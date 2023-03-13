CFO 成为新的 ESG 讲解者

无论企业是否准备就绪，新规已箭在弦上针对环境、社会和治理（ESG）相关指标的强制性监管披露要求，即将在全球范围内落地实施。目前，加拿大、巴西、欧盟、中国香港、日本、新西兰、新加坡、瑞士等多个国家和地区，已出台与气候相关财务信息披露工作组（TCFD）建议框架保持一致的报告要求。此外，德国《供应链尽责管理法》已于 2023 年 1 月正式生效。在美国，证券交易委员会（SEC）也在审议针对上市公司的新披露要求，相关规则最早或于 2024 年 1 月开始实施。

ESG 信息披露要求企业针对一系列广泛且持续扩充的指标进行分析并发布报告。根据美国证券交易委员会（SEC）的拟议规则，上市公司需披露自身的温室气体排放量（短期内需披露企业自身运营及公用设施相关排放，未来则需覆盖整个供应链），同时还要公布减排目标与转型计划。除此之外，企业还需报告自身面临的飓风、热浪、山火、干旱等极端天气事件风险敞口，并说明风险评估的具体方式。

在欧盟地区，将于 2024 年生效的《企业可持续发展报告指令》（CSRD），对披露内容提出了更为细致的要求，企业需说明自身商业模式与经营活动对环境公平、人权等可持续发展指标产生的影响。“企业绝不能等到法规正式生效才开始行动。”IBM Consulting 全球可持续金融与 ESG 报告服务负责人 Adam Thompson 表示，“从现在起，就必须踏上这场转型之路。”