2015 年，彼时以 Neste Oil 的名义运营的 Neste 决定从其名称中删除“Oil”；这是一个经过深思熟虑的决定，涉及公司的自我认同，也许更重要的是，还有公司的抱负。它向世界发出信号，Neste 首先将其业务视为应对气候变化、为子孙后代创造一个更健康地球的努力。
多年来，公司一直恪守这一承诺。作为下游运营商，Neste 对可持续发展的最大影响来自其采购战略：即从哪里获得用于炼油业务的资源输入。在传统的炼油模式下，运营商利用通过传统上游作业（即钻井）开采的原油和天然气制造燃料成品。除了技术问题外，这些供应链输入（或原料）的来源对炼油商来说并不重要。所有这些都转化为汽车、飞机和许多其他燃油设备的燃料，从而在此过程中为全球环境增加了全新的碳。
Neste 的与众不同之处在于它专注于可再生燃料，这些燃料由可再生原料、各种废弃残留物（如使用过的餐厅食用油和动物脂肪）制成。来自可再生资源的可再生燃料意味着它们不会像传统燃料那样增加大量的碳。这使得它们对航空公司和运输公司等拥有机群和车队的客户越来越有吸引力，这些客户将可再生燃料（其性能与标准燃料一样好）视为快速大幅降低碳足迹的一种方式。
除了重大的研究和创新举措外，Neste 在可再生燃料领域的领先地位很大程度上要归功于其先进的可再生炼油厂和技术的全球网络，这些使公司能够创造出具有卓越性能的产品。但这只是其中的一部分。这一成功的另一个同样重要的基础是建立在真正的全球供应链战略之上的新商业模式。随着 Neste 不断在世界各地增加新的可再生原料来源，其供应链的广度和多样性也在稳步增长。进行管理的复杂性也是如此。
预计到 2026 年底，可再生能源的产能将达到 680 万吨
废弃物和残渣产品占 Neste 可再生原材料总输入的 90% 以上
作为 Neste 的集成 ERP 主管，Marko Mäki-Ullakko 在 Neste ERP 系统和流程的持续转型，包括 SAP S/4HANA 解决方案的实施中，发挥了重要作用。在他看来，Neste 决定在其全球运营中对集成 SAP 进行标准化，这对于实现向可再生燃料的战略转向至关重要。“在流程和数据层面，可再生产品的供应链与传统石油业务的供应链有很大不同。”Mäki-Ullakko 解释道。“在许多方面，这是一种新的业务，我们需要一个新的基础来建立它。”
他说，要说明这种反差，最好的办法也许是回头看看上游，看看可再生原料的来源。“在炼油厂的传统入库供应链中，通常有大量货物来自单一来源，如油轮或管道。”他解释道。“在可再生能源方面，想象一下单个油罐车在餐馆装载少量使用过的食用油，然后驶向下一站。这是完全不同的足迹，且生成完全不同的数据流。”
跟踪这些数据流的能力对于 Neste 的业务模式是至关重要的，其原因有二。在运营层面上，高效的生产计划需要能够高精细度跟踪入库物料库存的能力。由于原料来源如此广泛和多样化，Neste 需要一个 ERP 系统，该系统不仅可以跟踪这些数据，还可以提供流程优化所需的透明度。这是 Mäki-Ullakko 认为非常重要的“新基础”的典型例子。
然后是可持续发展的角度。在 Neste 不断增长的客户群中，其产品最大的吸引力在于能够帮助客户实现碳减排和碳中和目标。对于无法选择机队“电动化”的航空公司来说，航空燃油就是一个很好的例子。为了获得和保持众人向往的“可再生”名号，Neste 及其可持续航空燃料同行全程跟踪从餐厅到炼油厂及其他地区的输入流。
对于可再生能源产品供应链管理副总裁 Juuso Pusa 来说，记录无缝、可审计的物料运输记录（可再生能源来源证明）的重要性怎么强调都不为过。“为了满足世界各地管理可再生产品的不同法规，我们需要展示原料的来源、我们生产的产品以及交付对象。”Pusa 解释道。“这就是为什么透明的端到端数据可见性真正成为了我们业务的核心要素。”
与其商业模式一样，Neste 与 IBM® Consulting for SAP 的合作关系也是演变和适应方面的成功案例。早在 2015 年，在项目一开始，Neste 集成 SAP 部署的主要重点是更换其旧的 ERP 系统（其阻碍了其流程效率的提升），并在此基础上创建新的流程框架。但在当时，该项目在很大程度上仍侧重于业务的旧模式。
到 2018 年，当 Neste 迅速崛起的可再生能源业务成为其焦点时，集成 SAP 项目的利益相关者认识到需要重新调整其目标并扩大其范围。在项目实施过程中，Neste 和 IBM 团队建立了无缝协作关系，双方信任度很高。因此，当改变路线的必要性变得清晰时，Mäki-Ullakko 和 Neste 团队的其他成员看到了 IBM 在帮助规划路线方面发挥的重要作用。“IBM 完全理解并赞同我们发展可再生业务方面的愿景，以及它对我们的实施路线图的意义。”他说。“我们能够随时扩展和调整该项目这一事实证明了双方关系的密切性，以及 IBM 能够为该项目带来的资源和行业经验的深度。”
在随后的几年里，双方的合作关系以及在此基础上建立起来的团队合作方式不断加强。借助 IBM 丰富的 SAP 部署经验，对于其大部分运营业务（包括其可再生能源供应链），Neste 已成功在 Microsoft Azure 云上推出了 SAP S/4HANA 解决方案。作为云部署的一部分，IBM 公司 Nordcloud（ibm.com 外部链接）的员工发挥了关键作用，而 IBM® Consulting Cloud Migration Services 的团队则协助将 SAP 从本地基础架构迁移到 Azure 平台。
除了扩展现有的 SAP 环境之外，IBM Consulting 还将继续为 Neste 提供所需的流程设计支持，以从其 ERP 投资中获得最大价值。在整个转型项目中，从定义 Neste 的统一流程到在整个业务转型过程中吸引和培训员工，IBM® Organizational Change Management Services 团队也提供了广泛的支持。
正如其设计初衷那样，Neste 的新 ERP 平台能够提高供应链流程效率，并使数据更加透明。Mäki-Ullakko 指出，其影响最广泛的好处之一是能够发现和解决流程效率低下的问题。他解释说：“我们已经能够利用 SAP 的流程发现功能来发现供应链和生产瓶颈。这样，集成的 SAP 一直是并将成为我们流程优化工作的关键工具。”
集成式 SAP 提供的端到端可见性有助于提高公司在寻找新原料来源并将其纳入炼油流程方面的敏捷性。这反过来又帮助 Neste 提高了其可再生能源产能；预计到 2026 年底，其产能将达到 680 万吨。目前，Neste 可再生原材料总输入量的 90% 以上来自废物和残渣产品，其所有可再生炼油厂都能够 100% 使用废物和残渣原材料。
Mäki-Ullakko 显然对他和他的扩展团队通过 ERP 转型所取得的成就以及这对 Neste 业务的意义感到自豪。但同样明显的是他关心他所领导的项目的更大影响，以及该项目如何与 Neste 更广泛的使命相契合。“在 Neste，我们致力于应对气候变化，我们希望为我们的孩子创造一个更健康的地球。”最近刚当上爷爷的 Mäki-Ullakko 说。“通过与 IBM 在集成 SAP 项目上的合作，我们正在尽我们所能实现这一承诺。”
Neste（ibm.com 外部链接）创造了应对气候变化和加速向循环经济转变的解决方案。该公司将废物、残渣和创新原材料提炼成可再生燃料和用于塑料及其他材料生产的可持续原料。作为世界领先的可持续航空燃料和可再生柴油生产商，以及开发化学回收的领导者，Neste 的目标是到 2030 年帮助客户每年减少至少 2000 万吨的温室气体排放。该公司还计划到 2030 年，使其位于芬兰的波尔沃炼油厂成为欧洲最可持续的炼油厂。作为到 2035 年实现碳中和生产承诺的一部分，Neste 计划到 2040 年将所售产品的碳排放强度降低 50%。2022 年，Neste 的收入为 257 亿欧元。
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