IBM 认为，可持续发展企业应当负责、公平且能够独立发展，以推进四条底线。凭借深厚的行业专业知识、生态系统合作伙伴关系和行之有效的方法，我们的可持续发展咨询服务可指导客户进行可持续实践，并在成为可持续发展企业的过程中获得竞争优势。

我们的端到端可持续发展咨询能力将可持续发展解决方案嵌入到组织的运营和文化当中。

我们可在以下方面帮助客户：

制定 业务战略

业务战略 管理 环境、社会和治理数据

环境、社会和治理数据 实施 风险管理和报告实践

风险管理和报告实践 引领 能源转型

能源转型 将可持续发展融入其供应链运营和 IT 环境中。

利用我们的专业能力，通过 AI 和自动化来加速可持续发展。