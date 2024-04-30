主页 Think Page Title 太阳能 什么是太阳能？
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发布日期：2024 年 5 月 6 日
撰稿人：Tom Krantz、Alexandra Jonker
什么是太阳能？

太阳能是利用阳光粒子（光子）产生能量的可再生能源

使用太阳能可以帮助组织减少能源使用，降低温室气体排放，并实现应对气候变化的净零排放目标。到 2027 年，太阳能发电量预计将超过煤炭和天然气发电量，成为替代化石燃料的主要清洁能源。1
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太阳能的历史

太阳能的历史可追溯到某些最早期的文明；当时的人们会使用放大镜来汇聚太阳光线，从而进行点火。但当今背景下，太阳能却通常会追溯到光伏效应的发现之时；法国物理学家 Alexandre-Edmond Becquerel 于 1839 年首次观察到光伏效应。

Becquerel 发现，将铂或银等半导体材料暴露在太阳辐射之下时，会形成电流。进入 1880 年代，Charles Fritts 通过制作第一个太阳能电池扩展了 Becquerel 的工作。在 1954 年贝尔实验室突破性地研发出首块硅光伏电池之前，曾有若干科学家致力于太阳能的相关研发工作。如今，光伏发电已是利用太阳能的最常见方式。
太阳能的工作原理是什么？

太阳核心发生的核反应使产生太阳能成为了可能。此时，氢质子会剧烈碰撞并融合在一起以形成氦气，从而产生大量能量。此能量会通过电磁波光谱（也称为电磁辐射）从太阳辐射到太阳系。

太阳能在创造和维持地球生命方面发挥着至关重要的作用。例如，温室效应是一种太阳能被地球表面吸收并辐射回大气层的现象。水蒸气和二氧化碳等温室气体会吸收热量，形成一层隔热层，使地球保持温暖宜居。几乎所有生物都依赖太阳能，无论是通过光合作用等过程直接利用，还是作为食物链的一环间接利用。

在地球上，太阳能光伏 (PV) 与聚光太阳能 (CSP) 系统可用于将阳光转化为其他形式的能量；例如，电能和热能
什么是太阳能光伏？

太阳能光伏利用光伏效应（在光照下产生电压）来发电。太阳能电池板或模块是光伏系统的常见例子，因为它可以容纳一组光伏电池（或太阳能电池）。一块光伏板上的光伏电池数量从一个到数百个不等。

每个光伏电池都包含一个由硅或其他半导体材料制成的半导体，用于产生电场。当光线被吸收后，电子会从半导体中解离出来，并以电流的形式流向外部设备。这种能量流被视为直流电 (DC)，产生的电能与接收的光线量成正比。直流电可以通过太阳能逆变器转换为交流电 (AC)，因此可以在设定电压下产生交流电。

太阳能电池板系统产生的电能可以立即使用。多余的能量可以储存在太阳能电池中，或输送到电网。房主可以通过对太阳能电池板的贡献，在电费单上获得能源积分。这是通过净计量实现的。光伏系统是小规模应用中最常见的转换方式，可用于为计算器供电等简单用途。但是，它们也可以扩大规模，增加发电量。有些光伏电站可以为整个城镇提供能源。
什么是聚光太阳能？

聚光太阳能（也称为聚光太阳能热力发电）使用反射镜将太阳光反射并聚集到充满液体的接收器上。太阳能加热会提高液体的温度，通过热水产生热能。这些能量用于为发动机或旋转涡轮机提供动力，然后产生流向发电厂或补充电网的电力。

CSP 通常用于大规模公用事业和工业应用。例如，太阳能发电厂每年可通过 CSP 系统发电数百兆瓦 (MW)。不过，也可以小规模应用 CSP，例如用于太阳能炊具等设备。
主动式和被动式能源系统

PV 和 CSP 系统都被视为主动式太阳能系统，因为它们使用太阳能技术直接产生能量。

被动式能源系统则采用太阳能建筑等可持续设计方法，以利用地球的自然加热与冷却效应。当太阳全天照射地球时，木材、金属和玻璃等建筑材料便会吸收太阳能。当太阳落山、大气冷却时，建筑材料则会通过传导、对流和辐射来释放储存的热量。

建筑师和工程师可利用此热交换机制来创建高效且经济的建筑物供暖与制冷解决方案。例如，他们可能会将屋顶涂抹成白色以反射太阳的能量，或是安装日光浴室以对建筑物的某些区域进行自然加热。
太阳能的未来

在国际监管、商业和技术领域，一些与太阳能相关的进步已初露端倪。在美国，能源部正与拜登政府密切合作，力争减少储能障碍并改善脱碳工作。与此同时，加利福尼亚州和内华达州等通过税收抵免激励措施奖励房主使用太阳能的州则面临着一个极不寻常的问题：太阳能装置过多，已经超出了太阳能公司的能源需求。

在印度，Adani Green Energy 在古吉拉特邦的 Khavda 太阳能光伏园区投产了 1 千兆瓦 (GW) 太阳能发电量，这是该公司向建设 30GW 发电能力迈出的关键一步。2另一方面，总部位于英国的 Lightsource 正在希腊开发一个 560 兆瓦的太阳能光伏园区，该园区将成为欧洲第二大太阳能园区，这一称号目前由德国东部的 Witnitz 太阳能园区保持。3

太阳能冰箱可将疫苗储存在安全的温度值之下，从而助力非洲抗击疟疾的爆发。4日本正在制定计划，以便到 2025 年将太阳能从太空直接照射到地球。5这些创新之举之所以有可能实现，是因为太阳能发电的成本在过去 10 年中降低了 90%，而储能系统也得到了发展。6
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脚注

1. Solar PV（ibm.com 外部链接），国际能源署，2023 年 7 月 11 日

2. Adani commissions 1GW of at Khavda PV park, world’s ‘largest’ solar project（ibm.com 外部链接），PV Tech，2024 年 3 月 12 日

3. UK-based Lightsource bp to build Europe’s second-biggest solar park in Greece（ibm.com 外部链接），Balkan Green Energy News，2024 年 4 月 29 日

4. Malaria vaccine rollout shines light on value of renewable power（ibm.com 外部链接），Reuters，Payton，2024 年 4 月 2 日

5. Japan aims to beam solar power from space by 2025（ibm.com 外部链接），《独立报》，Cuthbertson，2023 年 5 月 30 日

6. Fossil fuels ‘becoming obsolete’ as solar panel prices plummet（ibm.com 外部链接），《独立报》，Cuthbertson，2023 年 9 月 27 日