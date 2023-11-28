主页 分析 Cloud Pak for Data 数据治理
构建已治理数据基础，以加快取得数据结果并满足隐私和合规性要求
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新增功能

IBM 收购 Manta 以完善数据和 AI 治理能力

Chat with the Lab 系列：参加 IBM 专家讲座，获取有用的洞察分析，帮助改进组织的数据治理实践。

了解为什么数据治理对成功推行 AI 计划至关重要
如何使用 IBM 数据治理功能
数据质量 解决数据质量问题 直观地分析数据资产的统计数据和数据质量得分，使数据管理员能够运用 AI 驱动的规则整理高质量数据。 观看数据质量演示 (01:13)
数据隐私 解决数据隐私与合规问题 通过基于角色的访问控制来识别敏感数据，并动态执行数据保护规则，以降低违规风险。 观看数据隐私演示 (00:57)
数据目录 管理数据产品 通过元数据管理简化数据管理任务，简化自助服务数据访问，并管理数据产品生命周期。 观看数据目录演示 (01:24)
IBM 数据治理工具的优势 在 IBM® Cloud Pak for Data 中使用这些工具，利用 Data Fabric 架构构建数据治理程序。 简化自助服务数据访问

使数据使用者能够通过强大的搜索方法和语义智能快速查找、准备和使用已治理数据。

 推动一致的数据理解

利用支持可扩展业务词库、参考数据和分类的数据目录，改进数据发现并确保一致的解释。

 管理策略和规则

通过工作流程简化数据策略管理，解决合规性，提高审计就绪程度并维护客户信任。

 自动执行数据隐私和数据安全策略

识别 PII 等敏感数据，并对 IBM 平台内外的所有关键端点动态实施数据访问控制。

 提高数据质量

利用数据概要分析、清理、监控、匹配和数据扩充自动化功能解决质量问题。
IBM 数据治理工具的功能 高级数据发现

根据 IBM Watson® 和同行的智能推荐，查找相关的企业数据资产。

 了解更多信息 元数据扩充

自动为数据目录中的资产分配业务词库中的分类和术语，利用上下文扩充数据。

 了解更多信息 数据质量

自动执行数据概要分析，以指派数据质量得分，并通过机器学习驱动的数据质量规则改进整理工作。

 了解更多信息 管理数据策略

通过主动策略管理保护数据，管理合规性。使用工作流程创建所需的审阅、核准和发布流程。

 了解更多信息 (04:29) 管理数据产品生命周期

在数据目录中整理数据资产、仪表板、机器学习模型，从而简化高质量数据的自助服务访问流程。

 观看视频(03:45) 高级数据隐私保护

识别敏感数据，并通过自动掩码和保护数据的功能动态实施数据安全和保护措施。

 了解更多信息 数据隐私风险评估

对数据资产进行自动的隐私风险评估，并提供建议缓解已识别风险。

 了解更多信息 数据沿袭

借助数据沿袭，了解数据的来源以及数据在应用程序和数据源中的迁移、转换和使用方式。

 了解更多信息 360 度企业数据视图

利用 Master Data Management 查找、匹配和识别数据源之间的关系，以实现自动数据匹配和实体解析。

 了解更多信息

成功案例

夜色中的大城市广场
ING
改进混合环境中的数据治理和数据访问

Data Fabric 有助于企业以最佳成本及时获取适当的数据，并实施端到端治理，从而满足用户的需求

更多数据治理成功案例 Danske Bank

运用数据治理工具，以灵活的方式整理、清理和保护数据。

 Standard Bank Group

针对不同数据资产的数据治理框架。

 The Wilson Center

简化对干净、已治理数据的访问流程，以便运用 AI 跟踪并减少海洋垃圾。
数据治理工具
IBM Knowledge Catalog

以活动元数据管理和策略管理为支撑，通过数据目录激活用于 AI 和分析的企业数据。

 了解更多信息
IBM Data Virtualization

跨不同的数据环境执行分布式的、虚拟化查询，并利用这一用于数据集成的通用查询引擎克服数据孤岛。

 了解更多信息
IBM 数据隐私风险评估

通过购买支持顺畅的标准化隐私风险评估的附加组件，自动执行数据隐私风险分析。

 了解更多信息
IBM Match 360

整合来自不同数据源的数据集，利用由 ML 驱动的 Master Data Management 提供 360 度实体视图。

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新闻与活动 IBM Cloud Pak for Data 4.8 现已上市

IBM Cloud Pak for Data V4.8 现已上市。查看新增功能。

 阅读博客 Gartner 将 IBM 评为数据质量解决方案领导者

了解 IBM 为何在 2022 年 Gartner 数据质量解决方案魔力象限中被评为领导者。

 阅读报告 IBM 在 Forrester Data Fabric Wave 2022 年第二季度报告中被评为领导者

了解 IBM 凭借数据治理和隐私保护，被评为企业 Data Fabric 解决方案领导者的原因。

 阅读博客
资源 数据治理网络研讨会

观看网络研讨会，了解构建数据治理程序的最佳实践，以及数据治理工具的基本功能。

 数据优势：数据领导者指南

深入了解设计和实施数据管理和数据治理策略的战略性步骤，以增强业务优势。

 Forrester 总体经济影响报告

了解 IBM Cloud Pak for Data 和 IBM Watson Knowledge Catalog 服务如何为您的同行缔造高达 158% 的投资回报率。
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 IBM Cloud Pak for Data as a Service 的数据治理

通过云端 Data Fabric 架构构建已治理数据基础，并由 IBM 全面管理。

 IBM Cloud Pak for Data 软件上的 Data Governance Express

本地部署客户可以利用我们的快速解决方案，通过 Data Fabric 架构快速构建已治理数据基础。
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