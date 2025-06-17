随着各界竞相减少排放、消耗和环境影响，各种解决方案应运而生。各行各业的众多公司都在设法通过优先考虑其核心运营方式的可持续性来转变业务模式，以及满足主要利益相关者和具有可持续发展意识的客户日益增长的需求。
但是，组织无法通过单打独斗做到这一点。组织唯有在能够监控、跟踪和报告其碳足迹、能源转型目标以及环境、社会和治理 (ESG) 数据的情况下，才能真正开始追求净零排放。
企业要想对地球产生积极影响，同时确保长期财务稳定，就需要以正确方式将战略合作伙伴关系与融入 AI 的技术结合起来，以将业务可持续发展目标付诸行动。
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利用 IBM® Maximo 和 IBM Environmental Intelligence，快速转向可再生能源，增强气候适应性。利用 AI、IoT 和区块链科技，提高电网效率，实现能源基础设施的现代化。
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利用 IBM Sterling Order Management 和 IBM Envizi 供应链智能，提高供应链的公平性和透明度。利用 AI、区块链和集成功能，实现公正过渡、循环利用和范围 3 排放管理。
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