每年，数字服务都越来越深地融入我们的个人生活和职业生活。Wiwynn Corporation 为云服务提供商 (CSP) 和社交媒体巨头提供必备的服务器、存储和网络解决方案，帮助全球数百万企业和消费者实现全天候运营。
作为云 IT 基础架构提供商，Wiwynn 与其 CSP 客户密切合作，提供优化的解决方案并实现最佳的总体拥有成本 (TCO)。通过 ODM 直接业务模式，Wiwynn 直接为其 CSP 客户设计、构建、配置和运输服务器机架，从而加快创新和部署。公司在全球多个地区开展设施部署和业务运营，包括位于中国台湾的总部、位于中国大陆和台湾的表面贴装技术工厂，以及位于北美和欧洲的机架集成工厂。
Wiwynn 首席信息官 James Wen 解释说：“近年来，Wiwynn 实现了快速增长。2020 年，我们为全球约 10% 的服务器市场提供服务，并为 300 多个数据中心提供解决方案。展望未来，我们的目标是在这一成功的基础上，扩大我们在 5G 和边缘计算领域的足迹，并扩展到冷却和节能技术等数据中心解决方案领域。”
在进军新业务领域的同时，Wiwynn 现有的 CSP 客户本身也在快速增长，从而提高了全球对服务器解决方案的需求。为了抓住新机遇，公司计划在未来几年大幅提高生产能力。
“我们的端到端业务流程依赖于相隔数千英里的多个站点，”Wen 解释道。“为了确保按时交付订单，我们多年来一直依靠集成的 SAP® ERP 解决方案来有效协调复杂的供应链。”
4 年内将基础架构总拥有成本降低了 40%
凭借云敏捷性，SAP 环境的配置速度加快了 99%
过去，Wiwynn 的核心业务应用程序（包括 SAP ERP）由其母公司托管。随着 Wiwynn 准备成为一家独立的上市企业，它需要管理自己的数据和系统，以符合监管要求。
Wen 回忆说：“我们认为有必要重新建立平台，这是一个宝贵的机会，可以让我们的企业为下一阶段的转型之旅做好准备。通过迁移到下一代 ERP SAP S/4HANA®，我们有信心能够在业务部门之间建立更紧密的集成，同时更轻松地与供应链中的其他参与者交换信息。”
他继续说道：“更重要的是，SAP S/4HANA 将为包括工业 4.0 在内的数字化转型技术奠定基础，使我们能够提高工厂车间的自动化水平。工业物联网 [IoT] 传感器等创新技术可以帮助我们提高生产量，同时保持成本低廉，这是我们努力发展业务的关键目标。”
为了让公司专注于其核心竞争力，并减少计划中的 SAP S/4HANA 环境的资本投资，Wiwynn 将目标锁定在云平台上。在考察了顶级云供应商之后，该公司选择将其任务关键型 SAP 业务系统部署在 Microsoft Azure上。
Wen 表示：“在决策过程的早期，我们就认定云的成熟性和规模经济性是我们不断增长业务的最佳选择。在我们考虑的所有选项中，我们认为 Microsoft Azure 最适合 SAP S/4HANA。除了获得 SAP 解决方案的全面认证外，Microsoft Azure 还为我们提供了强大的服务级别协议，确保我们的业务系统全天候可用。与 Microsoft Azure 团队进行的深入评估研讨会，让我们确信该平台提供的灵活性、性能、可扩展性和可用性，可以帮助我们实现长期目标。”
Wiwynn 相信部署在 Microsoft Azure 上的 SAP S/4HANA 将成为其数字化转型能力的基石。为了顺利完成云部署，及时完成迁移至关重要。该公司只有 12 个月的时间来取消对母公司平台的依赖，并且只有 48 小时的紧迫时间来完成向新系统的转换。
Wiwynn 意识到整个过程几乎不容半点差错，因此寻求专家合作伙伴的支持，并聘请 IBM 的顾问帮助推动项目实施。
“由于该项目涉及我们的整个国际业务，因此找到一个具有全球影响力的合作伙伴至关重要，而 IBM 成功地做到了，”Wen 说。“IBM Consulting 团队了解我们对项目的高层次目标，并制定了一套方法，使我们能够在 Microsoft Azure 上部署 SAP S/4HANA 的整个过程中最大限度地降低风险、控制成本并加快进度。IBM 甚至在早期就发现了我们提出的方法中存在的一个主要技术瓶颈，并主动帮助我们找到了避免这一问题的解决方案。”
Wiwynn 与 Microsoft 和 IBM 的团队合作，首先将其 SAP ERP 系统与母公司的环境隔离，并将生成的 SAP ERP 实例移动到 Azure 云中的沙箱环境。在对 SAP ERP 进行必要的升级后，IBM 有选择地转换到 SAP S/4HANA。通过仅转换其应用程序的子集，Wiwynn 可以使其定制化最高的系统（包括支持制造流程的 SAP ERP 应用程序）保持不变，从而最大限度地降低停机和业务中断的风险。
在沙箱环境中测试新的 SAP S/4HANA 环境后，Microsoft 将 SAP 平台迁移到美国的目标数据中心，并配置了该平台以实现高可用性。与此同时，IBM® Consulting 与 Microsoft 合作，帮助构建、配置和保护新的 SAP 环境。
“我们非常重视 IBM 的方法，因为它使我们能够保持项目快速推进，同时最大限度地减少上线期间业务中断的风险，”Wen 补充道。“该项目要求所有利益相关方密切合作，而 IBM、Microsoft 和 Wiwynn 团队自始至终真正做到了团结协作。IBM 和 Microsoft 之间紧密的战略联盟从一开始就显而易见，两家公司为我们提供了所需的全部技术资源，以确保成功向云迁移。”
在项目进行到一半时，新冠疫情来袭。尽管全球业务受到严重干扰，但 IBM 和 Microsoft 携手合作，帮助项目顺利进行，使 Wiwynn 按时上线。
Wen 指出：“在正常的此类项目中，我们的 IT 人员会在墨西哥的装配工厂等地现场监督启用工作，但疫情使这一切变得不可能。IBM 顾问提供的精心策划、循序渐进的项目方法，帮助我们快速过渡到远程办公，并在不影响全球业务用户的情况下启用 SAP S/4HANA。”
通过与 IBM Consulting 合作，Wiwynn 成功迁移到 SAP S/4HANA（部署在 Microsoft Azure 上），且其任务关键型制造运营没有受到任何干扰。新的解决方案不仅帮助这家新独立的公司履行其监管义务，还为该公司持续的数字化转型（包括向工业 4.0 技术迈进）奠定了基础。
Wen 解释说：我们已经将台湾台南市的工厂作为未来自动化计划的孵化器。通过在我们的制造设备上安装工业物联网传感器，我们预计我们将能够收集到宝贵的数据，如资产状况、制造吞吐量和生产质量，甚至可以支持先进的功能，例如工厂车间的自动导引车。”
他继续说道：“最终，凭借工业 4.0 技术，我们能够以具有竞争力的成本和更高质量生产更大批量的产品，使我们有能力在全球 CSP 和企业数据中心市场抓住更多机会。面向未来的业务系统对于我们的数字化转型之旅至关重要，而在 Microsoft Azure 上部署的 SAP S/4HANA 正好能够带来我们所需要的功能，相关部署工作是由 IBM Consulting 提供支持。
新的 SAP 解决方案已经为 Wiwynn 带来了强大的效益。借助 SAP S/4HANA，该公司可以更轻松地与其全球客户和供应链合作伙伴网络共享订单、生产和物流的实时数据，从而实现更高效、数据驱动的运营。得益于 Microsoft Azure，该公司只需一支由三名全职员工组成的精干 IT 团队，就能提供这些企业级功能。
Wen 证实说：“通过选择云技术而不是建立自己的内部数据中心，我们节省了大量资金和运营成本。我们估计，与同等的内部部署解决方案相比，部署在 Microsoft Azure 上的 SAP S/4HANA 将在四年内将我们的总拥有成本降低 40%。由于我们位于云中，因此横向扩展以支持新的业务服务比以前更快速、更简单。在过去，为一个新的 SAP 解决方案建立测试环境的基础架构可能需要长达一个月的时间。有了 Microsoft Azure，一切准备就绪只需两个小时，速度快了 99% 以上。
展望未来，Wiwynn 计划在与 IBM 和 Microsoft 合作的基础上，为企业提供有价值的新功能。例如，该公司旨在利用 SAP Fiori 用户体验，为决策者提供关键数据的移动访问，并将 SAP Business Technology Platform 的解决方案纳入其中，进一步简化核心业务流程。
Wen 表示：“有了 SAP S/4HANA 的支持，我们为业务创新开辟了一片新天地。我们已经在筹划许多值得期待的计划，包括将区块链技术与我们的 SAP 数据相结合，以便更深入地了解我们组件的制造历史，以及与我们的客户和供应链供应商进行实时整合，以简化向客户交付的流程。”
他总结道："云计算市场将会持续增长数十年。多亏了 IBM，我们才采用了下一代 ERP 系统，它将帮助我们优化流程，抓住新机遇，实现业务增长。
Wiwynn Corporation（链接位于 ibm.com 外部）于 2012 年在中国台湾省新北市成立，是一家创新型云计算 IT 基础架构提供商，为全球领先的云计算服务提供商提供高质量的计算和存储解决方案，并为企业数据中心提供机架解决方案。
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美国出品，2022 年 3 月。
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