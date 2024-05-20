披露旨在让公司的气候相关风险透明化。广泛披露气候相关财务风险可以支持企业做出更明智的投资、信贷和保险承保决策，推动企业向更具可持续性的低碳经济转型。

总部位于瑞士的金融稳定委员会 (FSB) 于 2015 年成立了 TCFD。2017 年，TCFD 发布了一份“最终报告”，详细介绍了 11 项自愿性披露建议，称为 TCFD 框架。随后的年度状态报告提供了 TCFD 建议实施指南，并对这些建议在全球范围内的采用情况进行了跟踪。

截至 2022 年 11 月，TCFD 获得了来自 101 个司法管辖区的 4,000 多个组织的支持，总市值达 27 万亿美元。2017 年至 2021 年间，根据 TCFD 建议进行相关信息披露的公司数量增加了 26%。

虽然 TCFD 建议最初可能是用作自愿性披露指南，但很快就有许多司法管辖区（包括欧盟、新加坡、加拿大、日本和南非）将其纳入强制性监管框架。

新西兰和英国分别会在 2023 年和 2025 年之前强制执行基于 TCFD 框架的气候风险披露。2022 年 3 月，美国证券交易委员会 (SEC) 发布了关于气候相关风险披露的立法提案，其中包含 TCFD 框架的关键方面。