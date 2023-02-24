作为环境、社会和治理指导框架，SASB 标准确定了可能影响 77 个行业公司财务业绩和企业价值的可持续发展问题。这些特定于行业的标准包括 6 个披露主题和 13 个核算指标，涉及可持续发展的 5 个关键维度 - 环境、社会资本、人力资本、商业模式和创新，以及领导力和治理。

SASB 标准采用透明的标准制定流程来制定，其中包括基于证据的研究、公司、投资者和主题专家的公开参与，以及 SASB 标准委员会的监督和批准。组织在披露影响其企业价值的可持续发展风险和机遇时可使用这些标准作为指导。