利益相关者的压力、对气候变化影响造成的环境问题的认识提高以及可再生能源的潜在经济效益相结合，使 PPA 对各行各业的企业买家具有吸引力。科技行业（使用企业 PPA 来满足数据中心的电力需求）、零售业和制造业的跨国组织是其中一些最大的购买者。2023 年，Amazon – 当年可再生能源的最大买家 – 宣布在 16 个市场签订 74 项 PPA，总计 8.8 千兆瓦。

非营利组织也会购买 PPA。由于这些组织无法利用联邦税收抵免来支持现场可再生能源系统的购买，因此 PPA 是一种可行的绿色能源采购选择。

个人房主也可以签订 PPA。例如，太阳能购电协议 (SPPA) 允许个人在其房产上托管太阳能项目，例如带有太阳能电池板的光伏 (PV) 系统无需预付费用。与传统的 PPA 一样，太阳能 PPA 允许开发商拥有并运营能源系统，而主客户可以从该系统购买电力。

区块链技术可以将大型 PPA 合同拆分为更小的单位，包括能源单位和时间长度单位。这为 PPA 创造了一个二级市场，降低了小公司和个人买家的准入门槛。

目前美洲包括美国、加拿大和拉丁美洲是 PPA 活动的最大地区。紧随其后的是欧洲、中东和非洲 (EMEA) 地区。相比之下，亚太地区 (APAC) 的 PPA 活动明显较低，但由于最近的政策支持增长，PPA 活动创下历史新高。2