主页 资产管理 TRIRIGA TRIRIGA 应用套件
TRIRIGA 是一款集成式工作场所管理系统 (IWMS)，可帮助企业房地产和设施团队在整个生命周期内管理投资组合和资产。
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代表 IBM TRIRIGA 的图形插图

优化企业房地产和设施管理运营

房地产是大多数大型组织的第二大成本负担。在不断发展的运营环境的推动下，企业正在迅速转向集中化模式。这就需要企业级解决方案来降低成本、提高响应速度并优化效率。

在整个房地产生命周期中，通单一可信信息源访问数据的能力是提升运营绩效的关键。IBM® TRIRIGA 提供全面的集成式仓库管理系统 (IWMS)，该系统来自值得信赖的品牌，在功能性、安全性、可配置性方面处于市场领先地位，是原生集成的套件。

TRIRIGA 快速、灵活且全面，在一个平台中提供了完整的应用程序组合，可最大限度地提高设施生命周期性能，同时让企业做好准备，以满足未来需求。
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为何选择 IBM TRIRIGA Application Suite 99%

获得空间利用率相关洞察分析的速度提升百分比。¹

 3 千万美元

节省的成本总额，同时还可降低上报次数。²

 6.5 万

TRIRIGA 每年处理的工单数量。²

功能

资本项目和规划 提供完整的企业范围项目和计划管理，包括必要的工具，以确保高效、划算地交付基建、设施和环境项目。 深入了解资本项目和规划
环境管理 识别资源密集型设施和流程，分析环境可持续发展投资的财务和环境效益，自动采取减碳行动，以降低能源成本，实现环境和能源管理战略。 深入了解环境管理服务
设施租赁管理 帮助各组织提高房地产投资组合规划的有效性，提升房地产交易的回报，避免租赁罚款和超额支付，并简化租赁会计业务。 深入了解设施租赁管理
维护和运营管理 提供设施维护软件，帮助在整个生命周期内维护关键设施资产，并降低维护成本。该方案自动执行纠正性维护服务管理，从而更高效地提供更优质的服务。此外还能自动执行预防性和基于状态的维护流程，以改善关键设施资产的状况并延长其使用寿命。 深入了解维护和运营
空间规划和管理 通过使用先进的空间规划、空间管理和搬迁规划，提高宝贵的房地产和建筑基础设施资产的利用率。该方案提供空间管理和审计工具、空间使用协议和退款工具，以及搬迁规划和搬迁执行管理。 深入了解空间规划和管理
优势 优化空间管理

采集和分析楼层平面图数据，做出最具战略意义的空间规划决策，从而最大限度地提高工作空间利用率，并为楼宇使用方提供所需的空间。

 打造合适的工作场所体验

提供注重员工健康和福祉的办公空间体验，确保用户安全、互联和高效运营。

 适度调整企业房地产投资组合的规模

简化租赁会计和管理流程，以优化成本节约，并更好地评估潜在中断事件的财务影响。

 最大限度提高运营和维护效率

采用基于条件的预防性维护措施，以做出更好的决策并降低运营成本。

 管理和扩展基建项目

缩短项目周期，消除预算超支，去除资源瓶颈，并分析项目风险以改进规划决策。

 改善能源管理

发现并评估减少能耗、排放以及企业房地产投资组合总体碳足迹的机会。
成功案例 皇家墨尔本医院

皇家墨尔本医院部署 IBM TRIRIGA 软件，实现了设施管理和业务流程的数字化。

 泰瑞达公司

泰瑞达 (Teradyne) 公司采用 IBM TRIRIGA，通过更好地优化和利用空间，提高了整体运营效率。

 Outfront Media

Outfront Media 使用 IBM TRIRIGA 将其手动流程转化为无缝数字体验。

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