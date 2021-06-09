CDP 是一个广泛使用的自愿报告框架，公司使用它向利益相关者（投资者、员工和客户）披露环境信息。报告每年进行一次，门户网站每年 4 月开放，提交截止日期为 7 月。
CDP 将这些数据保存在一个开放的数据库中，并宣称拥有世界上最全面的自报告环境数据集合。
对于企业而言，CDP 目前提供三份问卷（气候变化、水安全和森林）。每种评分都采用不同的方法。调查表均包括一般性问题以及针对高影响力行业的特定行业问题。CDP 调查表的评分由经过 CDP 培训并取得认证的评分合作伙伴进行。
CDP 捕获的信息可供投资者和报告组织本身使用。投资者可以利用 CDP 围绕可持续发展绩效做出明智决策，企业也可以推动在气候变化、资源和其他关键领域采取行动。
早在 2003 年，CDP 的报告者数量还只有几百。从那时起，报告数量即使不是成倍增长，也是大幅增长。2020 年，CDP 报告了创纪录的披露，向 CDP 报告的数量超过 9,600 个，比上一年增加了 14%，自 2015 年签署《巴黎协定》以来增加了 70%。
CDP 包含一系列需要组织回答的问题。在 2021 年，该文件长达 88 页，包含 200 多个问题。收集所需数据并回答 CDP 问卷调查并非易事。在 2021 年的一份报告《智能创新者：企业 ESG 和可持续发展软件》中，Verdantix（一家独立分析公司）估计，“妥当回应 CDP 问卷……可能需要一个 30 名员工组成的团队花费 40 多个工作日。”
CDP 气候变化问卷包括定性和定量问题的组合。可持续发展报告软件尤其适用于支持回答需要量化数据的问题。软件可简化排放计算，特别是在使用所需的基于市场的方法计算范围 2 排放时。此外，它还有助于维护用于计算排放强度和绝对排放量（范围 1、基于国家的范围 2、基于市场的范围 2 和范围 3）的排放因子库，并可按国家或地区、集团、设施和活动分列排放量。
Envizi 的 ESG 报告解决方案套件从不同的来源捕获数据到单一平台，该平台自动计算排放量、能耗、建筑评级和关键 ESG 指标。然后，这些数据可以通过各种可视化的仪表板和报告获取，这些报告可以导出为不同的格式，因此组织可以将这些洞察分析用于 ESG 报告框架或内部合规要求。
