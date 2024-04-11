优化企业房地产和设施管理运营
房地产是大多数大型组织的第二大成本负担。在不断发展的运营环境的推动下，企业正在迅速转向集中化模式。这就需要企业级解决方案来降低成本、提高响应速度并优化效率。
在整个房地产生命周期中，通单一可信信息源访问数据的能力是提升运营绩效的关键。IBM® TRIRIGA 提供全面的集成式仓库管理系统 (IWMS)，该系统来自值得信赖的品牌，在功能性、安全性、可配置性方面处于市场领先地位，是原生集成的套件。
TRIRIGA 快速、灵活且全面，在一个平台中提供了完整的应用程序组合，可最大限度地提高设施生命周期性能，同时让企业做好准备，以满足未来需求。
了解如何优化企业房地产和设施管理运营。
了解如何通过灵活的工作场所应对空间挑战
阅读解决方案简介
获得空间利用率相关洞察分析的速度提升百分比。¹
节省的成本总额，同时还可降低上报次数。²
TRIRIGA 每年处理的工单数量。²
采集和分析楼层平面图数据，做出最具战略意义的空间规划决策，从而最大限度地提高工作空间利用率，并为楼宇使用方提供所需的空间。
提供注重员工健康和福祉的办公空间体验，确保用户安全、互联和高效运营。
简化租赁会计和管理流程，以优化成本节约，并更好地评估潜在中断事件的财务影响。
采用基于条件的预防性维护措施，以做出更好的决策并降低运营成本。
缩短项目周期，消除预算超支，去除资源瓶颈，并分析项目风险以改进规划决策。
发现并评估减少能耗、排放以及企业房地产投资组合总体碳足迹的机会。
皇家墨尔本医院部署 IBM TRIRIGA 软件，实现了设施管理和业务流程的数字化。
泰瑞达 (Teradyne) 公司采用 IBM TRIRIGA，通过更好地优化和利用空间，提高了整体运营效率。
Outfront Media 使用 IBM TRIRIGA 将其手动流程转化为无缝数字体验。
¹ Karen Boush, Closing the workplace door on COVID-19，2021 年 2 月
² Optimize your real estate and facilities management from the ground up，2021 年 5 月