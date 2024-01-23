就像一场无法遏制的野火，新冠疫情于 2020 年开始在全球蔓延。几乎在一夜之间，业务战略发生了变化。工作场所的健康和安全变得越来越紧迫。不断变化的公共卫生指令使得组织敏捷性也变得至关重要。
IBM 秉承使命，依托丰富的经验和技术资源，帮助保护自己和其他企业的员工、客户和合作伙伴。
“IBM 非常善于思考这类问题。这正是我们的定位以及我们为公司和世界所做的事情。”IBM 企业技术与安全运营兼转型副总裁 Cameron Potts 说道。
公司的房地产和设施管理组织 IBM Global Real Estate (GRE) 协助主导这些工作。为响应政府最初的居家令，GRE 与现场管理人员和危机管理团队合作，将 95% 的 IBM 全球员工从办公室转移到家里。凭借高度安全的基础设施和数字工作场所工具，公司做好支持远程员工的充分准备。
该组织还不失时机地建立了前门流程，对现场重要工作人员进行体温和症状筛查。建筑物内的标牌和其他策略也加强了个人卫生、社交距离和其他既定健康准则。
接着，公司展望了政府放宽限制后该如何安全地重新开放现场。IBM 在 170 个国家/地区拥有约 350,000 名员工。决策者需要灵活的最佳实践方法，适应各种业务需求和区域公共卫生指令。
帮助 370 个 IBM 场所的员工获得更安全的工作场所体验
分析空间利用率加快 99%
为了指导 IBM 和其他大型组织重新开业，IBM GRE 总监 Marianne Flores 携手 Potts 以及 GRE 和人力资源部门的其他领导者，合作制定了《IBM 重返工作场所运行手册》。该手册为重返工作场所的各个阶段提供了全面的决策框架和清单，包括现场评估就绪性、准备工作和安全性。
完成这些任务后，Flores 和 Potts 开始重新定义 IBM 工作场所。他们寻求利用尖端技术促进现场的安全性、生产力和高效率。
截至 2021 年 1 月，GRE 已在 370 个地点实施了 Watson Works 解决方案。通过转变新冠疫情响应和合规流程，GRE 确保需要更快做出大流行病相关决策的 IBM 团队（包括站点和业务部门领导、国家或地区总经理和危机管理团队）能够更快地获得关键洞察分析。
借助 Watson Works 解决方案，GRE 团队将完成某个场所空间利用率分析的时间从 10 天减少到 10 分钟，减少了 99%。此外，借助高度准确的空间利用率数据，GRE 可以优化 IBM 全球产品组合的使用和费用。
“GRE 需要做出战略性房地产决策并设计未来的工作场所。我们能够大幅减少数据收集、数据分析和洞察生成所需的时间和精力。”Flores 说。
最重要的是，员工、客户和其他进入 IBM 设施的人都可以看到、感受到并体验到其中的差异。了解 IBM 已全力投入保护他们免受新冠疫情感染，可以增强他们的信心并帮助他们保持最佳绩效。
Potts 表示，“这关系到员工的健康和安全。GRE 将自己置于‘当 IBM 员工返岗时我们如何保护他们？’这一问题的首要和中心位置。” GRE 几乎在一夜之间帮助 IBM 扭转了局面，进而阻止了新冠疫情的传播。”
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2021 年 2 月在美国制作。
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