使用电子表格计算 ESG 评级的成本

在追溯到核心 ESG 基础数据后，企业需根据不同的排放因子、报告边界及核算方法，结合跨区域的指标换算规则，手动计算排放量数据。

而可持续发展管理软件可内置排放因子引擎，整合各类国家认可的碳排放因子数据表，例如澳大利亚国家温室气体核算体系、英国环境、食品与农村事务部（ibm.com 外部链接）、美国环境保护署（气候领袖项目）（ibm.com 外部链接）、美国电网碳排放因子数据库（ibm.com 外部链接）、国际能源署国家电力排放因子（ibm.com 外部链接）、新西兰环境部以及政府间气候变化专门委员会（ibm.com 外部链接）等。此外，可持续发展软件还可以根据国际公认的标准得出排放计算结果。

像 Envizi 这样的可持续发展报告平台支持多国家/地区、多币种和多指标报告，支持以当地计量单位和货币采集数据，并能够转换为标准单位。