这家农业综合企业着眼于全球领导地位，目标是成为该行业最大的五家企业之一。

该公司通过多个法律实体在多个国家/地区开展业务。其中很多实体均来自多次收购，且每个实体都有自己的遗留流程和独立的 IT 系统。

该农业企业的一名发言人解释说：“收购两家中型公司后，我们的业务量迅速增长，年收入也大幅攀升。尽管有此变化，但我们仍然是一个精益型组织。”

该发言人继续说道：“我们知道，这么多不同的遗留系统会产生不同的业务数据集，从而影响效率并最终减慢我们的决策速度，因此很难实现快速增长。为了解决这一挑战，我们开始寻找一种新方法。”

该公司相信，整合其传统业务系统将带来深远的好处。通过集中提供 IT 服务，该公司可停用成本高昂的本地数据中心基础设施，从而立即降低运营成本。最为重要的是，转向统一的工作方式将使该公司能够利用单一的业务数据源来提高人力资源、采购、财务会计等方面的效率，而这对于在有限员工人数的前提下推动全球增长至关重要。