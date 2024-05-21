当太阳光线照射到地球时，它们会产生热量 - 想想晴天和阴天的温差。然而当温室气体 (GHG) 被释放到地球大气层时，它们会形成一层隔热层阻止热量逃回太空。与温室为植物提供更温暖环境类似，这些温室气体也会在大气中积聚热量。

这种温室效应至关重要；没有它，地球将变得过于寒冷，无法维持生命。但自工业革命以来，人类活动大大增加了大气中的温室气体排放量。随着它们持续数年甚至数百年，会放大温室效应并导致全球气温上升，使温室气体排放成为全球气候变化的主要原因。