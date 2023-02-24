可持续发展会计准则委员会 (SASB) 是一家成立于 2011 年的非营利组织，负责制定和维护行业特定标准，指导公司向投资者和其他金融利益相关者披露财务重大可持续发展信息。
作为环境、社会和治理指导框架，SASB 标准确定了可能影响 77 个行业公司财务业绩和企业价值的可持续发展问题。这些特定于行业的标准包括 6 个披露主题和 13 个核算指标，涉及可持续发展的 5 个关键维度 - 环境、社会资本、人力资本、商业模式和创新，以及领导力和治理。
SASB 标准采用透明的标准制定流程来制定，其中包括基于证据的研究、公司、投资者和主题专家的公开参与，以及 SASB 标准委员会的监督和批准。组织在披露影响其企业价值的可持续发展风险和机遇时可使用这些标准作为指导。
气候变化给全球经济带来了若干 ESG 问题。投资者需了解这些问题对公司的财务业绩有何影响，但他们却很难获得为资本决策提供信息所需的标准化、可比较的 ESG 报告。
SASB 标准等可持续发展披露可帮助公司识别、度量、管理和报告最直接影响长期企业价值创造的 ESG 主题子集，从而帮助满足这一需求。
SASB 的标准制定方法以行业特异性和财务重要性为基础，并可为披露可持续发展信息提供坚实基础。SASB 的功能包括：
SASB 标准旨在为投资者提供全球范围内各公司相关、可靠且具有可比性的可持续发展披露。大多数 SASB 指标与全球公司和投资者有关，其余指标正在接受审查，以提升其全球适用性。
该 SASB 标准致力于识别与 77 个行业的公司财务绩效最相关的 ESG 问题。如果省略或歪曲可持续发展信息可能会严重改变公司的风险状况或影响资本配置，可持续发展信息则会被视为具有财务重要性。
SASB 标准委员会（SASB 的标准制定机构）会从外部来源收集证据，以确定所涉及各个行业中每个可持续发展问题的财务影响。为确保 ESG 问题与行业长期相关，它还会考虑特定行业的监管、环境和财务驱动因素。
SASB 标准注重改善特定于行业的 ESG 问题的披露，因为并非所有可持续发展问题对每个行业都同等重要，有时同一可持续发展问题在不同行业中的表现可能会有所不同。
标准委员会在考虑应为某一行业披露的可持续发展问题时会征求相关利益相关者（包括公司、投资者和其他市场参与者）的意见。
SASB 标准会根据每个行业的细微差别来定义 ESG 问题的重要性。这种行业特殊性将 SASB 标准与其他可持续发展报告框架区分开来，例如气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 和国际综合报告委员会 (IIRC)。
SASB 框架包括两个工具，可帮助组织根据全球公认的报告框架进行特定于行业的披露和报告：
重要性地图直观地描绘了 26 个一般可持续发展问题对 77 个行业的财务重要性，与美国的可持续发展行业分类系统保持一致。
可持续性问题分为五个主要维度，有时也称为 SASB 指数：
这些行业分为以下更广泛的类别：
该地图可帮助组织了解哪些 ESG 问题与其行业相关，以及为什么需要度量和报告这些问题。
重要性查找器是一种可用于比较重要性地图上的公司或行业，以及查找与特定行业相关的披露主题。用户可比较最多四个行业，以了解其披露主题的差异和相似之处。
SASB 标准会因不同原因而吸引广大公司和投资者。
公司可使用 SASB 标准来帮助满足投资者对实现可比较、一致且具有财务重要性的可持续发展披露的需求。由于 SASB 标准是针对特定行业量身定制的，并且是对其他 ESG 标准和框架的补充，因此所有行业的各类公司均可轻松采纳其指导意见。目前，来自 70 个司法管辖区和 66 个市场的多达 2,230 家公司正按 SASB 指标进行报告。1
投资者认为 SASB 标准基于行业、由指标驱动且注重财务重要性，可将持续性考量纳入全球产品服务组合和资产类别的投资与管理决策中。投资者将 SASB 标准视为公司以标准化、可比较的格式来传达可持续发展信息的主要方式。在撰写本文时，代表 28 个市场和 82 万亿美元管理资产的 327 家机构投资者均依赖基于 SASB 的披露来为其投资决策提供信息。1
专家们越来越多地将 ESG 绩效视为衡量组织长期财务可行性的关键指标。政府、投资者、金融机构和公众日益频繁地使用 ESG 指导和报告框架来比较各公司的商业模式，以及区分领导者和表现欠佳者。可持续发展标准使报告框架具有可操作性，从而能够在企业社会责任、ESG 或年度报告中对 ESG 数据进行可比较和标准化披露。
SASB 标准可确定在财务上具有重要意义的 ESG 信息，以评估组织如何创造企业价值。它们是用于实施基于原则的 ESG 报告框架（例如 TCFD 和 IIRC）的实用工具。SASB 的框架旨在支持公司以投资者、债权人和其他财务利益相关者的语言来分享其对外 ESG 影响。
SASB 标准是对 TCFD 框架的补充，并可为满足 SASB 报告中的 TCFD 要求提供指导。SASB 标准还对全球报告倡议 (GRI) 标准进行了补充，而很多公司也会结合使用 SASB、GRI 和 TCFD 来满足多个利益相关者和受众的信息需求。
SASB 标准提供了一套特定于行业的气候相关披露主题和相关指标，以帮助公司更有效地实施 TCFD 建议。投资者日益频繁地将 TCFD 建议和 SASB 标准结合起来，以作为向资本市场提供有效的气候与可持续发展相关财务披露的基础工具。SASB 标准注重披露特定于行业、具有财务重要性的 ESG 信息，而 TCFD 建议则倾向于解决与气候相关的风险和机遇。
自 2022 年 8 月起，价值报告基金会（SASB 准则的制定方）和气候披露准则委员会合并为国际财务报告准则 (IFRS) 基金会，成立了第一个国际可持续发展准则委员会 (ISSB)。SASB 标准现在由 ISSB 负责监督。
ISSB 以 TCFD 的建议和 SASB 框架的行业要求为基础，从而直接回应可持续发展披露环境对透明度和简化的要求。ISSB 鼓励准备人和投资者继续全力支持并使用 SASB 标准，直至 IFRS 可持续发展披露标准取代 SASB 标准。
在所有其他 ESG 报告框架中，GRI 框架与 SASB 最为相似。虽然任何行业的组织都使用 GRI 框架，但 SASB 标准是行业特定的，涵盖 77 个行业的特定披露主题。GRI 涵盖组织对经济、环境和社会的影响，而 SASB 标准则侧重具有财务重要性的可持续发展主题。
可持续发展和碳核算软件可用于监控组织的 ESG 指标，并收集相关数据以便进行分析。组织可使用该软件来自动执行披露流程并确保其符合 SASB 标准。
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