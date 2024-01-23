经过深入的评估后，Glen Dimplex 选择了下一代 ERP SAP S/4HANA® 作为集成业务流程的基础。Munro 表示：“我们认为在供应链、制造和仓库管理等核心企业资源规划功能方面，SAP S/4HANA 是同类产品中的佼佼者。

SAP S/4HANA 不仅能满足我们所有的核心运营要求，还能通过极其直观的用户体验提供实时分析。我们选择 SAP S/4HANA 的另一个重要原因是，它能够在数秒内将丰富的运营数据转化为可操作的商业智能洞察力。”

为了最大限度地发挥 SAP S/4HANA 投资的商业价值，并降低转型过程中的中断风险，Glen Dimplex 委托 IBM® Consulting 帮助其实现全球一体化运营的愿景。除了提供咨询服务以支持 SAP S/4HANA 中新业务工作流程的设计外，IBM 还提出了一个高性能、可扩展和高可用性的 IT 基础架构，以支持基于 Microsoft Azure 外部链接（链接位于 ibm.com 外部）云的新解决方案。

Munro 表示：“按照我们的主要选择标准，IBM 得分很高，但真正让他们脱颖而出的是团队的丰富经验和专业精神。在征求需求建议的过程中，IBM 花了很多时间倾听我们的要求，并提出了一个能精确满足我们特定运营需求的解决方案。IBM、SAP 和 Microsoft 之间的战略联盟也给了我们极大的信心，让我们相信无论何时需要，我们都能得到及时的支持。”

Glen Dimplex 通过与 IBM 及其业务部门的领导进行一系列研讨，在 SAP S/4HANA 中设计了集成工作流程。通过使用 IBM Blueworks Live 等 IBM 加速器，该公司迅速建立了新流程模型，并确定了在 SAP 解决方案中实施这些流程的最佳方法。

通过与 IBM 的密切合作，Glen Dimplex 公司开始在爱尔兰的业务中进行 SAP S/4HANA 的全球部署，首次将记录到报告、订单到现金和采购到付款等流程整合到一个平台上。该解决方案还为 Glen Dimplex 提供了先进的分销能力，包括需求和供应链规划以及运输管理。

Causeway 项目整合了各种各样的 SAP 解决方案，包括 SAP S/4HANA、SAP BW/4HANA®、SAP Integrated Business Planning 和 SAP Process Orchestration。该套件与 Glen Dimplex 用于电子数据交换 (EDI) 和物流的第三方应用程序和 Microsoft Dynamics 365 for Commerce 以及整个企业使用的其他电子商务平台完全集成。

在首次成功实施 SAP S/4HANA 之后，Glen Dimplex 公司迅速在全球推出了 Causeway 计划。在爱尔兰启用一年后，该公司扩展了 SAP 解决方案，以支持其全球供暖和通风业务，其中包括多个生产基地和仓库。接下来，该公司将解决方案部署到其在北欧地区和美洲的其余业务部门。在该项目的下一个版本中，IBM 和 Glen Dimplex 将为 Glen Dimplex 在德国的热能解决方案业务实施 SAP 解决方案。

Munro 补充说：“在爱尔兰首次进行部署时，所有实施工作都是在新冠疫情期间进行的，这意味着几乎所有工作都必须远程进行。尽管面临着这样的挑战，但实施还是取得了巨大成功。尽管我们启用了许多全新的功能，例如，为 Glen Dimplex Americas 业务提供电子商务体验，但从第一天起，一切工作都很顺利。”

如今，Glen Dimplex 使用 SAP BW/4HANA 和 Microsoft Power BI，使员工能够快速、轻松地查看和了解 SAP S/4HANA 中的业务数据。通过将 SAP 解决方案与 Microsoft Dynamics 365 for CRM 集成，Glen Dimplex 还提高了员工的工作效率，并为全球新客户带来了可持续的解决方案。

Munro 指出：“我们现在使用 SAP 和 Microsoft 解决方案，为我们的供暖和通风业务提供端到端的“交付到现金”流程支持。如果没有全球转型项目的规模经济，以及 IBM Consulting 等合作伙伴提供的专家资源支持，这些类型的改进是不可能实现的。”

Glen Dimplex 首席信息官 (CIO) Angel del Valle 补充道：“Causeway 是 Glen Dimplex 集团实现长期增长的关键因素，为企业提供了新的能力和未来扩张的可扩展性。我们已经在 18 个地区部署了解决方案，而且是 100% 远程部署，这使我们取得的成果更加令人印象深刻。”