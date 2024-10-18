传统的集中式发电厂需要通过复杂的输电线路进行长距离输电。分布式发电系统是分散的，几乎不需要长距离能源输送。DG 系统可以为各个家庭和企业供电。它们还可以连接到微电网，即一种为局部区域（例如大学、医院或军事基地）供电的小型电网。

分布式发电有助于增强电网弹性，减少发电对环境的影响并提高能源效率。它也称为分散发电或现场发电。