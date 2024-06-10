发布日期：2024 年 1 月 23 日
撰稿人：Alexandra Jonker
购电协议 (PPA) 是能源买方（承购商）和能源供应商之间的长期合同。PPA 规定了能源供应商从可再生能源资产产生的每兆瓦时 (MWh) 能源所获得的价格。它们还概述了要供应的电量、协议的期限以及输电问题和保险等细节。
购电协议可以是实物协议，也可以是金融协议。实物 PPA 的特点是通过电网向客户提供实物电力。金融 PPA（也称为虚拟 PPA、合成 PPA、差价合约或固定浮动掉期）为能源购买者提供可再生能源产生的金融信贷或抵消，但能源供应商将电力出售给电网。此次销售的收入（基于商定的每千瓦时“执行价格”）将返还给能源买家。如果电力销售低于商定的执行价格，则客户欠卖方差额。金融 PPA 降低了双方电价波动的风险，因此被视为一种对冲安排。
金融 PPA 对于传统监管的能源市场中不允许实物 PPA 的组织特别有用。金融 PPA 使这些组织能够利用税收抵免和激励措施，并实现可持续发展目标。他们还为能源销售商提供项目开发资金。1
市场上有多种 PPA 定价模式：
固定价格或固定费率 PPA 为买家提供了固定的购电价格。这些 PPA 提供了针对电力市场波动的价格稳定性。对于组织来说，这可以转化为更高的运营可预测性。固定价格 PPA 是市场上最常见的 PPA 之一。
基于指数的 PPA 也称为可变或浮动 PPA，其定价基于当前的市场电价。与固定价格 PPA 一样，它们也非常常见。与固定价格 PPA 相比，这些类型的 PPA 具有更大的灵活性，但也带来了市场波动的风险。然而，可变 PPA 仍以低于市场的价格提供电力。
与固定价格和基于指数的 PPA 相比，混合价格 PPA 不太常见，它混合和匹配电力定价模式：一些电力以固定价格交付，一些以可变价格交付。这种协议比较复杂，但可以帮助能源购买者获得能源价格可预测性和灵活性的双重好处。
PPA 价格模型还可能包括年度自动扶梯或价格上涨率。在这种情况下，向买方出售电力的价格会在合同期间的一定时间间隔内按照商定的费率上涨。
利益相关者的压力、对气候变化影响造成的环境问题的认识提高以及可再生能源的潜在经济效益相结合，使 PPA 对各行各业的企业买家具有吸引力。科技行业（使用企业 PPA 来满足数据中心的电力需求）、零售业和制造业的跨国组织是其中一些最大的购买者。2023 年，Amazon – 当年可再生能源的最大买家 – 宣布在 16 个市场签订 74 项 PPA，总计 8.8 千兆瓦。
非营利组织也会购买 PPA。由于这些组织无法利用联邦税收抵免来支持现场可再生能源系统的购买，因此 PPA 是一种可行的绿色能源采购选择。
个人房主也可以签订 PPA。例如，太阳能购电协议 (SPPA) 允许个人在其房产上托管太阳能项目，例如带有太阳能电池板的光伏 (PV) 系统无需预付费用。与传统的 PPA 一样，太阳能 PPA 允许开发商拥有并运营能源系统，而主客户可以从该系统购买电力。
区块链技术可以将大型 PPA 合同拆分为更小的单位，包括能源单位和时间长度单位。这为 PPA 创造了一个二级市场，降低了小公司和个人买家的准入门槛。
目前美洲包括美国、加拿大和拉丁美洲是 PPA 活动的最大地区。紧随其后的是欧洲、中东和非洲 (EMEA) 地区。相比之下，亚太地区 (APAC) 的 PPA 活动明显较低，但由于最近的政策支持增长，PPA 活动创下历史新高。2
PPA 可节省能源成本、稳定能源成本，并能够支持可再生能源转型的推进。但是，PPA 存在一些挑战：
PPA 是冗长而复杂的合同协议。签署和谈判此类合同可能成本高昂，甚至可能需要外部会计师事务所的额外建议。
由于可再生能源的间歇性（太阳能电池板需要阳光来产生太阳能，风力涡轮机需要风来旋转），一些签订 PPA 的组织可能还需要储能系统来应对和管理能源短缺。
对于企业来说，衡量可再生能源采购（通过 PPA、REC 等）的影响可能尤为复杂。有些人选择采用技术来提供帮助，例如也支持审计要求的数据管理和报告平台。
可再生能源是由自然资源产生的能源，其补充速度快于使用速度。
REC 证明持有人拥有 1 兆瓦时的零碳电力该电力由可再生能源产生并输送到电网。
可持续发展是一项放眼长远的目标：人类要与地球和谐共生，不会因为自己的活动耗尽自然资源。
太阳能是利用阳光粒子（光子）产生能量的可再生能源。
风能是利用风的动能来发电的可再生能源。
储能是指捕获并储存能量供以后使用。
1“金融购电协议”（ibm.com 外部链接）。美国国家环境保护局，2023 年 11 月 1 日。
2“Amazon 是美国所主导市场中的头号绿色能源买家”（ibm.com外部链接）。BloombergNEF，2024 年 2 月 26 日。