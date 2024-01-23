如今的消费者希望能够跟踪从仓库到门口的订单。TM International Logistics 正在为其产品构建实时洞察，并与 IBM Consulting™ 联手在 Microsoft Azure™ 上部署 SAP S/4HANA®，以提高效率并向世界各地的消费者和企业提供全球交付跟踪。
TM International Logistics 与 IBM Consulting 的专家合作，以便从本地部署的 SAP ERP 迁移到 Microsoft Azure 上的 SAP S/4HANA。
TM International Logistics Limited 为世界各地的客户提供了全面的物流解决方案。随着直运等供应链管理方法越来越受欢迎，人们对洞察分析的需求也随之急剧上涨。
TM International Logistics 的 IT 主管 Abhishek Verma 解释道：“近年来，我们见证了对物流解决方案的需求显著增长，这些解决方案可以实时显示货物在我们全球网络中的位置。同样，客户也不想四处搜寻或向我们致电以获取这些信息：他们希望能够全天候在线访问这些信息。”
与物流行业的很多领导者一样，TM International Logistics 也依靠 SAP 解决方案来驱动自己的业务流程，包括财务会计和合并、销售以及采购。多年来，该公司自行开发了多种应用程序，以满足其他流程要求，例如仓库管理、货物装载和清关。
“我们在转型之旅中面临着一些严峻的技术挑战，”Abhishek Verma 回忆道。“我们的内部应用程序是在不同的时间开发的，以支持不同的策略要求，而且只有少数应用程序是互连的。因此，我们无法从一个单一、综合的视角来了解我们的业务数据。”
Abhishek Verma 补充道：“与此同时，我们知道我们本地部署的 SAP ERP 应用程序无法以我们需要的更快速度和更大规模提供供应链洞察分析。”
他继续说道：“我们相信托管在云端的 SAP S/4HANA 将为我们提供所需的性能，而且我们能够整合来自内部应用程序的数据，以创建一个单一、准确、及时的业务数据来源。”
TM International Logistics 选择 IBM Consulting 来部署全套 SAP S/4HANA 解决方案，包括人力资源管理功能。
“IBM 向我们展示了辉煌的 SAP 成功实施记录，”Abhishek Verma 评论道。“除了拥有专业知识和全球影响力之外，IBM Consulting 还在供应商评估阶段执行了一项 HANA 影响评估，这样就完成了一次引人入胜的演示。”
Abhishek Verma 表示：“借助 IBM® HANA 影响评估，我们立即发现了 SAP ERP 环境的哪些部分可以按原样迁移到新平台、哪些部分必须加以修改、哪些部分可以移除。IBM 的方法极其准确、非常详细，并在我们签订合同之前就为我们提供了有关项目规模、预算和资源需求的可行洞察。”
TM International Logistics 认定 Microsoft Azure 云将成为其实时分析环境的最佳平台。
Abhishek Verma 补充道：“我们已经使用 Microsoft Office 365™ 作为我们的企业生产力套件，因此选择 Azure 云作为我们的新平台可以说是水到渠成。通过在 Microsoft Azure 上使用 SAP S/4HANA，我们还可以更轻松地为 Microsoft 和 SAP 解决方案的企业用户提供单点登录功能，从而帮助我们在提高员工生产力的同时增强信息安全性。”
在 IBM SAP HANA 影响评估中，IBM Consulting 部署了最佳实践加速器，包括 SAP S/4HANA 转换最佳实践、SAP S/4HANA 转换经验教训以及 S/4HANA 转换流程。通过首先在沙盒环境中深入了解问题，然后完成连续的修复和测试阶段，当需要在云端部署开发和生产环境时，IBM 就能够提供顺畅、低风险的实时分析路径。
“借助 IBM SAP HANA 影响评估，我们可以确保按照正确的工作范围推进，并完善我们的设计和测试方法，”Abhishek Verma 评论道。“IBM Consulting 从一开始就非常清楚我们 SAP S/4HANA 项目的结构。实际上，IBM 在其实施计划中拟定的每个时间表都很准确，让我们最终能够按时上线。”
Abhishek Verma 解释道：“在整个项目中，IBM 与多个利益相关者进行了合作，包括 Microsoft 和 SAP 以及负责云配置的 Microsoft 业务合作伙伴 MSRCosmos。IBM 的变更管理方法尤其可贵，该团队帮助我们向企业传达了全新 SAP Fiori 用户体验的各项优势并加速了它们的采用。”
如今，TM International Logistics 财务、销售和采购团队的所有成员都在使用 SAP S/4HANA 推动他们的日常工作，包括公司最高层决策者。
“使用 IBM Consulting，我们向实时了解物流网络迈出了第一步，”Abhishek Verma 解释道。“SAP S/4HANA 是我们的业务核心，这样我们就拥有了一个高性能的实时引擎，能够支持最苛刻的分析用例。”
Abhishek Verma 评论道：“我们已经大大加快了一些关键财务报告的生成速度，这样有助于提高我们会计团队的工作效率。借助 Azure 云，我们可以加速数据备份，同时为 SAP S/4HANA 解决方案提供全天候可用性。”
他补充道：“我们将继续与 IBM Consulting 合作，致力于执行下一阶段的转型计划。通过在我们自己的应用程序与 SAP S/4HANA 之间构建实时集成，我们将拥有一个能够及时获得供应链报告的单一可信信息源。最终目标是根据这些洞察开发新的数据驱动型产品和服务，以使我们能够满足客户的期望并推动长期业务增长。”
得益于与 IBM Consulting 的合作，TM International Logistics 在预算范围内按时获得了多种面向未来的 SAP S/4HANA 功能。
“借助 SAP S/4HANA，我们奠定了坚实的基础，因此能够在未来将实时分析嵌入到我们的业务流程中，”Abhishek Verma 表示。“同样，Microsoft Azure 云也使我们能够灵活、快速地补充计算、存储和网络资源，以支持新的业务和技术计划。”
Abhishek Verma 总结道：“在未来的物流行业中，人工智能、机器学习和物联网等技术将会发挥决定性的作用。借助 Microsoft Azure 上的 SAP S/4HANA，我们可以构建实时物流服务，因此能够基于数据驱动型洞察提高运营效率，并向世界各地的消费者和企业提供全球交付跟踪。”
TM International Logistics Limited（ibm.com 外部链接）成立于 2002 年，总部位于印度的加尔各答，是与一家世界领先的钢铁制造公司 Tata Steel Limited 共同创立的一家合资企业。TM International Logistics Limited 在印度、阿联酋、德国和中国设立了办事处，可提供全面的物流解决方案，包括干散货、集装箱运输、散装货物和项目货物。
MSRCosmos LLC（ibm.com 外部链接）总部位于加利福尼亚州的斯托克顿，致力于为一些世界领先的品牌提供软件解决方案、产品和服务。MSRCosmos 专注于 SAP 解决方案、大数据分析、云平台和移动平台，可帮助客户完成 IT 转型，从而实现业务转型。
© Copyright IBM Corporation 2020. 1 New Orchard Road, Armonk, New York 10504-1722 United States. 2020 年 12 月在美国制作。
IBM、IBM 徽标、ibm.com、IBM Services 和 Global Business Services 是 International Business Machines Corp. 在世界各地司法辖区的注册商标。其他产品和服务名称可能是 IBM 或其他公司的商标。ibm.com/legal/copyright-trademark 上的“版权和商标信息”部分中提供了 IBM 商标的最新列表。
Microsoft、Windows 和 Windows NT 是 Microsoft Corporation 在美国和/或其他国家/地区的商标。
IBM 并不一定在开展业务的所有国家或地区提供所有产品或服务。
文中引用的性能数据和客户实例仅作说明之用。实际性能结果可能因具体配置和操作条件而异。
以上所有引用或描述的客户实例的展示取决于部分客户使用 IBM 产品的方式以及他们可能取得的结果。实际的环境成本和性能特征会因具体客户配置和情况而有所不同。请联系 IBM，咨询 IBM 产品和服务详情。
用户自行负责评估和验证任何其他产品或程序与 IBM 产品和程序搭配运行的情况。
客户负责确保遵守适用的法律和法规。IBM 不提供任何法律咨询，也不声明或保证其服务或产品经确保客户遵循任何法律或法规。
良好安全实践声明：IT 系统安全涉及通过预防、检测和响应企业内部和外部的不当访问来保护系统和信息。不正当访问可导致信息被更改、破坏、盗用或滥用，也可能导致系统被损坏或滥用，包括用于攻击他人。任何 IT 系统或产品都不应被视为完全安全，任何单一产品、服务或安全措施都不能完全有效防止不正当使用或访问。IBM 系统、产品和服务旨在成为合法、全面的安全措施的一部分，这必然涉及其他操作程序，且可能需要借助其他系统、产品或服务才能发挥最大作用。IBM 不保证任何系统、产品或服务可免于或使您的企业免于受到任何一方恶意或非法行为的影响。
关于 IBM 未来方向、意向的声明仅仅表示了目标和意愿而已，可能会随时更改或撤销，恕不另行通知。
© 2020 SAP SE。保留所有权利。此处提到的 SAP、R/3、SAP NetWeaver、Duet、PartnerEdge、ByDesign、SAP BusinessObjects Explorer、StreamWork、SAP HANA 以及其各自的徽标是 SAP SE 在德国和其他国家的商标或注册商标。 这些材料由 SAP SE 或 SAP 附属公司提供，仅供参考，不作任何形式的陈述或保证，并且 SAP SE 或其附属公司不对这些材料的错误或遗漏承担责任。本文档或任何相关演示文稿以及 SAP SE 或其附属公司的战略以及未来可能的开发、产品和/或平台方向和功能均可能发生变更，并且 SAP SE 或其附属公司可能随时进行更改出于任何原因，恕不另行通知。
© 2020 Microsoft Corporation. 保留所有权利。本文档仅供参考。MICROSOFT 在本摘要中不提供任何明示或暗示保证。