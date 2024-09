四分之三的人为温室气体排放来自煤炭、石油和天然气等化石燃料的燃烧。当它们燃烧以产生能量或作为运输燃料时,会向大气释放大量 CO 2 。例如,以汽油和柴油为动力的汽车和其他车辆在发动机中燃烧时,会排放 CO 2 。飞机是主要的排放源:喷气机燃料的燃烧在高空排放 CO 2 和其他温室气体,它们对大气层的影响更大。许多发电厂使用煤炭、石油或天然气发电,而家庭和建筑物的供暖和制冷系统也是如此。