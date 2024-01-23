ARAUCO 是世界领先的可再生能源生产商之一，产品包括木材、工程木材和能源。为了增强竞争优势并提高环境绩效，ARAUCO 使用 IBM® Rapid Move for SAP S/4HANA® 来缩短获得高级分析功能所需的时间：帮助其提高效率、减少浪费和削减成本。
为了加速从 SAP ERP 到 SAP S/4HANA 的迁移，ARAUCO 选择了来自 IBM Services™ 的 IBM Rapid Move for SAP S/4HANA，这是最佳实践、加速器和自动化的强大组合。
世界森林是应对气候变化不可或缺的资产。森林也是 ARAUCO 商业模式的核心，正如 ARAUCO 首席信息官 Leandro San Miguel 所解释的那样：
“通过林地的可持续管理，我们的目标是建立基于可再生资源的经济，我们的业务流程反映了这一愿望。例如，我们将铣削木材、加工成纤维板等复合材料过程中产生的废品，转化为木颗粒：一种为我们的制造工厂提供动力的低碳燃料。”
ARAUCO 所在的行业中，高效运营对商业成功至关重要。
“每次因为不得不关停维护生产基地，而错过交货期限时，我们都会感受到对利润的影响，”Leandro San Miguel 说。“与此同时，森林火灾也是一个威胁。我们必须确保我们的种植园以预期的速度成熟——考虑到它们跨越数千公顷的土地，这是一项艰巨的任务——并平衡客户订单的即时性与林业发展的长期尺度。”
近年来，ARAUCO 积极拥抱技术来应对这些挑战。ARAUCO 现在使用一批配备摄像头的无人机来监测森林，并确保树木茂盛。
“我们意识到技术还可以帮助我们改进制造流程，”Leandro San Miguel 解释道。“借助工业物联网设备，有望将我们的旧设备转变为智能工厂。目标是使用工业物联网数据来预测设备何时面临故障风险，并主动进行维护，最大限度地减少停机时间。”
ARAUCO 发现，从旧的 SAP ERP 平台迁移到内存 SAP S/4HANA 业务套件，可以将近乎实时的数据嵌入到其维护流程中，因而寻找了合作伙伴来帮助实现其目标。
在对多家解决方案集成商进行了全面审查之后，ARAUCO 选择 IBM Services 作为其新 SAP S/4HANA 解决方案的实施合作伙伴。
“我们选择 IBM Services 来引导我们完成转型之旅的关键原因之一，是他们采用独特的快速通道方法，从 SAP ERP 迁移到 SAP S/4HANA，”Leandro San Miguel 回忆道。“当 IBM 展示 IBM Rapid Move for SAP S/4HANA 方法时，我们立即认识到了其价值。”
他继续说道：“IBM 与转型软件公司 SNP Group 合作，创建了一种方法，其中包括影响评估、加速器和自动化数据转换工具。因此，与传统的手动方法相比，作为迁移到 SAP S/4HANA 的一部分的 Unicode 转换等基本任务得到了显著简化。”
ARAUCO 决定放弃本地系统，并使用 IBM Application Management Services for SAP Solutions，在云上部署新的 SAP 解决方案。
“我们的 SAP 解决方案必须全天候可用，”Leandro San Miguel 解释道。“借助适用于 SAP 解决方案的 IBM Cloud Managed Services，我们不仅可以安心地享受强大的服务级别协议，而且还无需管理支持新 SAP 解决方案的底层技术堆栈，从而能够专注于我们的核心竞争力。”
通过遵循 IBM Rapid Move for SAP S/4HANA 中规定的方法，ARAUCO 有望实现向 IBM Cloud 中内存 SAP S/4HANA 套件的快速、低风险过渡。
“我们与 IBM Services 的合作始于 IBM HANA 影响评估”，Leandro San Miguel 说道。“这个过程有助于我们在项目开始之前识别潜在的技术障碍，并制定有效的策略来克服这些障碍，这种方法让我们对 IBM 团队无缝过渡到 SAP S/4HANA 的能力充满信心。”
如今，IBM Services 正在与 ARAUCO 合作，通过升级关键组件（例如一步启用 Unicode 转换），帮助该公司准备其现有的本地 SAP ERP 环境，以便迁移到云。在 IBM Cloud 中为 SAP S/4HANA 建立测试、质量保证和生产环境后，IBM 将把数据转移到新平台中。
“通过在美国东海岸和西海岸的两个 IBM 数据中心之间镜像我们的数据，我们可以确保我们的 SAP 平台即使在一个站点发生故障时也能保持在线，”Leandro San Miguel 补充道。“借助 IBM Application Management for SAP Solutions，我们可以为全球六个国家/地区的运营提供可靠的 24/7 SAP 服务。”
借助 SAP S/4HANA，ARAUCO 准备根据近乎实时的运营洞察做出决策，从而释放其数据的真正价值。
“技术是应对气候危机的有力方法，”Leandro San Miguel 说。“使用 IBM Rapid Move for SAP S/4HANA，我们估计与传统方法相比，我们将大大缩短云转型之旅的时间。”
他继续说道：“当我们使用 SAP S/4HANA 时，我们将获得有助于提高效率并提高利润绩效的功能。通过为工厂配备工业物联网 [IoT] 设备，我们将能够使用预测性维护来最大限度地提高资产的可用性，并降低代价高昂的延误风险。”
ARAUCO 与 IBM 密切合作，正在推动其数字化转型计划。除了在南美现有的制造工厂部署工业物联网 (IoT) 设备外，该公司还投资了 200 多项技术计划，其中包括建设下一代智能工厂。
“我们的商业模式是应对气候变化和全球人口增长挑战的可持续答案，”Leandro San Miguel 评论道。“通过维护健康的人工林，我们帮助捕获碳，为我们业务所在的国家获得更清洁的空气做贡献。通过使用实时数据管理我们的业务，我们确保以精益、具有成本效益的方式运营，从而提高利润、释放资金，投资于业务增长。”
他总结道：“借助 SAP S/4HANA 和 IBM Services，我们处于有利地位，可以将业务扩展到新的全球市场，并将可再生能源的益处带给世界各地更多的人。”
ARAUCO（链接位于 ibm.com 外部）成立于 1979 年，总部位于智利圣地亚哥，是一家木浆、工程木材和林业公司。该公司在北美、南美以及欧洲和南非拥有 47 个制造工厂，年收入相当于 57 亿美元。
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SNP 集团总部位于德国海德堡，帮助组织转变业务模式并采用新技术。SNP Group 在全球拥有超过 1,350 名员工，其软件和服务使企业能够更轻松地使其全球业务应用程序实现现代化和优化，从而支持数据驱动的决策。要了解有关 SNP 集团解决方案的更多信息，请访问：snpgroup.com（链接位于 ibm.com 之外）。
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