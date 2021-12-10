什么是企业社会责任 (CSR) 报告？

组织日益被要求和期望报告其财务表现之外的绩效指标。企业社会责任报告（即 CSR 报告）是一种向关键利益相关方披露组织社会与环境绩效的企业透明化举措。
本文将深入解析 CSR 报告，并阐述使用专业软件采集 CSR 数据与衡量绩效的重要性。
CSR 报告是报告组织的非财务指标绩效，将组织对社会和环境的影响透明化。CSR 绩效报告通常按年度发布，其性质为自愿性。但部分司法管辖区要求大型组织必须披露其社会与环境绩效，以协助投资者与消费者评估组织的非财务影响。
历史上 CSR 报告曾完全聚焦社会指标，如今其范畴已扩展至其他非财务的成功衡量标准。近期，CSR 报告与 ESG（环境、社会及治理）报告已成为可互换使用的术语。
早在 19 世纪工业革命期间，就有证据显示组织对社会及员工福祉与工作条件的关注。慈善事业在此时期亦呈上升趋势，工业家与企业家向教育或科学事业捐款成为普遍现象。
现代 CSR 报告可追溯至 1953 年，该术语由美国经济学家 Howard Bowen 正式提出。1970 年代 CSR 报告开始盛行，到 1980 年代众多企业已通过 CSR 报告展示社会责任、提升品牌声誉并回应利益相关方。
曾仅是少数组织偶尔采用的方式，如今 CSR 已成为不同规模组织广泛实践的自我规范形式，通常由指定的 CSR 经理负责推进。
根据组织侧重 温室气体排放、经济绩效或社会影响的不同需求，现有多种 汇报框架 支持 CSR 报告。在投资界持续获得高评价的三大 CSR 汇报框架包括： 碳披露项目 (CDP)、 道琼斯可持续发展指数 (DJSI) 以及 全球报告倡议组织 (GRI)。
这些框架既存在共性也各有侧重。CDP 主要关注温室气体数据、水资源及供应链绩效，旨在协助组织保护自然资源并减缓气候变化。而 GRI 则更侧重于组织对利益相关方造成的社会、环境及经济影响。
这些框架均向公众开放，支持跨组织比对——反观 DJSI 仅限受邀参与，且评估结果不予公开。DJSI 主要供那些希望综合评估组织 ESG 数据与财务表现的利益相关方使用。
无论选择何种 CSR 框架，IBM Envizi 等软件都能帮助优化报告生成流程。通过自动化采集可靠数据并将其整合至统一系统， 可持续发展软件 可使您与团队协作起草、创建及发布 CSR 报告的过程更为顺畅。
该软件将协助您采集 CSR 指标、计算组织温室气体排放量，并生成符合行业规范与最佳实践的可审计报告。我们强烈推荐采用该方案，以便在复杂的 CSR 报告编制过程中节省时间、成本与精力。事实上，此类软件带来的 CSR 绩效提升不仅限于报告生成，更能支持 CSR 目标设定与绩效举措成果追踪。
CSR 要求因地理区域而异，且几乎不存在广泛认同的标准，这意味着不同组织的 CSR 报告在内容、篇幅和形式上可能差异显著。某些组织将此视为积极因素，因其能灵活自主地设计报告形式并塑造品牌形象。
缺乏统一 CSR 报告标准的弊端在于，组织可能选择性披露报告中需要强调的信息。这不仅难以实现组织间的精准比较，还可能引发“洗绿”指控与声誉损害。
为避免此类情况，组织应力求在报告中保持最大限度的公开透明。这包括披露其 CSR 缺陷、待改进领域以及成功实践。组织越透明，消费者越可能相信这些议题对组织确实至关重要。
优秀的 CSR 表现即意味着卓越的商业表现。研究持续表明，CSR 绩效能为组织创造真实价值。
CSR 报告还可作为组织的重要公关工具，使其有机会宣传环保举措、展示成就，并树立具有社会责任的形象。在投资者与消费者日益关注社会与环境绩效的当下，企业社会责任报告及实践已成为组织不可或缺的战略组成部分。
组织必须全力投入其倡议，员工也需参与其中并被鼓励在日常工作中创造积极影响。组织作出的任何 CSR 承诺都应清晰传达，其实施效果也必须在所有后续报告中用证据支撑。
当前，报告机制正逐渐被新一代环境、社会及治理 (ESG) 报告所取代。ESG 报告涵盖范围更广、内容更具体，且比 CSR 报告更能获得 公认 ESG 框架 的支持。
ESG 报告更注重量化环境与可持续发展举措，而非仅传递社会责任理念。它通过可比较的指标衡量可持续发展绩效，并为未来设定明确目标——这使得 ESG 报告更契合当前气候危机现状及组织核心伦理建设需求。
CSR 报告是企业社会责任报告的缩写。CSR 报告是一份面向内部和外部的文件，旨在帮助组织评估其在道德、环境、公益和经济方面的影响。该报告用于与利益相关方沟通组织的社会和可持续发展绩效。
优秀的 CSR 报告应当详尽、透明且灵活。它应提供完善的数据基础以满足当前及未来的报告要求。需涵盖适用于本组织的所有关键可持续发展指标数据，且不得回避可能对组织产生负面评价的数据。
优秀的 CSR 报告应能促进组织与利益相关方之间的信任和实质性对话。若存在多个利益相关方倾向于特定报告形式，采用多重 CSR 报告框架或许是合理之举。
最佳 CSR 报告框架取决于报告的目标受众、价值定位及用途。例如，若投资者旨在评估组织的碳排放或气候变化减缓成效，选择 CDP 或 DJSI 框架可能最为合适。若目标是将自身数据与同业进行比较，这些公开框架也将是理想选择。
然而，若 CSR 报告主要面向非政府组织、供应商、员工或客户等利益相关方，并旨在评估组织对这些群体造成的社会、经济或环境影响，则 GRI 框架可能更为适宜。
CSR 报告基本属于自愿行为，但澳大利亚、加拿大和英国等司法管辖区要求大型组织及特定行业运营商提交社会与环境绩效报告。美国目前尚未强制推行，但这种情况可能很快改变。即便在未强制要求可持续发展报告的国家，许多组织仍主动开展 CSR 报告。此举有助于促进利益相关方沟通，增强投资者与客户对组织的信任度，并协助达成信息披露目标。
