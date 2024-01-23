Glen Dimplex 提供从厨房小家电到工业供暖、通风和制冷设备的创新解决方案。该公司集团总部位于都柏林，业务遍及欧洲、北美和澳大利亚近 20 个国家/地区。
随着人们对绿色技术的需求不断增长，该公司的目标是成为全球领先的高效能源设备供应商，帮助家庭和工业用户在降低家庭和建筑供暖成本的同时减轻供暖对环境的影响。
Glen Dimplex 项目总监 James Munro 介绍说：“为了实现将可持续技术带给更多全球企业和消费者的目标，生产高质量的产品并按时交付对我们来说至关重要。我们的生产周期可能很长，这意味着有效的供应链和物流规划都是 Glen Dimplex 应该具备的关键能力。”
经过多年的成功收购发展，Glen Dimplex 的销售、制造和分销机构遍布全球。过去，许多业务部门依靠自己独立的系统和流程来推动日常运营，从而使公司的规划活动变得复杂。
Munro 指出：“我们的业务运行依靠数据，但随着业务的增长，为决策者提供及时的洞察力变得越来越具有挑战性。例如，如果我们的一位高层领导要求查看特定客户细分的五年销售趋势，可能需要长达两周的艰苦手动工作来整理信息。如果我们能更快地提供这些洞察力，我们相信，这将为我们能够把握拓展新销售的宝贵机会。”
他继续说道：“我们的多个系统和流程也使得优化物流变得非常困难。例如，我们的 Glen Dimplex Americas 业务缺乏对其制造工厂和仓库库存的实时了解。如果没有相关信息，我们就会错失使用最接近客户的库存来完成订单的机会，这不仅增加了我们的环境足迹，还推高了成本。”
使商业智能报告速度提高 99%
有助于将准时交付率和足额交付率提高 20%
为了更好地应对未来的发展，Glen Dimplex 决定开始数字化转型。该计划名为“Causeway”，旨在通过转向单一、集成的业务流程和数据，为决策者提供实时洞察力。与此同时，公司还将核心业务职能转移到集中共享服务团队，以提高运营效率。
Munro 继续说道：“过去，一些业务职能是由每个地区甚至同一城市的多个小的部门管理的。通过将应付账款和应收账款等活动转移到集团中央职能部门，我们可以创建高效的卓越中心，同时使当地员工能够专注于增值活动，推动业务增长。”
经过深入的评估后，Glen Dimplex 选择了下一代 ERP SAP S/4HANA® 作为集成业务流程的基础。Munro 表示：“我们认为在供应链、制造和仓库管理等核心企业资源规划功能方面，SAP S/4HANA 是同类产品中的佼佼者。
SAP S/4HANA 不仅能满足我们所有的核心运营要求，还能通过极其直观的用户体验提供实时分析。我们选择 SAP S/4HANA 的另一个重要原因是，它能够在数秒内将丰富的运营数据转化为可操作的商业智能洞察力。”
为了最大限度地发挥 SAP S/4HANA 投资的商业价值，并降低转型过程中的中断风险，Glen Dimplex 委托 IBM® Consulting 帮助其实现全球一体化运营的愿景。除了提供咨询服务以支持 SAP S/4HANA 中新业务工作流程的设计外，IBM 还提出了一个高性能、可扩展和高可用性的 IT 基础架构，以支持基于 Microsoft Azure 外部链接（链接位于 ibm.com 外部）云的新解决方案。
Munro 表示：“按照我们的主要选择标准，IBM 得分很高，但真正让他们脱颖而出的是团队的丰富经验和专业精神。在征求需求建议的过程中，IBM 花了很多时间倾听我们的要求，并提出了一个能精确满足我们特定运营需求的解决方案。IBM、SAP 和 Microsoft 之间的战略联盟也给了我们极大的信心，让我们相信无论何时需要，我们都能得到及时的支持。”
Glen Dimplex 通过与 IBM 及其业务部门的领导进行一系列研讨，在 SAP S/4HANA 中设计了集成工作流程。通过使用 IBM Blueworks Live 等 IBM 加速器，该公司迅速建立了新流程模型，并确定了在 SAP 解决方案中实施这些流程的最佳方法。
通过与 IBM 的密切合作，Glen Dimplex 公司开始在爱尔兰的业务中进行 SAP S/4HANA 的全球部署，首次将记录到报告、订单到现金和采购到付款等流程整合到一个平台上。该解决方案还为 Glen Dimplex 提供了先进的分销能力，包括需求和供应链规划以及运输管理。
Causeway 项目整合了各种各样的 SAP 解决方案，包括 SAP S/4HANA、SAP BW/4HANA®、SAP Integrated Business Planning 和 SAP Process Orchestration。该套件与 Glen Dimplex 用于电子数据交换 (EDI) 和物流的第三方应用程序和 Microsoft Dynamics 365 for Commerce 以及整个企业使用的其他电子商务平台完全集成。
在首次成功实施 SAP S/4HANA 之后，Glen Dimplex 公司迅速在全球推出了 Causeway 计划。在爱尔兰启用一年后，该公司扩展了 SAP 解决方案，以支持其全球供暖和通风业务，其中包括多个生产基地和仓库。接下来，该公司将解决方案部署到其在北欧地区和美洲的其余业务部门。在该项目的下一个版本中，IBM 和 Glen Dimplex 将为 Glen Dimplex 在德国的热能解决方案业务实施 SAP 解决方案。
Munro 补充说：“在爱尔兰首次进行部署时，所有实施工作都是在新冠疫情期间进行的，这意味着几乎所有工作都必须远程进行。尽管面临着这样的挑战，但实施还是取得了巨大成功。尽管我们启用了许多全新的功能，例如，为 Glen Dimplex Americas 业务提供电子商务体验，但从第一天起，一切工作都很顺利。”
如今，Glen Dimplex 使用 SAP BW/4HANA 和 Microsoft Power BI，使员工能够快速、轻松地查看和了解 SAP S/4HANA 中的业务数据。通过将 SAP 解决方案与 Microsoft Dynamics 365 for CRM 集成，Glen Dimplex 还提高了员工的工作效率，并为全球新客户带来了可持续的解决方案。
Munro 指出：“我们现在使用 SAP 和 Microsoft 解决方案，为我们的供暖和通风业务提供端到端的“交付到现金”流程支持。如果没有全球转型项目的规模经济，以及 IBM Consulting 等合作伙伴提供的专家资源支持，这些类型的改进是不可能实现的。”
Glen Dimplex 首席信息官 (CIO) Angel del Valle 补充道：“Causeway 是 Glen Dimplex 集团实现长期增长的关键因素，为企业提供了新的能力和未来扩张的可扩展性。我们已经在 18 个地区部署了解决方案，而且是 100% 远程部署，这使我们取得的成果更加令人印象深刻。”
通过采用 SAP S/4HANA 作为其整个集团的平台，Glen Dimplex 将实时洞察力掌握在其管理人员和领导者手中，使他们能够更快速、更明智地做出决策。
Munro 证实：“现在，我们只需按一下按钮，就能查看全球业务的各项指标：从各个客户细分的绩效到每个地点的实时库存水平。对于我们的客户服务团队来说，订单输入过程中的手动工作量减少了 43%，新的简化流程使准时交付率和足额交付率提高了 20%。”
Munro 补充道：“在其他方面，过去需要两周才能完成的商业智能报告，现在缩短到了两分钟即可完成，时间减少了 99% 以上。这种 360 度全方位的洞察对我们的集团总会计团队也很有价值，他们可以比以前快三天完成月末结算。”
通过提高基础架构的可靠性并消除单点故障，该集团对新平台的稳健性可以充满信心，消除了之前对传统平台稳定性的担忧。转向单一 ERP 解决方案还为 IT 带来了运营优势，使其能够将维护时间窗口减少 30%。最重要的是，Glen Dimplex 已经获得了数字化基础，可以增强其规划能力并促进持续的业务增长。
Munro 解释说：“完全实现改进后的供应链和物流规划优势需要时间，因为我们的规划周期可能长达 12 个月，但整个业务都将感受到其积极影响。使用 SAP S/4HANA 和 SAP Integrated Business Planning，我们将能够建立高度准确的预测。通过自动将这些预测结果与我们的制造和仓库管理流程保持一致，我们可以确保拥有最佳库存，从而抓住更多的销售机会。”
展望未来，Glen Dimplex 确信，公司对基于云的现代解决方案的投资，也就是 IBM 提供的专业服务，将使其能够顺利推进现有业务并加速未来的收购。
Munro 表示：“作为 Causeway 的一部分，Glen Dimplex Americas 开通了直接销售的电子商务渠道。客户在从付款、发货到交付的每个流程阶段都会收到实时电子邮件确认，所有这些都基于 SAP S/4HANA 中准确、实时的数据。随着直销的增长，SAP 解决方案和我们电子商务平台的自动化将使我们在收入增长的同时保持人员精简。如果我们进行收购，我们认为实现价值的时间会大大缩短，因为我们已经有了标准的业务流程。”
Glen Dimplex 将与 IBM 的合作视为其成功的关键推动因素。Munro 总结说：“在整个项目过程中，IBM 不遗余力地帮助我们实现目标，经常承担比合同规定更多的工作。IBM 在 Glen Dimplex 转型工作中所做出的努力是无可指摘的，我们期待着在全球部署 SAP S/4HANA 的过程中继续与 IBM 合作。”
Glen Dimplex外部链接（链接位于 ibm.com 外部）成立于 1973 年，总部位于爱尔兰都柏林，是一家领先的国际工业集团，年收入超过 20 亿欧元，在四大洲拥有超过 10,000 名员工。Glen Dimplex 是全球最大的电加热产品制造商，在家用电器、制冷、通风和可再生能源解决方案领域也占有重要的全球市场地位。
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2022 年 1 月在美国制作。
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