CFO 成为新的 ESG 讲解者

无论企业是否准备就绪，新规已箭在弦上针对环境、社会和治理（ESG）相关指标的强制性监管披露要求，即将在全球范围内落地实施。目前，加拿大、巴西、欧盟、中国香港、日本、新西兰、新加坡、瑞士等多个国家和地区，已出台与气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议框架保持一致的报告要求。此外，德国《供应链尽责管理法》已于 2023 年 1 月正式生效。在美国，证券交易委员会（SEC）也在审议针对上市公司的新披露要求，相关规则最早或于 2024 年 1 月开始实施。
ESG 信息披露要求企业针对一系列广泛且持续扩充的指标进行分析并发布报告。根据美国证券交易委员会（SEC）的拟议规则，上市公司需披露自身的温室气体排放量（短期内需披露企业自身运营及公用设施相关排放，未来则需覆盖整个供应链），同时还要公布减排目标与转型计划。除此之外，企业还需报告自身面临的飓风、热浪、山火、干旱等极端天气事件风险敞口，并说明风险评估的具体方式。
在欧盟地区，将于 2024 年生效的《企业可持续发展报告指令》（CSRD），对披露内容提出了更为细致的要求，企业需说明自身商业模式与经营活动对环境公平、人权等可持续发展指标产生的影响。“企业绝不能等到法规正式生效才开始行动。”IBM Consulting 全球可持续金融与 ESG 报告服务负责人 Adam Thompson 表示，“从现在起，就必须踏上这场转型之路。”
如今，首席财务官（CFO）肩负着对外清晰披露企业可持续发展表现、相关指标与财务报告的关联情况的重任。这一点，恰恰体现了企业财务职能正在经历的重大变革。IBM Consulting 全球财务转型负责人 Monica Proothi 表示：“财务领导者的角色早已从单纯的‘账房先生’转变为‘价值叙事者’。他们不再只是向业务部门通报数据，而是以合作伙伴的身份，将数据转化为具有指导意义的洞察，助力企业实现战略愿景，其中就包括推进可持续发展相关的顶层规划。”
当下，首席财务官们正面临巨大压力，需要推动财务部门建立高质量环境、社会和治理（ESG）报告的编制与披露能力。如果在这方面表现不佳，企业将面临实质性风险。Thompson 表示：“未来的资本获取方式将发生深刻变革。”IBM 商业价值研究院 2022 年的一项研究显示，接受调研的大多数首席执行官（CEO）都承受着来自投资者的巨大压力，投资者要求企业在碳排放、资源利用、公平用工、合规采购等可持续发展相关领域提高透明度。随着 ESG 报告的普及，这些细节将成为评判投资标的质量的重要依据。“未来企业也会拥有 ESG 风险评级，就像现在的信用评级一样。” Thompson 补充道。
我们必须持续让可持续金融与 ESG 报告工作贴合首席财务官的核心职责。当前企业对数据转型的关注度日益提升，而可持续金融工作必须融入这一进程。我们深知，首席财务官也将在这场转型中发挥引领作用，但目前部分首席财务官对可持续发展的理解仍较为狭隘，仅将其视为一项运营或合规层面的事务。
Thompson 提醒道，许多企业在编制报告时存在投机取巧的行为，比如选择性筛选数据，或是依赖估算值与二手资料。这种做法本质上属于 “漂绿” 行为，不仅会给企业带来声誉风险，也无法帮助企业应对日趋全面的披露要求。高质量的 ESG 报告需要企业具备足够的透明度，不仅要覆盖自身运营环节，还必须延伸至供应商的相关业务。
Thompson 将这种深度洞察称为 “深入核心”。尽管这需要企业引入新技术、培养新能力，但最终会为企业创造价值、挖掘潜在机遇。面对快速更新的法规所带来的全新挑战与期望，首席财务官必须主动迎接挑战。
Proothi 建议首席财务官们遵循 “立足长远、小步快跑、快速行动” 的原则。快速取得的阶段性成果所创造的价值，可以重新投入到更大规模的项目中；而将转型任务拆解为若干小步骤，也有助于员工更好地接受变革。Proothi 表示，设立专门的转型办公室来统筹推进相关工作，往往能起到事半功倍的效果。这个办公室的职责可能包括统筹员工技能提升、协调新举措的推进节奏、评估员工的变革适应情况，以及避免企业因 “变革疲劳” 而导致转型进程停滞。
Proothi 和 Thompson 都建议，流程挖掘应作为财务转型的首要步骤之一。“流程挖掘能够呈现业务的最优路径，同时也能清晰展示企业实际运营中出现的各类流程偏差，而这些偏差往往会交织成一团乱麻。” Proothi 说。通过流程优化，企业员工能够腾出更多精力，投身于数据整合与解读这类高价值工作。Proothi 推荐的一种做法，是借助 Celonis 等平台提供的解决方案。这类方案能够呈现企业真实的业务运行全景，从而将可持续发展目标落到实处，帮助企业识别供应链瓶颈、重新优化工作流程，以及发现潜藏的运营低效环节。
企业资源计划（ERP）系统是收集高质量数据的得力工具，“但这类系统本身并未内置专门的可持续发展模块或数据对象。” Thompson 指出，“企业需要思考如何拓展、增强或升级现有的 ERP 系统。”与此同时，传统的数据存储方式也已无法满足需求。“如今的数据湖，很多已经变成了杂乱无章的数据沼泽。” Proothi 评价道。而数据网格与数据编织这类解决方案，能够确保数据的清洁度、时效性与可获取性。
财务部门不断演变的职能需求，需要多种专业技能的支撑，而这些技能是当前许多财务从业者尚不具备的。“你永远不可能找到一个掌握所有必备技能的‘全能型人才’。”Proothi 说。将具备传统会计技能的人才，与拥有可持续发展、沟通领域专业经验的人员整合到一起，能够让团队成员在相互赋能、提升技能的同时，更好地承担全新的工作职责。
像 IBM Envizi ESG Suite 这样的人工智能集成平台，整合了资产管理与供应链管理相关功能，能够帮助企业收集并整合各类环境数据。对首席财务官而言，更重要的一点是，这类平台可以将原始数据转化为清晰易懂的成果，让企业能够精准把握可持续发展领域的风险与机遇，从而做出明智决策。IBM 还与 FRDM 平台展开合作，该平台借助数据科学、机器学习与人工智能技术，识别全球供应链中的 ESG 风险，即便在公平用工这类复杂议题上，也能提供真正的透明度。
财务部门只负责每季度结账的时代早已一去不复返。“首席财务官的角色已经发生了彻底的转变。”Proothi 说。这个原本以会计核算为核心的岗位，如今迎来了发挥战略领导力的机遇，需要在可持续发展与盈利目标之间找到平衡。未来的首席财务官，有能力重塑企业财务职能，驱动业绩增长，并通过有说服力的价值叙事，让企业运营与顶层战略目标及核心价值观保持高度一致。
