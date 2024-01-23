IBM 秉承使命，依托丰富的经验和技术资源，帮助保护自己和其他企业的员工、客户和合作伙伴。

“IBM 非常善于思考这类问题。这正是我们的定位以及我们为公司和世界所做的事情。”IBM 企业技术与安全运营兼转型副总裁 Cameron Potts 说道。

公司的房地产和设施管理组织 IBM Global Real Estate (GRE) 协助主导这些工作。为响应政府最初的居家令，GRE 与现场管理人员和危机管理团队合作，将 95% 的 IBM 全球员工从办公室转移到家里。凭借高度安全的基础设施和数字工作场所工具，公司做好支持远程员工的充分准备。

该组织还不失时机地建立了前门流程，对现场重要工作人员进行体温和症状筛查。建筑物内的标牌和其他策略也加强了个人卫生、社交距离和其他既定健康准则。

接着，公司展望了政府放宽限制后该如何安全地重新开放现场。IBM 在 170 个国家/地区拥有约 350,000 名员工。决策者需要灵活的最佳实践方法，适应各种业务需求和区域公共卫生指令。