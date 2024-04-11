IBM® Engineering Workflow Management 可助力团队管理计划、任务和项目状态，从而充当所需工作和已交付工作之间的关键环节。它可提供适应任意流程所需的灵活性，因此公司可采用更短的发布周期，并管理小型开发项目和复杂开发项目中的依赖关系。该解决方案可在本地和云端使用，并提供免费服务器软件和灵活的定价模式。

Workflow Management 还可以在 IBM Engineering Lifecycle Management 解决方案中作为无缝集成的一组产品的一部分提供：IBM Engineering Workflow Management、IBM Engineering Test Management 和 IBM Engineering Requirements Management DOORS® Next。