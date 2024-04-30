电池是用于储存电能的最著名发明之一，其历史可追溯到 1800 年。意大利物理学家 Andrew Volta 使用一堆镍盘、锌盘和浸过盐水的垫圈来输送电流。此后大约 60 年后，法国物理学家 Gaston Planté 发明了一种采用铅和硫酸的可充电电池，即铅酸电池。

后来，到 19 世纪初，美国发明家托马斯·爱迪生发明了使用镍和铁的另一种可充电电池。加拿大化学工程师 Lewis Urry 在研究了爱迪生对锌的使用后，于 1957 年开发出了现代碱性电池的雏形。

另外两种长期使用的储能形式是抽水蓄能和热能储存。抽水蓄能是一种水力发电储能，早在 1890 年就在意大利和瑞士投入使用，随后逐渐传播到世界各地。

热能储存 (TES) 在 19 世纪初被用于为食品保鲜而设计的冰箱中。自 20 世纪初以来，现代 TES 系统一直用于帮助建筑物供暖和制冷。