确保长期财务稳定，就需要以正确方式将战略合作伙伴关系与融入 AI 的技术结合起来，以将业务可持续发展目标付诸行动。

将您的战略路线图与日常运营联系起来，立即开启可持续发展之旅吧。
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用例

战略和报告 气候适应性 智能运营 节能 IT 供应链
对我们来说，重要的是要保持透明度并让我们的投资人、证券持有人、员工和租户相信我们以可持续方式开展运营。务必要用可靠的 ESG 数据支持我们的披露，这一点没有商量余地。 Katrina Itin 可持续性顾问 Growthpoint Properties Australia 阅读成功案例

聚焦可持续发展服务

IBM® Garage 是一种协作式方法，是 IBM Consulting 开展业务的核心。
IBM Impact 和 ESG 计划
Co-workers in a office at London Garage.
2023 年“IBM 影响力”报告
了解 IBM 员工如何通过减少对全球环境产生负面影响来改变世界。
aerial top view of road intersection complex roundabout at day.
IBM 可持续发展加速器
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Man working in Office
社会影响博客
了解 IBM 如何在全球推行强有力的 ESG 原则。
资源 什么是脱碳？
脱碳既是缓解气候变化的一种方法，也是大幅度减少或消除大气中二氧化碳和其他温室气体排放的过程。
将雄心壮志转化为全企业范围的行动
构建并实施战略路线图，以此指导组织实现其独特的可持续发展计划。
什么是天气模型？
天气模型是用于天气研究和预报的大气计算机模拟。
后续步骤

了解 IBM Garage for Sustainability 如何帮助您的团队加速数字化转型；或者与专家会面，以便使用定制的解决方案组合，将可持续发展战略付诸实施。

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