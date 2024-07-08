提前了解整合复杂数据集如何增强实物资产、基础设施和自然资源的气候适应能力。
IBM Environmental Intelligence 是一个基于云的平台，使用独家和第三方地理空间、天气和气候数据。
公共和私营部门的组织都越来越容易受到与气候相关的运营挑战、资产损害和供应链中断的影响。组织对环境数据的利用不足且理解不够，这限制了其作为战略资源的潜力。
IBM Environmental Intelligence 为组织提供精选的地理空间数据、微调模型和 AI 驱动的洞察来应对这些挑战。它整合了来自多维来源的数据，以提供下列服务：
IBM 推出了引以为豪的新平台——IBM Environmental Intelligence，旨在为数据科学家和应用程序开发人员提供环境数据集。
基于大量卫星数据进行预训练的地理空间基础模型有助于通过自监督学习减少标记时间并提供精确的环境分析。
精选和可扩展的地理空间数据集有助于进行更好的决策和工作流优化，以获得切实可行的环境洞察。
用于获取适合您业务需求的洞察的分类数据库。
访问并利用环境和地理空间数据，通过 API 推动您的业务项目向前发展，这些 API 可帮助您的开发人员无缝分析野火风险、优化能源使用、评估碳足迹等等。
使用广泛的地理空间时态查询和分析服务来简化流程并轻松访问有价值的洞察分析。
利用提供网格电流、农业、能源和预测数据汇总的 API 获取历史天气背景，以预测未来的业务结果。
利用公共或商业数据集，以灵活的空间和时间分辨率提取数据，分析野火风险、地表图像、土地高程和大气反射。
使用碳性能引擎的温室气体排放 API 来计算内部和供应链排放量，从而全面了解您的碳足迹。
利用 API 计算不同林区的地上生物量，评估森林滥伐对碳吸收的影响，并与历史数据进行比较。