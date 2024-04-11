IBM® Engineering Workflow Management 可助力团队管理计划、任务和项目状态，从而充当所需工作和已交付工作之间的关键环节。它可提供适应任意流程所需的灵活性，因此公司可采用更短的发布周期，并管理小型开发项目和复杂开发项目中的依赖关系。该解决方案可在本地和云端使用，并提供免费服务器软件和灵活的定价模式。
Workflow Management 还可以在 IBM Engineering Lifecycle Management 解决方案中作为无缝集成的一组产品的一部分提供：IBM Engineering Workflow Management、IBM Engineering Test Management 和 IBM Engineering Requirements Management DOORS® Next。
深入了解嵌入式软件团队的核心原则和实践
通过将计划与开发和执行串联起来，从而处理正确的任务。
通过链接任务可以更快地查找、修复和测试工作，而不是使用借助容易中断的集成构建的孤立且杂乱的工具。
通过简单、自动化的跨项目报告功能（可提供单一可信信息视图）来掌握活动情况和整体进度。
了解、调整和更改您的流程以满足个人需求。通过分享最佳实践，让每个团队都实现高绩效。
使用云更快地入门并熟悉运用，以便专注于创新。
平衡速度并降低风险，同时提高质量并降低成本。更快地发现缺陷，及时接收客户的反馈，并允许不断对新功能进行重新排名。
报告自动化、分析和仪表板可实现可预测结果，让您的团队锁定目标。任何用户都可以构建自定义报告或使用数百个可用的预配置报告之一。
根据团队的敏捷、SAFe 或自定义流程，自动创建并跟踪单个工作项目的进度，从而有效地跨团队和跨项目制定计划。
高级软件版本控制、工作区管理、分布式源代码控制以及对个人和团队的并行开发支持可自动跟踪工件的更改，从而提高工作效率。该软件支持几乎无限制的暂停和恢复功能，以处理工作中断。
内置工作项和变更集可追溯性降低了准确识别构建内容的复杂性。需要重复使用工作？只需将与该工作项关联的变更集拖放到您的工作区中即可。
可定制门户视图使您能够访问有关多个项目的信息，例如新闻和事件、当前构建状态、正在进行的工作和请求的更改。您还可以查看其他队友正在做什么，并查看他们的在线状态和可用性。