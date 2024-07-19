为了给她的愿景插上翅膀，MANA 需要一个能够快速挖掘海量数据的系统，因为与森林砍伐有关的知识体系仍在快速增长。她还需要一个能够根据信息需求快速扩展的平台。

法国的 IBM Garage™ 团队非常乐意提供帮助。他们认为，云平台上的人工智能服务可以提供 MANA 所需的内容。

IT 架构师兼 IBM Garage 工程师 Nicolas Comete 和 IBM Garage 软件开发人员 Quentin Siraut 与 MANA 团队就该项目开展密切合作。作为狂热的徒步旅行者和露营者，他们认为这是一个利用自己的专业知识造福环境的机会。

上图：2020 年 9 月，亚马逊地区的一名原住民男孩（图片来源：Thomas Pizer/aquaverde.org）

Comet 说：“开拓者所做的事情并不总是符合我们价值观。在我看来，我们今天面临的许多问题都来自于我们对待自然的方式，包括森林和动物。与 MANA 的合作是我帮助地球变得更好的一种方式。

除了支持 MANA 的事业，Comete 和 Siraut 还拥有项目所需的人工智能和云计算专业知识。Comete 十几岁时第一次尝试软件开发。他说：“我从小就喜欢玩电子游戏。15 岁时，我开始开发电子游戏和编写算法。”

而 Siraut 则一直希望创新，这吸引他进入软件开发领域。现在，他自称为人工智能、机器学习和深度学习爱好者，喜欢以新颖的方式应用 IBM Watson® 的功能。

“人工智能为各行各业带来了越来越多的创新；我很高兴我们能帮助 MANA 利用 Watson AI，做对环境有利的事，”他说。