IBM® Envizi™：范围 3 温室气体核算 + 报告软件利用 AI 帮助提高排放计算效率。它包括灵活的报告工具，可提供价值链见解并简化披露，并提供嵌入式范围 3 排放系数库，以减少计算耗时。

自动计算排放量

Envizi 覆盖所有范围 3 类别，利用温室气体计算引擎，采用符合温室气体协议的计算方法，并以强大的数据管理系统为支撑。Envizi 支持范围 3 类别中超过 40 种不同的温室气体计算方法。

识别排放热点

Envizi 的先进数据捕获、标记和管理功能可帮助您确定减排工作的重点。此外，由 PowerBI 支持的强大可视化和可定制的报告功能可帮助您清晰地展示效果。

框架和项目干系人的报告

Envizi 具有与框架问卷相匹配的预构建模板和详细的仪表板，用户只需单击几下即可直观地看到结果，其设计旨在简化范围 3 的绩效报告和披露。