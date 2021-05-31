IBM Consulting 云迁移服务有助于云迁移业务管理，让企业可以专注于其他工作。我们帮助您将工作负载迁移到公有云、私有云或现代化数据中心，以实现数字化转型，并支持各种迁移模式，例如云到云、云到本地、本地到云以及本地到本地。凭借 AWS、Azure、Google Cloud 和 Oracle Cloud 领域的专业知识，我们的云专家团队采用声明式和连续性方法执行迁移计划，利用迁移工具和资产，并在每个阶段整合内置自动化技术和生成式 AI，以在迁移之旅的每个阶段都能为您助力。