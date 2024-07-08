IBM Environmental Intelligence

提前了解整合复杂数据集如何增强实物资产、基础设施和自然资源的气候适应能力。

IBM Environmental Intelligence 是一个基于云的平台，使用独家和第三方地理空间、天气和气候数据。

公共和私营部门的组织都越来越容易受到与气候相关的运营挑战、资产损害和供应链中断的影响。组织对环境数据的利用不足且理解不够，这限制了其作为战略资源的潜力。

IBM Environmental Intelligence 为组织提供精选的地理空间数据、微调模型和 AI 驱动的洞察来应对这些挑战。它整合了来自多维来源的数据，以提供下列服务：

  • 地理空间数据分析，可提供准确的环境洞察以便做出更好的决策。
  • 通过快速识别与气候有关的事件并做出反应，迅速应对灾害
  • 适应特定业务需求和工作流程的 AI 模型
介绍 IBM Environmental Intelligence

IBM 推出了引以为豪的新平台——IBM Environmental Intelligence，旨在为数据科学家和应用程序开发人员提供环境数据集。

优势 利用预训练模型加快分析速度

基于大量卫星数据进行预训练的地理空间基础模型有助于通过自监督学习减少标记时间并提供精确的环境分析。

 从复杂数据中提取切实可行的洞察

精选和可扩展的地理空间数据集有助于进行更好的决策和工作流优化，以获得切实可行的环境洞察。

 简化数据准备和集成

用于获取适合您业务需求的洞察的分类数据库。
功能

访问并利用环境和地理空间数据，通过 API 推动您的业务项目向前发展，这些 API 可帮助您的开发人员无缝分析野火风险、优化能源使用、评估碳足迹等等。

 

 环境洞察平台

使用广泛的地理空间时态查询和分析服务来简化流程并轻松访问有价值的洞察分析。

 按需提供历史天气

利用提供网格电流、农业、能源和预测数据汇总的 API 获取历史天气背景，以预测未来的业务结果。

 复杂数据查询

利用公共或商业数据集，以灵活的空间和时间分辨率提取数据，分析野火风险、地表图像、土地高程和大气反射。

 温室气体排放

使用碳性能引擎的温室气体排放 API 来计算内部和供应链排放量，从而全面了解您的碳足迹。

 地上生物量估算

利用 API 计算不同林区的地上生物量，评估森林滥伐对碳吸收的影响，并与历史数据进行比较。
用例 公用事业

电力公司可以通过天气数据预测中断，以优化维护和人员计划，最大限度地减少停机时间并提高客户满意度。

 消费

食品公司可以使用碳足迹数据来监测供应链，有助于确保控制质量并实现可持续发展目标以满足消费者需求。

 政府

政府可以利用健康和天气数据了解疾病传播和气候风险，在灾难和流行病期间向公众提供建议。

 农业

农学家依靠作物健康和天气洞察来帮助生产者做出明智的决策并最大限度地减少气候对产量的影响。

 金融服务

贷款机构可以通过预测分析来提高信用风险评分，保险公司可以通过预测分析来提醒投保人注意风险，从而减少损失并提高效率。

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采取后续步骤

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