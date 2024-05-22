2022 年 9 月，IBM Global Real Estate (GRE) 凭借其多项可持续发展启动计划荣获 Sheila Sheridan 国际设施管理奖 (IFMA)¹ 和印度董事协会金孔雀奖²。而就在几个月前，公司还获得了 2022 年绿色租赁领导者金级认证³。这些成就都是 IBM 在长期环保责任行为记录中额外达成的里程碑。从更广泛的意义上讲，这些奖项证明了 IBM 公司一直秉承着近60年前由时任首席执行官 Thomas J. Watson Jr. 植入 IBM DNA 的价值观：“走在哪些致力于让我们的世界变得更美好的公司前沿。”
IBM 在近 100 个国家或地区的 600 多个地点管理着超过 390 万平方米的空间，因此该公司有责任提高其设施和运营的可持续性。IBM 认为，负责任的不动产管理可以纳入到针对地球生物多样性和气候危机的解决方案中。
IBM 踏上了和其他许多企业一样的旅程，不仅要减少其温室气体 (GHG) 排放、水资源消耗和废弃物，还要衡量其在实现可持续发展目标方面的进展。此外，要在多样化的设施组合中成功实现这一目标，IBM 还面临着一系列挑战。
面对这一可持续发展挑战，IBM GRE 正在使用 IBM 技术来及时、准确且真实地跟踪、分析和报告公司在实现可持续发展目标方面的进展，并利用由此生成的洞察分析来确保公司决策对世界有益。
与此同时，IBM 还以身作则，在现有客户和未来客户的可持续发展之旅中为其提供指导帮助。许多企业和组织正在寻找成熟、现实的解决方案来加快实现可持续发展，同时帮助提升运营效率和绩效。从这个意义上讲，IBM 是使用自己解决方案的“零号客户”，并渴望与大家分享这方面的故事。
IBM 的可持续发展转型愿景的轮廓最初是在与 IBM 可持续发展软件总经理 Kareem Yusuf 博士的一次会谈中开始形成。这些讨论的关键要点在于扩展 GRE 集成 IT 平台功能的机会：IBM® TRIRIGA 设施管理解决方案，以及 IBM Maximo 资产管理解决方案。客户表示需要让决策对可持续性和环境的影响更加透明，并将这些洞察分析融入到不动产、设施和资产的日常管理决策中。
GRE 的目标是提供建筑与设施的恰当组合，让全球 IBM 员工获得最优越、最高效的体验，无论其工作场所是办公室、制造厂、数据中心还是任何其他类型的环境。重点在于空间管理——这涉及大量决策，包括房间配置、租赁条款，以及资本项目规划和设施维护等。
美国、英国和欧盟对可持续发展报告提出了日益严格的要求，并支持雄心勃勃的 2030 年碳中和目标。在此之际，IBM 宣布了到 2030 年实现净零排放的承诺。这些变革对报告的详细程度和频率提出了更高要求。经过全面评估，GRE 可持续发展解决方案团队认识到，实现标准化 GRE 运营并将其集成到 IBM 的 TRIRIGA 和 Maximo 平台上进行集中管理，有助于 IBM 在实现其可持续发展目标方面取得进展。
GRE 团队决心应对这些挑战，就此与 IBM Consulting 流程专家展开合作，制定了计划大纲。理想情况是从生成数据的 TRIRIGA 和 Maximo 中自动实时提取和采集可持续发展与运营数据，并存储在企业级中央存储库中。
但是该团队很快意识到，实现这一目标的路上存在着很大的实际障碍。首先，GRE 一直依赖许多不同的工具（其中一些来自第三方）来提取、处理和报告运营数据。该团队与首席数据官办公室合作，进行了数据转换和清理，为转型的下一步奠定了基础。
GRE 决定借助 Envizi（现为 IBM 旗下公司）的 ESG 数据管理和报告软件，将可持续发展数据（包括来自 TRIRIGA 和 Maximo 的关键元素）整合到可审计的单个记录系统中。在评估了市面上大约 35 个可持续发展报告解决方案之后，GRE 团队最终选择了 Envizi 解决方案，因为它具有自动化功能，容易与 TRIRIGA 和 Maximo 等核心系统集成，而且能提供基于仪表板的宝贵洞察分析。
如今 IBM 使用 Envizi 从每年在全球收到的 6,500 多份公用事业账单中收集数据，并总结 IBM 全公司的总计能耗、成本和可再生电力采购情况，从而节省了大量计算时间。Envizi 可以根据这些能源数据计算温室气体排放量，从而让 IBM 能够跟踪其实现温室气体减排和可再生能源采购目标的进展情况。IBM 还通过 Envizi 跟踪节能工作，以及由此避免的温室气体排放和费用。
IBM 于 2022 年 1 月宣布收购 Envizi，但在此之前大约一年就开始实施 Envizi（其产品现在称为 IBM Envizi ESG Suite。此次收购让 IBM 在 AI 驱动的软件领域不断增加的投资更进一步。
虽然在 GRE 展开的可持续发展之旅中，衡量和报告对可持续发展的影响是一个重要组成部分，但另一方面，GRE 能够将洞察分析融入到运营决策中——这一点也同样极具吸引力。在可持续运营领域，流程设计是衡量和管理能耗、温室气体排放、废弃物和用水量的关键。
为此，GRE 团队与 IBM Consulting 专家、设施管理供应商以及 IBM 可持续发展软件团队合作，举办了一系列沉浸式设计思维研讨会。通过这些研讨会，IBM 团队确定了超过 450 个用例，侧重于设施管理、产品服务组合优化、工作场所体验和可持续性。借助 IBM Blueworks Live 解决方案，团队重新设计了 GRE 业务流程，使其与 TRIRIGA、Maximo 和 Envizi 现成可用的功能保持一致。
作为负责 Maximo 和 TRIRIGA 平台技术的资产管理解决方案首席技术官，GRE 团队成员 Eric Libow 在这项工作中发挥了关键作用。他将研讨会中基于价值的实用方法视为 IBM 客户实现自身可持续发展目标的一种模板。“我们的客户想要的不是购买‘有趣’的技术，而是获得真实的结果。”Libow 解释到，“我们目前开展的工作为客户提供了一个现实的框架，用真实数据展示了客户可持续发展驱动型投资的回报。”
GRE 在全球范围内进行资产跟踪，因此会接触到分布广泛、多种多样的可持续发展用例。然而，鲜有用例能像数据中心一样充分展现出以可持续发展为重点的优化潜力，数据中心在计算和冷却方面的功耗提供了尤其有利的机会。
随着转型的持续展开，GRE 已经取得了扎实的成果。GRE 团队简化了数据收集流程并精简了 IT 架构。这些变化正帮助 IBM 应对日益增加的可持续发展报告要求。
随着时间的推移，随着基于状态的设施和维护管理实践在其设施组合中的范围不断扩大，GRE 预计将在可持续发展指标和运营成本两方面双双实现重大改进。Libow 表示，其中一大原因是能够与 GRE 值得信赖的全球维护合作伙伴网络分享这些可持续发展优化实践及其背后的洞察分析和数据。“我们将数据驱动的实践扩展到越广泛的范围，就能越敏捷地实现 2030 碳中和目标。”
可持续发展经理 Stacey Gifford 认为，除了为客户的可持续发展之旅树立榜样之外，IBM 的“零号客户”角色还展现出一种超越传统商业考虑因素的领导力。“IBM 对于自己对世界和同行的责任有着非常清晰的认识，这项责任就是确保我们的所有可持续发展报告尽可能准确透明，并确保我们的行动真实可信。”Gifford 说道，“和我们团队中的其他成员一样，我很自豪能够在这一使命中尽一份力。”
1Sheila Sheridan 国际设施管理奖 (IFMA)
2印度董事学会金孔雀奖
32022 年绿色租赁领导者金牌认证
4 Architecture 2030
GRE 团队负责监督遍布近 100 个国家或地区的 600 多个地点，其占地面积超过 390 万平方米。由于全球足迹如此庞大，GRE 团队采用 IBM TRIRIGA 设施管理解决方案、IBM Maximo 资产管理解决方案以及 Envizi ESG 数据管理和报告软件，帮助将可持续发展数据（包括来自 TRIRIGA 和 Maximo 的关键元素）整合到可审计的单个记录系统中。
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美国出品。2024 年 3 月。
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