使用电子表格计算 ESG 评级的成本

每年，企业可持续发展团队都会启动一项长达数月的工作流程，负责收集并披露其环境、社会及治理 (ESG) 相关数据。许多企业使用电子表格运行其年度温室气体核算和 ESG 评级流程，导致风险和生产力损失增加，特别是对于向多个框架计划报告的复杂型跨国组织。
以下为使用电子表格计算 ESG 评级时面临的风险，以及相关软件如何提供解决方案。
计算 ESG 评级所需的各项指标，必须从多个来源采集并整合，例如水电账单（通常由财务部门管理），或是水表/电表数据代理方、智能计量设备及专有软硬件系统（通常由运营与工程团队负责），这些数据来源分散，导致获取难度较大。可持续发展软件可以直接从能源零售商、设备（间隔计量表、传感器和太阳能光伏系统）以及楼宇管理系统和楼宇自动化系统进行自动化数据收集，帮助节省时间并消除孤岛障碍。
在追溯到核心 ESG 基础数据后，企业需根据不同的排放因子、报告边界及核算方法，结合跨区域的指标换算规则，手动计算排放量数据。
而可持续发展管理软件可内置排放因子引擎，整合各类国家认可的碳排放因子数据表，例如澳大利亚国家温室气体核算体系、英国环境、食品与农村事务部（ibm.com 外部链接）、美国环境保护署（气候领袖项目）（ibm.com 外部链接）、美国电网碳排放因子数据库（ibm.com 外部链接）、国际能源署国家电力排放因子（ibm.com 外部链接）、新西兰环境部以及政府间气候变化专门委员会（ibm.com 外部链接）等。此外，可持续发展软件还可以根据国际公认的标准得出排放计算结果。
像 Envizi 这样的可持续发展报告平台支持多国家/地区、多币种和多指标报告，支持以当地计量单位和货币采集数据，并能够转换为标准单位。
生成符合金融级标准的 ESG 评级报告，要求从数据源头采集到报告最终生成的全流程具备可审计性。手动采集的数据增加了因人为错误导致数据不完整的可能性。可持续发展管理软件可确保所有采集的数据均能追溯至原始交易记录，并为该数据后续发生的任何变更建立完善的审计追踪体系。
如果企业发生了改变清单边界的结构性变化（例如收购或撤资），则需重新计算排放基准线。可持续发展软件可以帮助用户设定并完善组织层级结构，创建报告组以简化重新计算基线的过程。
使用电子表格时，团队可能会面临多用户并发操作的支持难题。版本控制成为一个问题，并可能导致数据丢失和错误。若文件未定期存储并备份至云端，还可能导致数据丢失。此外，同一数据文件可能出现多份副本，这会带来用户访问错误版本的风险。
借助可持续发展软件，所有用户都可以同时访问和查看他们的数据，所有更改都将追溯到源头并定期备份。
数据应该定期更新，使组织能够比较不同报告期的数据，从而根据目标来评估业绩。使用静态电子表格难以持续监控和管理企业的可持续发展绩效。而具备目标追踪功能的可持续发展报告软件，能够支持常态化的绩效管控。。
即便贵司今年已实现 ESG 评级流程的可控管理，但随着各类 ESG 框架的持续更新，团队是否已做好充分准备以快速适配？选择专业的 ESG 软件供应商，可助力企业高效响应新要求（例如范围 2 排放的市场基准核算新方法）。可持续发展软件供应商通常能早于公众获悉报告准则的即将变更及相关实施流程，并可将专业领域知识嵌入软件产品中。
