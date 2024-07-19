几乎所有东西都含有棕榈油，包括冰淇淋、披萨面团、方便面、化妆品、肥皂和牙膏。油棕榈树产量高、成本低，使棕榈油作为商品大受欢迎。然而，在生长着世界 85% 油棕榈树的马来西亚和印度尼西亚，跨国公司为了棕榈油产量，持续毁坏无可替代的雨林和富碳泥炭地资源。
这仅仅是全球森林遭受破坏性压力的一个例子。森林滥伐会减少生物多样性，释放温室气体，减少就业并影响社区，引发森林火灾并扰乱水循环。然而，希望跟踪和防止森林滥伐的非政府组织 (NGO) 和其他实体却面临着海量且不断增长的非结构化数据，而这些数据实际上是无法管理的。
MANA Community 创始人兼首席执行官 Kiti Mignotte 试图收集和整理所需的见解，以帮助制止这种猖獗的环境破坏行为。她在法国巴黎创立了一个非政府组织 MANA，构建了 MANA-Vox 解决方案，这是一个人工智能增强平台，可以根据从社交媒体收集来的实时信息，监视个别企业在当地有争议生态问题中的参与情况。
通过发布这些信息，消费者、非政府组织、保护机构、金融机构和企业自身可以在造成进一步损害之前根据这些见解采取行动。
“我们正处于人类历史的关键节点，需要统计信息来做出明智决策，即我们希望看到哪些类型的活动蓬勃发展，哪些类型的活有所收敛，”Mignotte 解释说。“逐利是资本主义企业的天性。然而，并不能只是为赚取更多的金钱，也要为我们的自然资本注入更多的价值。”
MANA-Vox 平台可以在社交媒体上关注 740 个可靠来源，了解 450 家企业的相关情况
该平台每天分析数千条推文和链接内容，使用人工智能将约 98% 的内容标记为不相关
为了给她的愿景插上翅膀，MANA 需要一个能够快速挖掘海量数据的系统，因为与森林砍伐有关的知识体系仍在快速增长。她还需要一个能够根据信息需求快速扩展的平台。
法国的 IBM Garage™ 团队非常乐意提供帮助。他们认为，云平台上的人工智能服务可以提供 MANA 所需的内容。
IT 架构师兼 IBM Garage 工程师 Nicolas Comete 和 IBM Garage 软件开发人员 Quentin Siraut 与 MANA 团队就该项目开展密切合作。作为狂热的徒步旅行者和露营者，他们认为这是一个利用自己的专业知识造福环境的机会。
上图：2020 年 9 月，亚马逊地区的一名原住民男孩（图片来源：Thomas Pizer/aquaverde.org）
Comet 说：“开拓者所做的事情并不总是符合我们价值观。在我看来，我们今天面临的许多问题都来自于我们对待自然的方式，包括森林和动物。与 MANA 的合作是我帮助地球变得更好的一种方式。
除了支持 MANA 的事业，Comete 和 Siraut 还拥有项目所需的人工智能和云计算专业知识。Comete 十几岁时第一次尝试软件开发。他说：“我从小就喜欢玩电子游戏。15 岁时，我开始开发电子游戏和编写算法。”
而 Siraut 则一直希望创新，这吸引他进入软件开发领域。现在，他自称为人工智能、机器学习和深度学习爱好者，喜欢以新颖的方式应用 IBM Watson® 的功能。
“人工智能为各行各业带来了越来越多的创新；我很高兴我们能帮助 MANA 利用 Watson AI，做对环境有利的事，”他说。
全球森林滥伐的驱动因素因地区而异，但主要归因于人类活动，包括商业和小规模农业、伐木、畜牧业和采矿业。然而，Global Canopy 报告（链接位于 IBM.com 外部）称，在 500 家供应链危及森林的公司和金融机构中，43% 没有制定减少砍伐森林的政策。
在使用 IBM Garage（一个将人员、流程和技术结合在一起的转型框架）之前，MANA 已经从国际非政府组织那里收集了数千个可信来源。这些联系人包括进行实地考察的环保活动人士以及原住民社区和其他农村社区（通常是偏远社区）的居民，他们掌握着砍伐森林热点地区当前问题的第一手资料。“正是这些人真正知道企业不应该做什么以及他们的活动对该地区有何影响，”Mignotte 说。
当 IBM Garage 团队接手该项目时，MANA 及其志愿者已经开发了第一个 MANA-Vox 算法。法国的 IBM 团队还帮助推进了基本应用程序的设计和开发，包括部署一些 IBM Watson 服务。下一步是采用最佳实践，打造一个稳定的、可投入生产的最简化可实施产品 (MVP)。
“MANA 有很多热情和智慧的志愿者，他们参与了该工具不同部分的工作，但由于它不是由一个人或一个团队创建的，因此缺乏统一性。我们向 IBM Garage 团队求助，希望他们能够帮助推进项目，在一个特定的空间里创建一个独特的工具。我们还需要它易于使用，”MANA Community 技术顾问兼产品经理 Zoe Berenger 说道。
Garage 团队采用敏捷的 IBM Garage 方法来满足 MANA 团队的需求，首先确定了 MANA 的 MVP 特定目标。“首先，他们希望我们确保现有的应用程序功能得到充分利用，以满足他们的所有业务需求，”Siraut 说。“其次，他们希望优化资源，以便应用程序全天候处理信息，然后关闭，而且应用程序还能以符合成本效益的方式按需扩展。”
接下来，团队进行了基础架构评估。“我们研究了现有的解决方案，也就是我们所说的原样，并对其现状进行了盘点，”Comet 解释道。“我们找出了痛点，以及可以利用哪些内容，哪些内容需要更新和现代化。我们还概要确定了如何完善解决方案流程。”
IBM Garage 团队采用分阶段方法与 MANA 合作，构建了一个由两个基于云的模块组成的 AI 驱动平台。他们开发的第一个模块使用查询服务和自定义代码，来监视受信任的非政府组织和其他信息源的社交媒体订阅源，包括 RSS Web 订阅源和引用网页中的链接信息。该模块将信息存储在数据库中，并对其进行分析，以找到 MANA 可以跟踪的其他来源，从而获得可靠的见解。
然后，他们构建了第二个模块，该模块使用 IBM Cloud® 上的 IBM Watson 服务分析经过验证的内容，以确定其是否与 MANA 的目标相关。这一过程依靠 IBM Watson Language Translator 解决方案将所有内容翻译成英文，并依靠 IBM Watson Natural Language Understanding 解决方案识别关键词，以便进一步分析。接下来，IBM Watson Assistant 解决方案会对专门提及环境破坏事件相关公司的内容进行分类。
为了确保经济高效的数据处理，Garage 团队建议使用 IBM Cloud Functions 服务的无服务器基础架构，该基础架构基于事件驱动的工作流程执行。例如，当应用程序不处理来自可信来源的数据时，就会将其缩放为零。Comete 解释道：“像 MANA 这样的非营利组织可以从小规模开始使用云服务，这些服务可以很容易地按需扩展，而且他们只需支付所消耗的费用。”
现在，IBM Garage 团队已经帮助 MANA 综合并统一了他们现有的算法，该初创公司正在继续扩展并测试该应用程序。Berenger 和 Garage 团队计划利用结对编程和持续集成/持续部署 (CI/CD) 等技术来稳步完善代码。
在整个项目过程中，Garage 开发人员始终致力于帮助 MANA 实现其目标，有时甚至会调整他们的工作日程，在晚上开展协作。“MANA 团队规模很小，因此我们可以灵活地工作并建立良好的一对一关系，”Siraut 强调。“在这个项目上，我们集中了所有力量，不遗余力。”
Mignotte 和 Berenger 非常重视这个项目，在完成项目过程中，与 Comete 和 Siraut 的合作也非常愉快。
Mignotte 表示：“IBM Garage 很快就适应了我们的工作需求和工作方式，令我感到非常惊喜。在精神层面，我们达成了共鸣，即不是只为了赚钱，而是要有所追求。此外，他们非常善于倾听和理解。就像珠宝工匠使用最好的工具来镶嵌宝石一样，开发人员也类似，他们总是找到合适的工具来满足我们的特定需求并适应最小的功能。”
共同构建 MVP 后，IBM Garage 团队通过 API 服务器将其连接到 Twitter 进行测试。他们决定只对 Twitter 上的信息源进行测试，因为 Twitter 为他们提供了一个深度但相对封闭的数据集，其中包含各种语言。
Siraut 解释说：“一条推文本身就可以链接到一篇文章或一个网站，其中有包含上百行的几段内容需要分析。”
目前，MANA-Vox 解决方案每天分析数千条推文和链接内容，并且团队每天都会添加更多信息源。在分析的内容中，该解决方案将大约 98% 的内容标记为不相关。然后，MANA 员工和志愿者手动审核 2% 的相关内容，以验证其是否是 MANA 所需的信息类型。然后可以根据结果对算法进行微调。
“通过快速处理 Twitter 订阅源并精确定位相关内容，该应用程序的人工智能节省了 MANA 大量的手动工作时间。工作人员可以集中精力评估非常有限的相关信息，而不是在大量数据上浪费时间，”Siraut 解释道。
在接下来的解决方案阶段，MANA 将完成面向公众的仪表板的设计，并开发一个后台解决方案，以方便解决方案的管理。MANA 预计 MANA-Vox 平台将于 2022 年初上线。此外，它最近还与一个主要的非政府组织达成协议，允许该组织在其网站上介绍 MANA-Vox 的观点和见解。同时正在与其他非政府组织进行类似的讨论。
一旦投入生产，MANA 将逐步扩大 MANA-Vox 解决方案的规模，以便从多个数字渠道和数千个可信来源收集情报。目前，该解决方案跟踪了 740 个可信来源，以了解 450 家公司的情况。
借助该平台，MANA 可以帮助开创企业问责制的新时代。有关公司环境足迹的大多数信息传统上都来自公司的年度报告，而这些报告往往缺乏及时性、透明度和可追溯性。MANA 将为环保人士、非政府组织和其他组织提供近乎实时的造成最大环境破坏公司的名单，从而使他们能够更有效地推动变革。
例如，他们可以采取直接的法律行动来阻止森林滥伐，或者发起消费者运动，迫使公司对棕榈油和其他大宗商品采用更为环保的生产和采购方法。财务顾问还可以利用排名来投资那些采取零砍伐政策的公司。
“MANA 提倡民主方法，来自不同部门的人可以团结起来，为同一个目标而努力，”她说。
Mignotte 表示，金融公司尤其期待获得 MANA-Vox 的见解，因为这些见解与其他组织提供的见解不同。由于 MANA-Vox 平台分析的数据来自民间社会和亲眼目睹森林滥伐的实地人员，因此对于从破坏环境所带来的原材料中获益的分销商（而不仅仅是供应商），可以有更深入的了解。
随着 MANA 不断发展 MANA-Vox 平台，IBM Garage 团队随时准备为小公司提供所需的支持。“我们能够帮助 MANA 这样的非政府组织开发解决方案，这真是太好了，”Comet 说。“我们的合作让每一天都过得非常有意义，且充满乐趣。”
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美国出品，2022 年 3 月。
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