虽然 DER 可能只服务于特定地点，但它们也可以通过称为互连的过程与当地能源网相连。互连通过行政和技术手段进行：DER 所有者必须向公用事业公司提交互连申请，并且还必须确保他们拥有正确的支持技术。这种技术包括被称为逆变器的设备。

逆变器将直流 (DC) 电转换为交流 (AC) 电。许多 DER 单元，例如太阳能和风力发电装置，都会产生直流电，而大多数能源的传输和分配都是通过交流电进行的。转换器将 DER 产生的直流电能转换为可以通过电网传输的交流电能。

一些 DER 先连接到微电网，然后向更大的电网供电，微电网是向当地提供电力的小型电网。一种或多种 DER 技术通常包括微电网。除了与传统的大型电网一起运行外，微电网还可以在“孤岛模式”下运行，这意味着它们可以自主运行。

DER 还可以汇总到称为虚拟发电厂 (VPP) 的能源网络中。能源供应商和系统运营商可以在自身供应不足时利用 VPP 来满足电力需求。