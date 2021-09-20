IBM 认为，可持续发展企业应当负责、公平且能够独立发展，以推进四条底线。凭借深厚的行业专业知识、生态系统合作伙伴关系和行之有效的方法，我们的可持续发展咨询服务可指导客户进行可持续实践，并在成为可持续发展企业的过程中获得竞争优势。
我们的端到端可持续发展咨询能力将可持续发展解决方案嵌入到组织的运营和文化当中。
我们可在以下方面帮助客户：
利用我们的专业能力，通过 AI 和自动化来加速可持续发展。
深入了解如何利用数据、技术和咨询能力，将可持续发展雄心转化为可执行计划。
制定可持续发展议程和途径，以实现企业社会影响和商业价值。
根据 ESG 指标创建可持续发展目标的整体报告和指导，管理合规事宜并降低风险。
助力供应链减少碳足迹和降低风险，构建品牌资产，并最终为企业构建可持续发展的未来。
联合制定利用 AI 识别浪费并提高能源及运营效率的策略。
通过值得信赖的 AI、业务转型、迁移、现代化和构建服务，融入可持续发展的 IT 战略。
采取措施，并通过自动化技术，改进资源使用情况跟踪、降低成本并改善服务。
了解 AI 自动化如何帮助您的客户实现其可持续发展目标，并使用可持续发展数据来推动业务成果。
OpenHarvest 提供可视化农业数据，通过 AI 和气候建模向农业生产者提供专业建议，优化农场和田间管理。
了解企业如何通过实施 ERP 来实现可持续发展目标。由 IBM 商业价值研究院和 SAP 与牛津经济研究院合作开展的一项研究。
CFO 在培养严格 ESG 报告能力并将其融入财务部门方面倍感压力，表现不佳将面临着重大风险。
利用 AI 协助遏制全球森林砍伐，以减少温室气体排放和气候风险。
Downer 和 IBM 携手升级可持续资产管理，为乘客带来安全、可靠、舒适的出行体验。
Neste 构建了 ERP 平台，以期成为可再生燃料和循环解决方案生产的全球领导者。
Hera 将基于 AI 的自动化技术引入循环经济并减少其对环境的影响。
索诺玛县与 IBM 合作，将无家可归的人口数量减少了 9%。
OMV 采用集成业务流程，帮助企业无缝加入收购。
Siemens Gamesa 提高涡轮叶片的生产效率并缩短风力发电机的上市时间。
哥本哈根正在制定相关方法，以支持用户实现能源的少用多产，并管理向新技术的转型。
Heifer International 正利用区块链 AI 来构建可持续发展的供应链。
Glen Dimplex 通过集成、高效的流程促进全球业务增长。
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