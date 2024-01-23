这家国际农业企业每年都会处理数百万吨商品，但其加速全球综合农业供应链增长的雄心却因 100 个孤立的后台系统而受到阻碍。该公司引入 IBM Services® 来部署集成式 SAP 解决方案，以便提供统一的数据洞察，从而推动效率和增长。
这家农业综合企业着眼于全球领导地位，目标是成为该行业最大的五家企业之一。
该公司通过多个法律实体在多个国家/地区开展业务。其中很多实体均来自多次收购，且每个实体都有自己的遗留流程和独立的 IT 系统。
该农业企业的一名发言人解释说：“收购两家中型公司后，我们的业务量迅速增长，年收入也大幅攀升。尽管有此变化，但我们仍然是一个精益型组织。”
该发言人继续说道：“我们知道，这么多不同的遗留系统会产生不同的业务数据集，从而影响效率并最终减慢我们的决策速度，因此很难实现快速增长。为了解决这一挑战，我们开始寻找一种新方法。”
该公司相信，整合其传统业务系统将带来深远的好处。通过集中提供 IT 服务，该公司可停用成本高昂的本地数据中心基础设施，从而立即降低运营成本。最为重要的是，转向统一的工作方式将使该公司能够利用单一的业务数据源来提高人力资源、采购、财务会计等方面的效率，而这对于在有限员工人数的前提下推动全球增长至关重要。
为了最大限度地提高与同样依赖 SAP 解决方案的其他部门的协同效应，该农业企业决定转向 SAP S/4HANA 和 SAP Master Data Governance。通过结合 SAP Ariba（一种端到端采购解决方案，其中包括供应商生命周期管理、合同管理和战略采购功能）、适用于人力资源管理的 SAP SuccessFactors 以及适用于差旅和费用管理的 SAP Concur，该解决方案可实现基于单一全企业数据基础的全球统一运营。
该发言人解释说：“我们希望有一个单一的全球平台来长期支持我们并加强我们与集团其他部门的联系。通过选择一家在我们行业内拥有良好成功履历的老牌供应商，这正是我们期盼已久的收获。”
为了实现灵活性、可扩展性和成本优化，该企业选择在 Microsoft Azure 上部署 SAP S/4HANA 和 SAP Master Data Governance。
该发言人表示：“通过在 Microsoft Azure 上选择先进的 SAP S/4HANA，我们有信心利用与 SAP Ariba 等云平台的本机集成来降低实施流程的复杂性和时长。我们还看到了采用 SAP Fiori 用户体验所带来的巨大好处，尤其是因为企业移动性是我们业务转型之旅下一阶段的关键诉求。”
为了将全球后台流程模板的愿景变为现实，该农业企业引入 IBM Services 来推动其业务转型项目。
该发言人解释说：“经过彻底的供应商评估流程后，IBM Services 脱颖而出，成为不二的领导者人选。IBM 之前曾为我们的一家子公司部署了 SAP ERP 解决方案，因此他们对我们的业务流程、企业文化和前台商品交易系统已有充分的实际了解。
“事实证明，这些洞察信息为该项目奠定了坚实的基础。IBM Services 让我们充满信心，它让我们相信我们能够迅速采取行动，实现 SAP 解决方案部署的宏伟目标。同样，IBM 和 SAP 之间密切的战略合作伙伴关系也让我们坚信，两家公司都能快速、有效地解决期间出现的所有技术挑战。”
IBM Services 建议将 IBM Ascend for SAP Application Development 方法用于该转型项目。这种分阶段方法可引导公司完成探索、需求收集、差距分析和流程设计等迭代阶段。除了作为单独的内部项目来管理的 SAP Concur 部署之外，该农业企业还与 IBM Services 就 SAP 解决方案实施流程开展密切合作。
通过结合 IBM Ascend 方法，IBM 使用了 IBM IMPACT 这一系列有助于加速 SAP 部署的工具和最佳实践。通过使用 IMPACT 工具集，IBM 从设计流程的最早阶段便在沙箱环境中创建出 SAP S/4HANA 实例。除从一开始就帮助吸引业务用户之外，IBM IMPACT 工具集还可让项目团队快速了解哪些 SAP 解决方案功能可以直接使用，以及哪些方面需要定制开发。
通过使用 IBM Blueworks Live（IBM IMPACT 工具集的一个组件），IBM Services 助力该公司利用最佳实践模板和强大的数据可视化来加速业务流程的建模工作。
“IBM 为转型计划带来的敏捷方法、IBM Ascend 方法和 IBM IMPACT 工具集打造出一个新环境，可让来自全球业务的团队与其他区域和地区的同行自由分享专业知识和见解”，该发言人补充道。“通过分配全球业务流程负责人并组建新的流程咨询委员会，我们在整个组织员工的参与下收集了相关需求和最佳实践，并共同设计出新的全球流程。”
得益于从设计过程的最初阶段便开始采用的敏捷方法，该农业企业在不到八个月的时间内便完成了其全球后台模板，并与 IBM 合作在 Microsoft Azure 上部署了 SAP S/4HANA 以便启动初始试点项目。与此同时，该公司还向全球多个地区的用户群推出了 SAP Ariba 采购与合同管理解决方案。
该发言人评论说：“我们以前从未经历过如此规模的全球项目。让 IBM Services 作为我们值得信赖的顾问，无论是过去还是现在都对我们非常有帮助。IBM 团队在类似项目方面拥有更丰富的经验，因此能为我们内部讨论的框架提供指导，提出最佳实践建议，并在必要时与我们一起开展头脑风暴，讨论我们的设计方案。
“令人高兴的是，我们第一年的 SAP 部署进展非常顺利，这些解决方案现在正在为我们收入最高的某一业务部门提供支持。这一成功案例让团队充分相信我们的设计正确无误，而这种推动作用非常重要，因为我们扩大了范围，计划在 2020 年和 2021 年将 SAP 解决方案部署到下一轮的各个国家/地区。”
该公司相信 Microsoft Azure 上的 SAP S/4HANA 将使其保持精益，继续延续其快速的全球增长势头，并最终继续以世界一流的农业企业身份参与竞争。
该发言人详细阐述道：“转型计划已经对我们的工作方式产生了根本性改变，我们毫不怀疑在 IBM Services 支持下的转型之旅将对我们的运营效率产生巨大、积极的影响。
“比如，通过在 SAP S/4HANA 中移动单个会计科目表，我们便有机会自动进行交易处理并增强月末和年末结算周期。效率的提高不仅只是针对我们的财务职能。我们最近开设了一个新的卓越中心 [CoE]，该中心已在使用 SAP Ariba 为我们的业务提供采购服务。展望未来，我们计划将大量后台流程集中到 CoE，包括人力资源管理、费用管理、招聘和会计，所有这些都会用 SAP 解决方案进行管理。”
随着这家农业企业将更多业务流程转移到 Microsoft Azure 上的 SAP S/4HANA 和 SAP SuccessFactors 等云服务，它将停用大部分本地基础设施。此流程旨在降低运营成本并使 IT 人员能够专注于价值更高的工作。
该公司预测，过渡到 SAP SuccessFactors 进行人力资源管理以及 SAP Concur 进行费用管理，将简化员工的关键管理流程，从而节省时间并提高员工满意度。
该发言人表示：“过去，当员工预订假期请假、查看剩余假期天数或申请费用时，他们和他们的经理，尤其是那些驻扎在不同国家/地区的经理，往往需要在多个不同的系统中进行操作，同时还/或需要获得行政员工的支持。”
该发言人继续表示："有了 SAP SuccessFactors 和 SAP Concur，所有员工都能在线或通过移动设备使用自助服务功能，自行完成常规的用户旅程。最终，我们计划将 SAP SuccessFactors 和 SAP Concur 与 Microsoft Azure 上的 SAP S/4HANA 集成，这将为我们人才战略的绩效提供前所未有的洞察力。
该发言人总结道：“得益于我们与 IBM Services 合作在 Microsoft Azure 上部署 SAP S/4HANA，我们正在构建全球领先的数字功能，其总投资却不到最接近竞争对手的三分之一。随着我们继续与 IBM 开展合作，我们将处于十分有利的位置，从而构建起我们达到行业顶尖水平所需的精益、高效运营。”
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