作为在亚太地区完成新的上游收购这一独立项目的一部分，OMV 之前曾委托 IBM Consulting 部署下一代 SAP S/4HANA 解决方案。该项目使 OMV 在短短 7 个月内将其亚太地区的产能提高了一倍，而这一成功也令该公司坚信，SAP S/4HANA 是实现其长期转型目标的最佳平台。

“我们认为，借助 SAP S/4HANA，我们将获得快速适应不断变化市场的灵活性，”Berthold 评论道。“近期 OMV 在亚太地区取得的成功，IBM 发挥了重要作用，这促使该公司做出决定，选择 IBM Consulting 作为集团全面部署 SAP S/4HANA 的全球项目战略合作伙伴。

OMV 决定在 SAP HANA® Enterprise Cloud（托管在 Microsoft Azure 上实施新的 SAP 解决方案

Reiter补充说：“作为云优先战略的一部分，我们希望将尽可能多的基础架构迁移到超大规模服务器上。Microsoft Azure 是我们的首选云提供商之一。我们还在最近的亚太地区项目中使用了 SAP HANA 企业云和 Microsoft Azure 的组合，因此我们第一时间了解到，该解决方案能够满足我们在性能、可用性和可扩展性方面的要求。”

OMV 与 IBM Consulting 的专家密切合作，为新的集成 SAP S/4HANA 业务系统制定了基础架构。在公司部门，140 个法人实体的 170 多个公司代码将合并到全新的 SAP S/4HANA 环境中，并采用统一的全球会计科目表，以实现快速报告和更快的财务结算。在下游业务中，两个 SAP ECC 实例将合并到一个 SAP S/4HANA 部署中。在可能的情况下，地区或部门特定的业务流程将被标准化的工作流程所取代，从而使未来的核心职能集中到全球卓越中心。

Berthold 解释说：“我们计划在有意义的地方实现业务流程的标准化，而 SAP S/4HANA 上的 SAP Master Data Governance 为我们提供了机会，使我们的下游部门和企业部门更加紧密地保持一致。至关重要的是，我们仍然可以进行流程定制，满足特定国家/地区的要求或行业最佳实践。”

在项目规划阶段，OMV 认识到必须根据下游业务和企业业务的各自需求定制 SAP S/4HANA 部署方法。在公司部门，目标是利用 SAP Central Finance 等新功能，简化财务数据集成，实现共同的集团报告结构。在下游部门，首要任务是保留 OMV 在零售定制 SAP ECC 解决方案方面的投资，因为该解决方案具有重要的竞争优势。

基于这些要求，IBM Consulting 建议使用混合方法。对于企业业务，IBM 提出了一种全新的方法，即建立一个全新的 SAP S/4HANA 环境，该环境以订单到现金和采购到付款的端到端工作流程为基础。在下游部署方面，IBM 利用其 Rapid Move 方法（由 IBM 业务合作伙伴 SNP（链接位于 ibm.com 外部）提供的尖端数据转换软件 CrystalBridge 提供支持），降低将定制 SAP ECC 零售解决方案引入 SAP S/4HANA 的成本和复杂性。

Berthold 说：“与 IBM 合作的最大好处之一就是他们的全球影响力和战略合作伙伴关系。IBM 了解 OMV 的业务，并且拥有石油和天然气行业 SAP 部署经验。IBM 与 SAP 的战略联盟及其与 SNP 的合作伙伴关系让我们十分安心，他们可以通过新的 SAP S/4HANA 解决方案帮助我们达成目标。”

对于公司部门，IBM 成立了一个专门的工作组来清理公司现有的主数据，为迁移到 SAP S/4HANA 做准备，为更快的报告和创新（如自动供应商发票管理）奠定基础。

对于下游部门，IBM Consulting 使用 SNP 的数据转换平台 CrystalBridge，减少了 SAP S/4HANA 部署期间所需的数据迁移和 SAP 解决方案集成的数量。IBM 还使用 smartShift（链接位于 ibm.com 外部）的解决方案自动转换自定义代码，以便在新平台中部署，并与 SRB（链接位于 ibm.com 外部）合作提供智能资产管理解决方案。