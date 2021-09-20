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合理搭配人员、流程和技术，将可持续发展愿景转化为行动，成为一家更加负责、盈利能力更强的企业。
阅读生成式 AI 指南
城市景观和企业建筑景观的鸟瞰图
将可持续发展愿景转化为行动

IBM 认为，可持续发展企业应当负责、公平且能够独立发展，以推进四条底线。凭借深厚的行业专业知识、生态系统合作伙伴关系和行之有效的方法，我们的可持续发展咨询服务可指导客户进行可持续实践，并在成为可持续发展企业的过程中获得竞争优势。

我们的端到端可持续发展咨询能力将可持续发展解决方案嵌入到组织的运营和文化当中。

我们可在以下方面帮助客户：

  • 制定业务战略
  • 管理环境、社会和治理数据
  • 实施风险管理和报告实践
  • 引领能源转型
  • 将可持续发展融入其供应链运营和 IT 环境中。

利用我们的专业能力，通过 AI 和自动化来加速可持续发展。
可持续发展的最新进展

深入了解如何利用数据、技术和咨询能力，将可持续发展雄心转化为可执行计划。
功能 策略与路线图

制定可持续发展议程和途径，以实现企业社会影响和商业价值。

 阅读 CEO 研究 ESG 数据、报告和风险

根据 ESG 指标创建可持续发展目标的整体报告和指导，管理合规事宜并降低风险。

 阅读研究报告 可持续发展的供应链

助力供应链减少碳足迹和降低风险，构建品牌资产，并最终为企业构建可持续发展的未来。

 阅读 CEO 的 AI 指南 清洁能源转型

联合制定利用 AI 识别浪费并提高能源及运营效率的策略。

 阅读报告 可信任的计算和绿色 IT

通过值得信赖的 AI、业务转型、迁移、现代化和构建服务，融入可持续发展的 IT 战略。

 阅读报告 资产、设施和基础架构

采取措施，并通过自动化技术，改进资源使用情况跟踪、降低成本并改善服务。

 阅读白皮书
洞察 AI 的力量：可持续发展

了解 AI 自动化如何帮助您的客户实现其可持续发展目标，并使用可持续发展数据来推动业务成果。

利用 OpenHarvest 为农业生产者赋能

OpenHarvest 提供可视化农业数据，通过 AI 和气候建模向农业生产者提供专业建议，优化农场和田间管理。

 利用 ERP 实现可持续发展目标

了解企业如何通过实施 ERP 来实现可持续发展目标。由 IBM 商业价值研究院和 SAP 与牛津经济研究院合作开展的一项研究。

 CFO 如何能支持环境、社会和治理报告

CFO 在培养严格 ESG 报告能力并将其融入财务部门方面倍感压力，表现不佳将面临着重大风险。

利用 IBM Garage™ 实现共同创新
利用我们的端到端框架顺畅构想、构建、评估、迭代和扩展各种解决方案，其中包含众多设计思维、灵活和开发运维实践。来自 IBM 业务、设计和技术等多元化领域的专家将与您的团队紧密合作，应用各种突破性的技术，从而快速实现价值成果。 了解更多信息 与 IBM Garage 专家交谈
成功案例 MANA-Vox

利用 AI 协助遏制全球森林砍伐，以减少温室气体排放和气候风险。

Downer

Downer 和 IBM 携手升级可持续资产管理，为乘客带来安全、可靠、舒适的出行体验。

 Neste

Neste 构建了 ERP 平台，以期成为可再生燃料和循环解决方案生产的全球领导者。

 Hera

Hera 将基于 AI 的自动化技术引入循环经济并减少其对环境的影响。

 索诺玛县

索诺玛县与 IBM 合作，将无家可归的人口数量减少了 9%。

 OMV

OMV 采用集成业务流程，帮助企业无缝加入收购。

 Siemens Gamesa

Siemens Gamesa 提高涡轮叶片的生产效率并缩短风力发电机的上市时间。

 哥本哈根市

哥本哈根正在制定相关方法，以支持用户实现能源的少用多产，并管理向新技术的转型。

 Heifer International

Heifer International 正利用区块链 AI 来构建可持续发展的供应链。

 Glen Dimplex

Glen Dimplex 通过集成、高效的流程促进全球业务增长。
战略合作伙伴关系 SAP

#1 认证全球合作伙伴

 深入了解 SAP Salesforce

Salesforce 历史悠久的全球战略合作伙伴

 深入了解 Salesforce Oracle

35 年以上的 Oracle 合伙伙伴

 深入了解 Oracle Celonis

钛金级合作伙伴

 深入了解 Celonis AWS

优选咨询合作伙伴

 深入了解 AWS
专家团队 Oday Abbosh

IBM Consulting 全球可持续发展负责人

 Jessica Scott

全休可持续发展供应链初级合伙人

 Elisabeth Goos

IBM Consulting 欧洲、中东和非洲地区可持续发展服务负责人

 Adam Thompson

初级合伙人 - 全球可持续发展财务与 ESG 产品负责人

 Phil Spring

高级合伙人 - 能源转型产品负责人

 Sreejit Roy

高级合伙人 - 服务线负责人
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