这些是最常见的可再生能源：

水能

水力发电是最古老的发电形式之一，目前位居全球可再生电力最大贡献者之首。它包括利用海洋能和潮汐能、溪流和河流、水库和水坝来推动涡轮机发电。随着技术的发展，国际能源署 (IEA) 预测，到 2030 年，水力发电将增加约 17% 的发电量。3

太阳能

太阳光转化为电能有两种方式，即太阳能光伏发电 (PV) 和聚光太阳能热力发电 (CSP)：

PV 是最常见的转化方法，用于较小规模的应用。利用太阳能电池板上的太阳能电池收集阳光，将其转化为太阳能并存储在电池中，从而为我们的家庭、汽车和企业提供电力。

CSP 使用反射镜将阳光反射并聚集到充满液体的接收器上。阳光将流体加热至高温，产生热能。这些能量用于为发动机或旋转涡轮机提供动力，然后为发电厂或补充电网发电。CSP 主要用于公用事业或工业规模的应用。

2022 年太阳能发电量增幅为 26%，预计到 2027 年，太阳能发电量将超过煤炭和天然气。4

风力发电

几个世纪以来，人类一直在利用风的动能来发电。当今的风力发电机发电规模和能力有大有小，具体取决于所使用发电机的尺寸。伴随着风力发电机的尺寸从小型级（用于单个家庭供电）增加到公用事业级（用于大型海上风电场），其设计规划工作量、功率输出、设备效能和维护复杂性也随之增加。截至 2021 年，风能占全球发电量的 24%。5

地热能

地热能系统利用来自地球深处的蒸汽来驱动涡轮机产生能量。然而，生产所需的地热储层位于地球表面以下一两英里处，并且无法广泛使用。截至 2021 年，已有 27 个国家/地区拥有地热发电厂。6

地热泵 (GHP) 在较小范围内用于为一些商业建筑、学校和住宅供暖、降温和提供热水。虽然没有与大规模同类项目相同的深度要求，但 GHP 的安装仍然取决于多种因素，包括气候、土壤类型、出水口的可达性、土地和安装成本。

生物质能

由于生物质能源对环境的负面影响，因此并不总被认为是可再生能源，但该类型能源利用有机材料和副产品来生成电力、生物燃料（包括生物柴油和乙醇）和热量。生物能源的使用会导致低水平的温室气体排放和土地变化，包括森林砍伐。尽管生物能源约占全球能源使用量的 11%，并且提供了世界上最大的物理材料来源，但这些影响使人们对其可再生地位产生怀疑。7

核能是可再生能源吗？

尽管核电因其低碳乃至零碳排放而被认为是一种清洁能源，但它是不可再生的。核能需要铀，而铀需要从地下开采，并且仅在特定地点储备，数量有限。无论如何，核电占全球电力供应的 10%，与水电一起，可提供全球低碳能源发电量的四分之三。8