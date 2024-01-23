在对多家解决方案集成商进行了全面审查之后，ARAUCO 选择 IBM Services 作为其新 SAP S/4HANA 解决方案的实施合作伙伴。

“我们选择 IBM Services 来引导我们完成转型之旅的关键原因之一，是他们采用独特的快速通道方法，从 SAP ERP 迁移到 SAP S/4HANA，”Leandro San Miguel 回忆道。“当 IBM 展示 IBM Rapid Move for SAP S/4HANA 方法时，我们立即认识到了其价值。”

他继续说道：“IBM 与转型软件公司 SNP Group 合作，创建了一种方法，其中包括影响评估、加速器和自动化数据转换工具。因此，与传统的手动方法相比，作为迁移到 SAP S/4HANA 的一部分的 Unicode 转换等基本任务得到了显著简化。”

ARAUCO 决定放弃本地系统，并使用 IBM Application Management Services for SAP Solutions，在云上部署新的 SAP 解决方案。

“我们的 SAP 解决方案必须全天候可用，”Leandro San Miguel 解释道。“借助适用于 SAP 解决方案的 IBM Cloud Managed Services，我们不仅可以安心地享受强大的服务级别协议，而且还无需管理支持新 SAP 解决方案的底层技术堆栈，从而能够专注于我们的核心竞争力。”