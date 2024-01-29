可再生能源是我们的未来。太阳能和风能等途径为传统化石燃料资源提供更清洁的零碳替代方案。但是，这些替代方案确实有局限性。
尤其是它们需要天公作美才能有效地发电。随着世界各国开始转向净零排放（或称“碳中和”）能源政策，他们需要用更稳定的资源来补充这些依赖天气的可再生能源。
填补这一空白是 VPI 的重点工作，VPI 是英国最大的联合循环燃气轮机 (CCGT) 发电厂能源提供商之一。CCGT 技术依靠天然气发电，通过捕获和重新利用涡轮机产生的热能，比传统方法效率更高。
“我们知道我们需要采取行动来改善环境，”VPI 规划工程师 Neil Boreham 解释道，“随着英国从天然气资源转向广泛的可再生能源技术，VPI 的目标是提供专营市场非可再生支持，满足该国每天 35-45 GW 的电力需求。借助 CCGT，我们正在帮助该国实现净零排放，以便我们可以采取任何措施来提高我们的工厂效率并以可靠的方式管理这些资产，从而减少我们对环境的影响。”
对于四个 CCGT 基地，VPI 特别关注的是，从维护管理角度推动实现高效可靠的运行。在短短几年内，这些基地经历了两次收购，并于 2021 年初成为 VPI 能源投资组合的一部分。
VPI 发电量高达 3.3 GW，足以为英国 3 百万户家庭供电
Maximo 解决方案可以对四个基地约 60,000 项资产进行监控
“这是我们基地多年来经历的第二次重大转变，”Neil Boreham 回忆道，“所以这对我们来说是一件大事。我们的资产和工程管理系统必须保持连续性，以维持所需的可靠性水平。从历史上看，我们的 CCGT 机组将由贸易商和国家电网调度，并连续进行数周的基荷运行。但近年来，运营环境发生了很大变化。我们面临的情况是，这些工厂在一天内经历开启和关闭。或者，它们可能会运行一天，然后一周内不会再次使用，因为市场不需要。机组启动可靠性是关键。”
为了让这些新收购的基地为 VPI 有效运行，该公司需要一个企业资产管理平台，以简化监督并帮助将天然气的使用量降至最低。
VPI 与 IBM 业务合作伙伴 MaxLogic 合作，更新了其四个新的 CCGT 站点，以便借助 IBM® Maximo® Application Suite 软件。这项全新的解决方案为通用资产、维护、安全、合规性和站点正常运行时间管理提供了一个集中平台。该 IBM 软件总共跟踪四个发电厂大约 6 万项资产的状态和位置。
“我们帮助完成了最初的数据发现和评估流程，最终促成了 Maximo 的使用，”MaxLogic 首席执行官 (CEO) 兼联合创始人 Ed Cohn 表示，“他们之所以选择投资 Maximo，是因为它的企业背景。因为它可以提供开发能力、路线图以及总体规模的产品相关网络和社区。它为他们提供了踏上预测性维护之旅的能力。”
“我们还监督新系统内的升级、配置、测试和用户培训，”他继续说道，“我们让一批全新的人员不仅能够改善维护和以资产为导向的职能，还能直接参与采购、财务和采购到付款流程。”
“我们正在密切跟踪计划内维护合规性方面，”Neil Boreham 补充道，“特别是制定法定方面，例如压力系统安全法规 (PSSR) 和管道安全法规 (PSR)。我们在 Maximo Start Center 中配有仪表板，可以即时查看我们在维护合规性方面的日常状况，而且所有操作都是自动化的。”同样，VPI 创建基于团队和基于办公室的 Start Center，为用户提供最新的可视化效果，了解他们在工单和采购管理方面的状况。
除了一般监控之外，VPI 还将 Maximo 技术与其 NiSoft Eclipse 安全管理软件集成在一起。
“我们所有的工厂都存在危险，”Neil Boreham 指出，“始终存在固有危险，但您可以通过采用强大而高效的维护策略和工作安全系统，使它们成为安全的工作场所。在 VPI，我们的关键流程安全联锁之一是通过 Maximo/Eclipse 接口驱动的，确保在 Eclipse 中确认必要的安全文档之前不会打印工单卡。在系统指示所有必要的隔离措施和预防措施都已到位之前，不打印工单卡，没有工作。”
借助现有的已更新 Maximo 软件，VPI 可以简化资产管理、维护和采购工作。反过来，该组织还减轻管理负担并提高员工的工作效率，同时帮助在其发电厂创造更安全的工作环境。
“Maximo 是我们维护策略的核心驱动力，”Neil Boreham 指出，“由于我们是一个资源精简的基地团体，我们的员工涉及多个领域 – 工作规划、工作执行、承包商管理、采购申请。通过实时更新 Start Center 显示屏，我们可以获得更多的可视化效果，并可以在正确的时间向正确的人员提供正确的信息。我们在月末或季度末做出反应花费的时间减少，可以更积极主动地协调团队、提高可靠性和降低风险。”
他继续说道：“我们需要尽可能拥有最可靠、最灵活、最可用的机组，以便我们能够在竞争激烈的市场中开展工作。如果您的工厂无法在需要时启动，那么您就面临糟糕的处境。天然气批发价格高昂且仍在上涨。能源价格普遍令人震惊。如果您已经宣布将为周四高峰期提供 700 MW 的电力，但您没有做到，那么您将面临巨额的潜在处罚。”
除了 IBM 软件提供的功能之外，Neil Boreham 还对该解决方案的整体便利性感到满意。“这是一个易于使用的应用程序，可以用来完成复杂的工作，”他指出，“它非常直观，而且屏幕效果非常统一（仅从培训的角度来看），可以轻松开展新人培训。我们通常不进行正式培训，而是更喜欢使用快速指南和 SME 支持的点对点培训，到目前为止效果很好。”
同样，VPI 也对选择与 MaxLogic 合作感到满意。“我认识其中一些人很多年了，”Neil Boreham 补充道，“而且我知道，当我向 MaxLogic 的人员询问问题时，我可以确信我会得到正确的答案，因为他们了解我们的工作方式和流程。而且他们从内到外都能理解 Maximo。他们从未让我失望。”
展望未来，VPI 计划在其所有基地开展 Maximo 标准化安装。“一旦我们将最终工厂集成到新的 Maximo 解决方案中，我们将能够通过预测性维护场景推动发展并利用移动解决方案，从而为高级管理团队提供关于整个工当前状况的清晰简洁的视图。”
VPI外部链接（ibm.com 外部链接）是一家致力于推动英国实现净零碳排放的能源公司，是联合循环燃气轮机 (CCGT) 发电厂的领先运营商。该公司总部位于伊明翰，其五个基地发电量高达 3.3 GW，足以为约 300 万户家庭供电。除了发电工作外，VPI 还专注于提供脱碳和可持续性发展措施。
IBM 合作伙伴 MaxLogic（ibm.com 外部链接）是一家热衷于数字化转型的解决方案和咨询公司。MaxLogic 专注于企业资产管理，帮助改善日常工作，同时为实现未来创新和规模化奠定基调。该公司成立于 2020 年，总部位于英国利兹。
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2022 年 6 月在美国制作。
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