CDP 是一个广泛使用的自愿报告框架，公司使用它向利益相关者（投资者、员工和客户）披露环境信息。报告每年进行一次，门户网站每年 4 月开放，提交截止日期为 7 月。

CDP 将这些数据保存在一个开放的数据库中，并宣称拥有世界上最全面的自报告环境数据集合。