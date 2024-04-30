太阳能的历史可追溯到某些最早期的文明；当时的人们会使用放大镜来汇聚太阳光线，从而进行点火。但当今背景下，太阳能却通常会追溯到光伏效应的发现之时；法国物理学家 Alexandre-Edmond Becquerel 于 1839 年首次观察到光伏效应。

Becquerel 发现，将铂或银等半导体材料暴露在太阳辐射之下时，会形成电流。进入 1880 年代，Charles Fritts 通过制作第一个太阳能电池扩展了 Becquerel 的工作。在 1954 年贝尔实验室突破性地研发出首块硅光伏电池之前，曾有若干科学家致力于太阳能的相关研发工作。如今，光伏发电已是利用太阳能的最常见方式。