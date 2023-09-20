IBM® Envizi™：范围 3 温室气体核算 + 报告软件利用 AI 帮助提高排放计算效率。它包括灵活的报告工具，可提供价值链见解并简化披露，并提供嵌入式范围 3 排放系数库，以减少计算耗时。
自动计算排放量
Envizi 覆盖所有范围 3 类别，利用温室气体计算引擎，采用符合温室气体协议的计算方法，并以强大的数据管理系统为支撑。Envizi 支持范围 3 类别中超过 40 种不同的温室气体计算方法。
识别排放热点
Envizi 的先进数据捕获、标记和管理功能可帮助您确定减排工作的重点。此外，由 PowerBI 支持的强大可视化和可定制的报告功能可帮助您清晰地展示效果。
框架和项目干系人的报告
Envizi 具有与框架问卷相匹配的预构建模板和详细的仪表板，用户只需单击几下即可直观地看到结果，其设计旨在简化范围 3 的绩效报告和披露。
IBM Envizi Essentials 试用
使用符合温室气体协议标准的强大数据管理工具，让审计人员满意。
利用嵌入式 watsonx.ai NLP 模型简化排放计算的数据分类。
获得清晰、一致的范围 3 排放见解，以支持您的可持续发展绩效管理和报告。