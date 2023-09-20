IBM Envizi：范围 3 温室气体核算 + 报告
利用人工智能的力量，加快 ESG 报告和披露的范围 3 排放计算
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代表 IBM Envizi 范围 3 温室气体核算 + 报告的图形插图
快速准确地计算范围 3 排放

IBM® Envizi™：范围 3 温室气体核算 + 报告软件利用 AI 帮助提高排放计算效率。它包括灵活的报告工具，可提供价值链见解并简化披露，并提供嵌入式范围 3 排放系数库，以减少计算耗时。

自动计算排放量

Envizi 覆盖所有范围 3 类别，利用温室气体计算引擎，采用符合温室气体协议的计算方法，并以强大的数据管理系统为支撑。Envizi 支持范围 3 类别中超过 40 种不同的温室气体计算方法。

识别排放热点

Envizi 的先进数据捕获、标记和管理功能可帮助您确定减排工作的重点。此外，由 PowerBI 支持的强大可视化和可定制的报告功能可帮助您清晰地展示效果。

框架和项目干系人的报告

Envizi 具有与框架问卷相匹配的预构建模板和详细的仪表板，用户只需单击几下即可直观地看到结果，其设计旨在简化范围 3 的绩效报告和披露。
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IBM Envizi Essentials 试用
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模块功能
强大的计算引擎 使用相关的温室气体协议计算方法自动计算范围 3 的排放量。AI 驱动的自然语言处理 (NLP) 模型支持对数据进行分类，以便进行基于支出的计算，排放系数则来自嵌入式库。
计算精度摘要 根据计算方法，按数据类型对计算准确性进行总结，有助于逐年提高可持续发展报告的准确性，并识别出现的任何数据治理问题。
PowerReports 可定制的 Microsoft Power BI 嵌入式 Envizi PowerReports 生成数据可视化，有助于项目干系人了解范围 3 排放绩效。 免费试用 14 天
温室气体报告变得更容易 为审计需求做好准备

使用符合温室气体协议标准的强大数据管理工具，让审计人员满意。

 减少繁琐的手动工作

利用嵌入式 watsonx.ai NLP 模型简化排放计算的数据分类。

 包含见解的报告

获得清晰、一致的范围 3 排放见解，以支持您的可持续发展绩效管理和报告。

基于温室气体协议

温室气体协议

“基于温室气体协议”标志是对按照温室气体协议标准开发的核算资源的认可。
准备好改变您的 ESG 报告了吗？

详细了解 IBM Envizi 以及它如何帮助加速 ESG 战略并简化报告。

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更多探索方式 新闻：NLP（自然语言处理）功能已集成到 IBM Envizi 的 Scope 3 产品和服务中 文章：什么是范围 3 排放？ 电子书：范围 3 排放报告指南