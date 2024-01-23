与物流行业的很多领导者一样，TM International Logistics 也依靠 SAP 解决方案来驱动自己的业务流程，包括财务会计和合并、销售以及采购。多年来，该公司自行开发了多种应用程序，以满足其他流程要求，例如仓库管理、货物装载和清关。

“我们在转型之旅中面临着一些严峻的技术挑战，”Abhishek Verma 回忆道。“我们的内部应用程序是在不同的时间开发的，以支持不同的策略要求，而且只有少数应用程序是互连的。因此，我们无法从一个单一、综合的视角来了解我们的业务数据。”

Abhishek Verma 补充道：“与此同时，我们知道我们本地部署的 SAP ERP 应用程序无法以我们需要的更快速度和更大规模提供供应链洞察分析。”

他继续说道：“我们相信托管在云端的 SAP S/4HANA 将为我们提供所需的性能，而且我们能够整合来自内部应用程序的数据，以创建一个单一、准确、及时的业务数据来源。”