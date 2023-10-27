地球的气候系统一直是不断变化的。例如，在过去的 80 万年里，地球经历了 8 次冰河时期，北极冰原覆盖了北美、欧洲和亚洲的大部分地区。在 11,000 多年前的最后一个冰河时期，气候科学专家确定全球温度比 20 世纪平均低大约 6°C (11°F)。

冰河时代之后是温暖期，根据美国宇航局 (NASA) 科学家的说法，这些气候周期与米兰科维奇周期有关：一系列轨道运动影响地球从太阳吸收的光和能量数量。1

还有其他一些自然气候影响因素。大型火山喷发被认为是气候影响因素，因为火山喷发排放的二氧化硫可以产生暂时的冷却效果。二氧化硫转化为硫酸，并在大气中凝结成气溶胶，从而将太阳辐射反射到远离地球大气层的地方。美国地质调查局称，1991 年菲律宾皮纳图博火山喷发是“对气候影响最大的一次火山喷发”，因为它产生的二氧化硫云是历史上观测到的最大二氧化硫云，使地球降温长达三年之久。2