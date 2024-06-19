2015 年，彼时以 Neste Oil 的名义运营的 Neste 决定从其名称中删除“Oil”；这是一个经过深思熟虑的决定，涉及公司的自我认同，也许更重要的是，还有公司的抱负。它向世界发出信号，Neste 首先将其业务视为应对气候变化、为子孙后代创造一个更健康地球的努力。

多年来，公司一直恪守这一承诺。作为下游运营商，Neste 对可持续发展的最大影响来自其采购战略：即从哪里获得用于炼油业务的资源输入。在传统的炼油模式下，运营商利用通过传统上游作业（即钻井）开采的原油和天然气制造燃料成品。除了技术问题外，这些供应链输入（或原料）的来源对炼油商来说并不重要。所有这些都转化为汽车、飞机和许多其他燃油设备的燃料，从而在此过程中为全球环境增加了全新的碳。

Neste 的与众不同之处在于它专注于可再生燃料，这些燃料由可再生原料、各种废弃残留物（如使用过的餐厅食用油和动物脂肪）制成。来自可再生资源的可再生燃料意味着它们不会像传统燃料那样增加大量的碳。这使得它们对航空公司和运输公司等拥有机群和车队的客户越来越有吸引力，这些客户将可再生燃料（其性能与标准燃料一样好）视为快速大幅降低碳足迹的一种方式。

除了重大的研究和创新举措外，Neste 在可再生燃料领域的领先地位很大程度上要归功于其先进的可再生炼油厂和技术的全球网络，这些使公司能够创造出具有卓越性能的产品。但这只是其中的一部分。这一成功的另一个同样重要的基础是建立在真正的全球供应链战略之上的新商业模式。随着 Neste 不断在世界各地增加新的可再生原料来源，其供应链的广度和多样性也在稳步增长。进行管理的复杂性也是如此。