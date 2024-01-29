VPI 与 IBM 业务合作伙伴 MaxLogic 合作，更新了其四个新的 CCGT 站点，以便借助 IBM® Maximo® Application Suite 软件。这项全新的解决方案为通用资产、维护、安全、合规性和站点正常运行时间管理提供了一个集中平台。该 IBM 软件总共跟踪四个发电厂大约 6 万项资产的状态和位置。

“我们帮助完成了最初的数据发现和评估流程，最终促成了 Maximo 的使用，”MaxLogic 首席执行官 (CEO) 兼联合创始人 Ed Cohn 表示，“他们之所以选择投资 Maximo，是因为它的企业背景。因为它可以提供开发能力、路线图以及总体规模的产品相关网络和社区。它为他们提供了踏上预测性维护之旅的能力。”

“我们还监督新系统内的升级、配置、测试和用户培训，”他继续说道，“我们让一批全新的人员不仅能够改善维护和以资产为导向的职能，还能直接参与采购、财务和采购到付款流程。”

“我们正在密切跟踪计划内维护合规性方面，”Neil Boreham 补充道，“特别是制定法定方面，例如压力系统安全法规 (PSSR) 和管道安全法规 (PSR)。我们在 Maximo Start Center 中配有仪表板，可以即时查看我们在维护合规性方面的日常状况，而且所有操作都是自动化的。”同样，VPI 创建基于团队和基于办公室的 Start Center，为用户提供最新的可视化效果，了解他们在工单和采购管理方面的状况。

除了一般监控之外，VPI 还将 Maximo 技术与其 NiSoft Eclipse 安全管理软件集成在一起。

“我们所有的工厂都存在危险，”Neil Boreham 指出，“始终存在固有危险，但您可以通过采用强大而高效的维护策略和工作安全系统，使它们成为安全的工作场所。在 VPI，我们的关键流程安全联锁之一是通过 Maximo/Eclipse 接口驱动的，确保在 Eclipse 中确认必要的安全文档之前不会打印工单卡。在系统指示所有必要的隔离措施和预防措施都已到位之前，不打印工单卡，没有工作。”