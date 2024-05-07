水能也称为水电，是一种重要能源。过去 20 年中，其容量增长了 70% 以上，到 2020 年已成为最大的低碳电力来源，占全球总发电量的六分之一。1

水能常常因其可再生性和可靠性而受到重视。化石燃料（包括煤炭、石油和天然气）的供应量有限，但水能可以无限发电，而不会耗尽地球的自然资源。其他可再生能源（如太阳能或风能）依赖于天气条件，然而水能可以全年持续发电。

此外，水能被视为一种清洁能源。与化石燃料发电相比，水能产生的温室气体排放（如二氧化碳、甲烷等）更少，因此在公司、国家或地区和社区努力减轻气候变化的影响之际，水能成了更具可持续性的选择。水电站的运行效率通常高于化石燃料发电厂。一些水力发电方法提供了储存剩余能量的机会，有助于提高电网的稳定性并增加整体电力容量。

