当地政府官员意识到有太多人无法享受社会安全网的保障，因此设立了“索诺玛县安全网合作组织”。该县还成立了综合多学科工作组 (IMDT)，由来自安全网部门的成员组成，其中包括卫生服务、公共服务、儿童抚养服务、缓刑、地方检察官、公设辩护人、警长办公室和索诺玛县发展委员会。这些组织共同努力，为有需要的客户提供综合服务。

Rivera 说：“为无家可归者提供服务的挑战之一是协调服务。”“我们的团队在与无家可归者建立联系方面做得很好，但是当你在现场建立联系时，这不仅仅是一次接触。你必须承诺一次又一次地走出去为客户服务，尤其是那些长期无家可归的人。”

就像许多其他政府一样，索诺玛县的组织结构未形成体系，这阻碍了各部门之间的信息共享和服务协调。索诺玛县中央信息技术创新主任 Carolyn Staats 说：“就像是有一个提供客户服务的旋转门，一次只能为一个部门提供服务，但并不能真正维持可持续的解决方案。”“我们县的无家可归率仍然很高，我们得做点什么。”

在了解了加利福尼亚州的另一个大县如何使用 IBM 解决方案来改善安全网服务之后，索诺玛县的管理者也开始向 IBM 咨询。“要进行协作，你需要一种以对案例工作者非常友好的形式，从所有这些系统中获取数据的方法。”Staats 说。“这正是 IBM 的用武之地。”

但是随后，索诺玛县在 2017 年 10 月又遇到了新的挑战，当时塔布斯山火席卷了全县。它烧毁了 36000 英亩土地，摧毁了数千座建筑物，数百人流离失所，只能前往联邦紧急事务管理局 (FEMA) 设立的避难所。山火发生两周后，当联邦紧急事务管理局避难所开始关闭时，许多人仍然无处可去，无家可归危机进一步恶化。

在此期间，索诺玛县监事会启动了一项名为“索诺玛县协调关爱和加强自给自足”(ACCESS) 的新计划。目标是帮助社区中最弱势的公民获得所需的援助，使其自力更生的能力得到增强。但是为了实现这一目标，ACCESS Sonoma 需要加快 IMDT 的部署，并为团队成员提供能发挥作用的工具和技术。

“与其说是资源短缺的问题，不如说是资源充裕的问题。”Gore 说。“问题在于集成，以及我们的团队是否有能力将 ACCESS Sonoma 与 IBM 结合使用，以大刀阔斧的方式解决社区的问题。这给了我们巨大的动力。”