全球报告倡议组织 (GRI) 是一个独立的国际非营利组织，支持企业、政府和其他组织清晰地宣传其对世界的影响。全面、准确的环境、社会和治理 (ESG) 报告对于增长和透明度至关重要，但如果没有标准化的方法，可持续发展报告可能难以评估。
GRI 标准使用最广泛的可持续发展报告标准，目前有 100 多个国家的 10,000 多名报告人使用，适用于政府、企业、大型组织和小型组织。它们对于跟踪和报告组织在低碳转型过程中为实现净零排放目标所做的努力特别有用。
这种用户友好的格式也确保了 GRI 标准能够被那些在 ESG 和可持续发展报告方面可能缺乏经验和资源的专家所采用。如果一个组织不能按照（首选）标准进行报告，他们仍然可以参照 GRI 标准进行报告，从而使这些标准成为一个非常容易使用的可持续发展报告工具，适用于处于脱碳历程各个阶段的各种规模的组织。
GRI 标准对于在多个地区运营、具有不同可持续发展要求的跨国组织来说也尤为重要，因为这些标准具有一致性、可衡量性和可比性，而且可以用一种标准化的报告“语言”来理解。
GRI 标准与众多关注组织影响透明度的内部和外部利益相关者息息相关。这些利益相关者通常包括员工、监管机构、政策制定者和投资者，他们获取一致的综合环境、社会和治理报告的理由各不相同。
GRI 标准分为三个部分：通用、行业和主题。这是一个模块化的互连系统：所有组织均使用这三个通用标准，但它们会选择最适合自身情况的行业和主题标准。行业标准非常新，但目前仅发布一项，另有三项正在制定中。
通用标准分为：
GRI 3 为确定“重大主题”提供了明确的流程。首先要了解组织的背景，确定实际和潜在的影响，评估这些影响的重要性，优先报告最重要的影响，最后确定相关的重大主题。
主题标准分为：
通用标准最近才更新，以前称为 GRI 100。在 2023 年之前，您可能会在报告中看到旧标准或新标准，但 2023 年必须使用新标准。
这些标准规定了透明地报告一个组织及其影响所需的指标，即披露内容。每项主题标准都包括有关管理方法的披露和特定主题的披露。管理方法披露探讨组织如何管理重大事项、相关影响以及利益相关者的合理期望和利益。
例如，GRI 403（职业健康和安全）就是被归类为“社会主题”的主题标准。该标准包含多项披露内容。
管理方法披露：
特定主题披露：
这些标准包括对每项披露内容的要求，以及如何编制最有效、最详尽说明的指导。有些披露要求概述了报告所需的信息，或说明了如何遵守 GRI 标准。
GRI 标准旨在帮助组织及其利益相关方了解报告的背景，从而更好地认识其影响的重要性。
有关更多信息，请参阅 GRI 标准摘要。
通过改进报告，组织可以更好地衡量、披露、管理和了解其影响，并发现战略机会。
清晰、一致的报告可建立信任。它能改善组织与其社区、行业和内部员工之间的关系，从而提高组织的长期市场价值。投资者越来越重视企业在可持续发展方面的风险状况，并要求企业提供清晰的报告。
使用 GRI 标准进行可持续发展报告表明了对未来的关注。GRI 不断对标准进行审查，以反映最新的框架，这意味着根据 GRI 标准编写的报告能够保持其相关性，并且更容易与以前的报告和行业内其他报告进行比较。
一个组织要遵守利益相关者和投资者的报告要求，并提高脱碳透明度，就必须提供准确的、全球认可的 ESG 报告。
2023 年，标准普尔 500 强企业中有 98.6% 发布了可持续发展报告。全球各种规模的上市公司都日益认识到结构化 ESG 报告的经济重要性，而 GRI 提供了一套适用的可比标准来指导报告工作。
通过 Envizi ESG 报告解决方案中的 ESG 报告框架模块，可在模块中提出 GRI 框架问题，使您能够在一个地方获取数据，并通过 Envizi 向 GRI 报告。ESG 报告框架模块还支持其他一些框架，包括 CDP、SASB、GRESB、SECR、NGER、SDG、SFDR 和 TCFD。
在该模块中，每个问题旁边还提供了指导和提示，以帮助不同专业水平的组织了解满足报告要求的最佳方法。此外，鉴于不同框架下的答复可能相同或相似，并且在某些年份保持不变，因此可在不同框架下使用历史答复，而无需进行传统报告中经常出现的手工复制和粘贴。
报告表明了一种透明的承诺，即努力对社会和地球产生更积极的影响。GRI 标准是使用最广泛的可持续发展报告标准，在 Envizi 等 ESG 报告软件的支持下，具有前瞻性思维和责任感的组织可以利用这些标准来宣传其对更可持续的世界所做的贡献。
