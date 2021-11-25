GRI 标准使用最广泛的可持续发展报告标准，目前有 100 多个国家的 10,000 多名报告人使用，适用于政府、企业、大型组织和小型组织。它们对于跟踪和报告组织在低碳转型过程中为实现净零排放目标所做的努力特别有用。

这种用户友好的格式也确保了 GRI 标准能够被那些在 ESG 和可持续发展报告方面可能缺乏经验和资源的专家所采用。如果一个组织不能按照（首选）标准进行报告，他们仍然可以参照 GRI 标准进行报告，从而使这些标准成为一个非常容易使用的可持续发展报告工具，适用于处于脱碳历程各个阶段的各种规模的组织。

GRI 标准对于在多个地区运营、具有不同可持续发展要求的跨国组织来说也尤为重要，因为这些标准具有一致性、可衡量性和可比性，而且可以用一种标准化的报告“语言”来理解。

GRI 标准与众多关注组织影响透明度的内部和外部利益相关者息息相关。这些利益相关者通常包括员工、监管机构、政策制定者和投资者，他们获取一致的综合环境、社会和治理报告的理由各不相同。