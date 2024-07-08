公共和私营部门的组织都越来越容易受到与气候相关的运营挑战、资产损害和供应链中断的影响。组织对环境数据的利用不足且理解不够，这限制了其作为战略资源的潜力。

IBM Environmental Intelligence 为组织提供精选的地理空间数据、微调模型和 AI 驱动的洞察来应对这些挑战。它整合了来自多维来源的数据，以提供下列服务：