气候相关财务信息披露工作组 (TCFD) 是一个全球性组织，成立初衷是制定一套气候相关信息披露建议，公司和金融机构可以利用这些信息协助投资者、股东和公众更好地了解气候相关财务风险。
披露旨在让公司的气候相关风险透明化。广泛披露气候相关财务风险可以支持企业做出更明智的投资、信贷和保险承保决策，推动企业向更具可持续性的低碳经济转型。
总部位于瑞士的金融稳定委员会 (FSB) 于 2015 年成立了 TCFD。2017 年，TCFD 发布了一份“最终报告”，详细介绍了 11 项自愿性披露建议，称为 TCFD 框架。随后的年度状态报告提供了 TCFD 建议实施指南，并对这些建议在全球范围内的采用情况进行了跟踪。
截至 2022 年 11 月，TCFD 获得了来自 101 个司法管辖区的 4,000 多个组织的支持，总市值达 27 万亿美元。2017 年至 2021 年间，根据 TCFD 建议进行相关信息披露的公司数量增加了 26%。
虽然 TCFD 建议最初可能是用作自愿性披露指南，但很快就有许多司法管辖区（包括欧盟、新加坡、加拿大、日本和南非）将其纳入强制性监管框架。
新西兰和英国分别会在 2023 年和 2025 年之前强制执行基于 TCFD 框架的气候风险披露。2022 年 3 月，美国证券交易委员会 (SEC) 发布了关于气候相关风险披露的立法提案，其中包含 TCFD 框架的关键方面。
有些公司最早将于 2025 年开始披露 ESG 信息，因此请务必根据我们的指南做好准备。
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TCFD 框架将公司的气候相关风险分为两大类。
实体风险
实体风险与气候变化的实质性影响有关。有些实体风险是由特定极端天气事件（例如飓风、洪水、野火或干旱）带来的急性风险。另一些则是气候模式长期变化（例如气温持续上升、海平面上升以及更持久、更频繁的热浪）带来的慢性风险。如果实体风险影响到运营、运输、供应链或员工/客户的安全，则可能会产生突发性重大财务影响。
转型风险
转型风险是指向低碳经济转型时面临的固有风险。其中包括气候相关政策、法规和披露要求不断变化带来的风险，主要涉及温室气体 (GHG) 排放、净零碳排放举措、碳税政策、能源和燃料成本以及国家或全球能源政策。转型风险可能会产生持续性直接财务影响，也可能影响企业的声誉。
TCFD 建议为自愿性建议。这些建议是作为指南发布的，旨在帮助企业识别和披露因气候变化而面临的风险、机遇和潜在财务影响，披露途径包括财务报告和备案、可持续发展报告和年度报告。
这些建议广泛适用于所有司法管辖区和各行各业的企业和组织，包括银行、保险公司、资产管理公司和其他金融部门组织。金融部门的实体不仅要披露自身的气候相关风险，还要额外披露其投资的公司面临的风险。
TCFD 建议围绕四个披露主题/领域以及七项有效披露原则展开。四个主题包括：
治理：针对气候相关风险和机遇的评估和管理，公司必须披露董事会的监督情况以及管理层在其中起到的作用。
战略：公司必须披露其气候相关风险和机遇（近期、中期和长期），以及这些风险和机遇对业务、战略、财务规划和公司治理的潜在影响。公司还必须描述其面对不同气候情景的弹性应变能力，例如 2°C 或更低的气候情景分析。
风险管理：公司必须披露其气候相关风险识别、评估和管理流程，以及如何将这些流程纳入公司全面风险管理流程和战略中。
指标和目标：公司必须披露用于评估其气候相关风险和机遇的指标和目标，以及公司实现相关目标的能力。公司还必须披露其转型计划，包括到 2050 年实现净零排放的行动和活动。披露的指标和目标与三个温室气体排放类别或范围相关：
《温室气体核算体系》是应用最广的温室气体排放计算标准。范围 1 和 2 排放通常较容易计算，因为报告公司可以轻松获取相关信息。范围 3 排放可能更难计算，因为这类排放是由第三方（例如，供应链合作伙伴或投资控股公司）产生，报告公司难以获取相关信息或对其施加控制。
有效披露的原则旨在协助组织实现最透明且一致的气候相关财务信息披露，包括：
如今，随着金融市场越来越重视可持续投资决策，ESG（环境、社会和治理）披露对于企业来说变得至关重要。投资者希望仔细评估 ESG 问题带来的风险和机遇，考虑企业的 ESG 和可持续发展目标及绩效是否透明，并依此进行资金分配。
TCFD 建议为企业披露气候相关风险、机遇和财务影响提供了一个全球认可的框架。虽然该框架似乎是为应对气候风险而设计的，但 TCFD 建议的披露确实涵盖了 ESG 报告的三大支柱，即环境、社会和治理。
企业根据 TCFD 来披露气候变化和其他关键 ESG 事项的财务影响，可以为投资者提供具有一致性和可比性的信息。这些信息包括组织对气候相关风险的治理及其整体风险评估和管理流程。采用 TCFD 框架中的建议和原则会让企业受益匪浅。
国际可持续发展标准委员会 (ISSB) 成立于 2021 年，旨在制定可持续发展相关披露的国际标准，帮助投资者和潜在利益相关方做出明智的资本配置决策。
ISSB 致力于巩固和改进已经实施的国际报告指令，例如 TCFD。这使公司能够在统一的全球报告框架下进行各种信息披露，无需跟踪多个报告准则。
例如，ISSB 最近宣布，企业必须运用气候相关情景分析来识别气候相关风险和机遇，并报告其气候适应能力。虽然 ISSB 将使用现有的 TCFD 指南来指导编制者进行气候相关情景分析，但还会提供更加具体的指南，协助报告实体根据其所在行业和司法管辖区来选择合适的气候情景。