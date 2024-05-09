部分最早的风能机械应用可追溯至公元前 200 年，当时中东地区已使用风车研磨谷物，中国则用以进行汲水作业。此后早在 12 世纪，风车已被用于工业用途，例如在欧洲地区进行湖泊与池塘的排水疏浚。

到 19 世纪，风能已经成为一种发电来源。James Blyth 是来自英国的电气工程师，于 1887 年建造了第一台风力涡轮机。他紧随其后的是风能先驱美国的 Charles Brush 和丹麦的 Poul la Cour，他们利用风能为单个建筑提供动力。2

然而直至 20 世纪末，商业化风力发电才真正成为可行的能源选择。首批公用事业级风电场（指包含成群风力发电机的项目）于 1980 年代在美国建成。自 2000 年以来，该行业发展迅速，全球风力发电装机容量在过去 20 年间增长了 98 倍。3如今，世界各地的风力涡轮机每年可生产超过 2,100 太瓦时 (TWh) 的电力。4