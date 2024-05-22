IBM 在近 100 个国家或地区的 600 多个地点管理着超过 390 万平方米的空间，因此该公司有责任提高其设施和运营的可持续性。IBM 认为，负责任的不动产管理可以纳入到针对地球生物多样性和气候危机的解决方案中。

IBM 踏上了和其他许多企业一样的旅程，不仅要减少其温室气体 (GHG) 排放、水资源消耗和废弃物，还要衡量其在实现可持续发展目标方面的进展。此外，要在多样化的设施组合中成功实现这一目标，IBM 还面临着一系列挑战。

面对这一可持续发展挑战，IBM GRE 正在使用 IBM 技术来及时、准确且真实地跟踪、分析和报告公司在实现可持续发展目标方面的进展，并利用由此生成的洞察分析来确保公司决策对世界有益。

与此同时，IBM 还以身作则，在现有客户和未来客户的可持续发展之旅中为其提供指导帮助。许多企业和组织正在寻找成熟、现实的解决方案来加快实现可持续发展，同时帮助提升运营效率和绩效。从这个意义上讲，IBM 是使用自己解决方案的“零号客户”，并渴望与大家分享这方面的故事。

IBM 的可持续发展转型愿景的轮廓最初是在与 IBM 可持续发展软件总经理 Kareem Yusuf 博士的一次会谈中开始形成。这些讨论的关键要点在于扩展 GRE 集成 IT 平台功能的机会：IBM® TRIRIGA 设施管理解决方案，以及 IBM Maximo 资产管理解决方案。客户表示需要让决策对可持续性和环境的影响更加透明，并将这些洞察分析融入到不动产、设施和资产的日常管理决策中。