IBM Consulting 云迁移服务有助于云迁移业务管理，让企业可以专注于其他工作。我们帮助您将工作负载迁移到公有云、私有云或现代化数据中心，以实现数字化转型，并支持各种迁移模式，例如云到云、云到本地、本地到云以及本地到本地。凭借 AWS、Azure、Google Cloud 和 Oracle Cloud 领域的专业知识，我们的云专家团队采用声明式和连续性方法执行迁移计划，利用迁移工具和资产，并在每个阶段整合内置自动化技术和生成式 AI，以在迁移之旅的每个阶段都能为您助力。
如何使用 IBM Consulting Cloud Accelerator 优化数字化转型
我们帮助组织降低 IT 支出，提高运营效率，并增强业务连续性和弹性。我们久经考验的最佳实践、方法和框架有助于从现有数据中心无缝过渡到公有云、混合云或多云环境。
在技术升级、系统整合或采用创新解决方案的推动下，我们支持企业在系统、平台或存储环境之间传输数据。我们的服务有助于改造现有的数据系统、架构和技术，以满足企业不断变化的需求，并抓住新出现的机会。
我们帮助客户将大型机基础架构迁移到云环境，推动大型机硬件从一个站点到另一个站点的物理迁移。这让可以支持企业迁移其本地大型机应用程序，并实现现代化改造，从而提供完全托管的云原生运行时环境。
我们的 Power Systems 迁移服务提供一系列为各个行业量身定制的解决方案，涵盖制药、制造、零售、物流、媒体和娱乐、银行、金融和保险。我们提供灵活的选项，如直接迁移、即用即付、弹性容量和工作负载部署到公有云，以满足不同客户的需求。
我们的 SAP ECC 迁移服务可帮助客户从本地 SAP ECC 或 HANA 旧版环境过渡到无缝的多云环境。
我们帮助客户建立新的本地数据中心和私有云解决方案。
我们对应用程序环境、基础架构、网络和数据中心基础架构进行深入分析，从而提供必要的洞察分析、依赖关系识别和迁移或现代化的就绪情况评估。
我们帮助企业在第三方数据中心设施内获取空间、电力和冷却，以便他们能够将服务器、存储和网络设备放在一起。此外，我们还提供私有云托管服务，以便在安全且隔离的环境中部署和管理专用云基础架构。
我们为企业提供本地管理服务。
安全高效地拆除数据中心基础架构，以进行搬迁、转售、回收或处置。作为停运服务的一部分，我们将确保数据的安全归档和存储。
我们的生命周期终止服务可确保从过时或即将淘汰的技术、系统或流程向现代化、高效且可持续发展的替代方案顺利进行战略过渡。
提供灾难恢复、网络弹性和业务连续性服务，确保客户的运营安全和不间断。
制定有关转变 VMware 环境的决策时，我们的专家指导可以帮助您选择正确的产品、了解许可修改、确定最佳前进路径并管理合作伙伴关系影响。
加速采用 Amazon Web Services，并融入开放式创新和智能工作流程。
安全、从容、快速地实现向 Microsoft Azure 的混合云转型。了解如何使用 Microsoft Azure Red Hat OpenShift 构建云原生应用程序。
利用人工智能和改良的灾备能力，充分发挥 Google Cloud Platform 的潜力
将应用程序迁移到 IBM Cloud。借助 IBM Cloud Satellite，您可以扩展 IBM Cloud，在本地、边缘计算和公有云环境中协调一致地部署和运行应用程序。
加速您的 Oracle Cloud 之旅，同时释放业务转型的全部价值。
Vikas 是 IBM Consulting 的高级合作伙伴和云迁移和容器产品的全球领导者，可帮助客户实现转型成果。
Priyanka 是 IBM Cloud 迁移实践的产品负责人。
Debasis 是 IBM 的杰出工程师和执行顾问，也是北美地区应用程序迁移和现代化实践的负责人。他负责各种云应用程序现代化项目，并为混合多云提供支持。
Sudeshna 是 IBM Consulting 的初级合伙人兼交付主管。她是印度客户创新中心的迁移和现代化业务负责人。
Vinay Parisa 是 IBM Consulting 的全球迁移首席技术官。Vinay 利用其专业知识开发融入生成式 AI 的资产和助手，以加速迁移和现代化计划，帮助客户完成云采用之旅。
Preeti 是 IBM Consulting 的全球 HCT 迁移现代化负责人。她负责各种混合云的云应用程序现代化项目。
我们与企业合作制定适当的云战略、运营模式、路线图和生态系统。
采用云原生构建战略，以更低的成本加速创新、缩短产品上市时间，并通过开放安全的混合多云平台积极推动营收增长。
我们的应用现代化方法由 Red Hat 提供支持，可帮助您实现应用现代化，无缝迁移至安全敏捷、经济高效的云环境。
IBM Consulting Cloud Accelerator 平台专为帮助企业加速采用云技术而设计，并提供一致且可预测的结果，以便企业能够把握转型方向。
IBM Consulting 为客户提供专业服务，助力提升网络安全、效率和可视化效果，例如 DevSecOps、自动化、质量工程、平台工程和服务管理。
通过 IBM 的实务操作自定进度培训平台了解云原生和 DevOps 技术。