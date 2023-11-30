到 20 世纪中叶，即 1969 年，美国环境保护署通过了《国家环境保护法案》，该法案促使美国致力于采取对环境可持续的措施。1 该法案宣布，“创造和维护人与自然和谐共存的条件，满足今世后代的社会、经济和其他需求”，这是美国的一项国家政策。



本世纪晚期，联合国布伦特兰委员会广泛推广了可持续性发展的概念，该委员会是联合国的一个下属机构，旨在通过追求可持续发展来帮助各个国家/地区在环保理念方面达成一致。1987 年，布伦特兰委员会发表了《我们共同的未来》报告，将“可持续发展”定义为“既满足当代人的需求，又不损害后代人满足其需求的能力”。2

从那时起，“可持续性发展”和“可持续发展”这两个术语尽管存在细微差别，但一直可以互换使用。考虑一下“旅程和目的地”的比喻：可持续性发展是长期目标或目的地，而可持续发展是实现目标的途径或旅程。

