为了让公司专注于其核心竞争力，并减少计划中的 SAP S/4HANA 环境的资本投资，Wiwynn 将目标锁定在云平台上。在考察了顶级云供应商之后，该公司选择将其任务关键型 SAP 业务系统部署在 Microsoft Azure上。

Wen 表示：“在决策过程的早期，我们就认定云的成熟性和规模经济性是我们不断增长业务的最佳选择。在我们考虑的所有选项中，我们认为 Microsoft Azure 最适合 SAP S/4HANA。除了获得 SAP 解决方案的全面认证外，Microsoft Azure 还为我们提供了强大的服务级别协议，确保我们的业务系统全天候可用。与 Microsoft Azure 团队进行的深入评估研讨会，让我们确信该平台提供的灵活性、性能、可扩展性和可用性，可以帮助我们实现长期目标。”

Wiwynn 相信部署在 Microsoft Azure 上的 SAP S/4HANA 将成为其数字化转型能力的基石。为了顺利完成云部署，及时完成迁移至关重要。该公司只有 12 个月的时间来取消对母公司平台的依赖，并且只有 48 小时的紧迫时间来完成向新系统的转换。

Wiwynn 意识到整个过程几乎不容半点差错，因此寻求专家合作伙伴的支持，并聘请 IBM 的顾问帮助推动项目实施。

“由于该项目涉及我们的整个国际业务，因此找到一个具有全球影响力的合作伙伴至关重要，而 IBM 成功地做到了，”Wen 说。“IBM Consulting 团队了解我们对项目的高层次目标，并制定了一套方法，使我们能够在 Microsoft Azure 上部署 SAP S/4HANA 的整个过程中最大限度地降低风险、控制成本并加快进度。IBM 甚至在早期就发现了我们提出的方法中存在的一个主要技术瓶颈，并主动帮助我们找到了避免这一问题的解决方案。”

Wiwynn 与 Microsoft 和 IBM 的团队合作，首先将其 SAP ERP 系统与母公司的环境隔离，并将生成的 SAP ERP 实例移动到 Azure 云中的沙箱环境。在对 SAP ERP 进行必要的升级后，IBM 有选择地转换到 SAP S/4HANA。通过仅转换其应用程序的子集，Wiwynn 可以使其定制化最高的系统（包括支持制造流程的 SAP ERP 应用程序）保持不变，从而最大限度地降低停机和业务中断的风险。

在沙箱环境中测试新的 SAP S/4HANA 环境后，Microsoft 将 SAP 平台迁移到美国的目标数据中心，并配置了该平台以实现高可用性。与此同时，IBM® Consulting 与 Microsoft 合作，帮助构建、配置和保护新的 SAP 环境。

“我们非常重视 IBM 的方法，因为它使我们能够保持项目快速推进，同时最大限度地减少上线期间业务中断的风险，”Wen 补充道。“该项目要求所有利益相关方密切合作，而 IBM、Microsoft 和 Wiwynn 团队自始至终真正做到了团结协作。IBM 和 Microsoft 之间紧密的战略联盟从一开始就显而易见，两家公司为我们提供了所需的全部技术资源，以确保成功向云迁移。”

在项目进行到一半时，新冠疫情来袭。尽管全球业务受到严重干扰，但 IBM 和 Microsoft 携手合作，帮助项目顺利进行，使 Wiwynn 按时上线。

Wen 指出：“在正常的此类项目中，我们的 IT 人员会在墨西哥的装配工厂等地现场监督启用工作，但疫情使这一切变得不可能。IBM 顾问提供的精心策划、循序渐进的项目方法，帮助我们快速过渡到远程办公，并在不影响全球业务用户的情况下启用 SAP S/4HANA。”