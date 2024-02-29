什么是微电网？

男性和女性商务人士在办公室走廊使用数字平板电脑和智能手机

什么是微电网？

微电网是独立运行的小型电网，用于为大学校园、医院综合体、军事基地或地理区域等局部区域发电。

美国能源部将微电网定义为在明确界定的电气边界内相互连接的负载和分布式能源资源组，相对于电网而言，微电网是单个可控实体。1微电网可以与更传统的大型电网（称为宏电网）协同工作，宏电网由大型发电厂支撑。

但是，由于微电网是独立的，它们可能会以“孤岛模式”运行，这意味着它们可以自主运行并自行供电。它们通常包含多种类型的分布式能源 (DER)，例如太阳能电池板、风力涡轮机、燃料电池和储能系统。它们的发电资源还包括更传统的能源，例如柴油发电机和天然气驱动的热电联用 (CHP) 系统。

为什么微电网很重要？

在发电方面，微电网为应对与传统电网相关的若干挑战提供潜在的解决方案。微电网可以：

  • 提高弹性：微电网可以减轻主电网的压力，并在极端天气或其他中断造成的停电期间提供备用电源，确保关键负载的可靠电力供应。在主电网接入受限的偏远地区或多于停电或自然灾害的地区，此功能很有价值。
  • 提高效率：通过管理本地能源和负荷，微电网可以有效平衡供需、减少输电损失并实现需求响应，这意味着微电网可根据价格信号调整能源使用。这可以降低能源成本；例如，匹兹堡国际机场改用太阳能和天然气微电网后，据报第一年就节省了 100 万美元。2加利福尼亚州的一家葡萄酒厂围绕光伏 (PV) 太阳能建立了一个微电网，将每月的能源账单从 15,000 美元减少到 1,000 美元。3
  • 鼓励现代化和可持续发展：微电网可将可再生能源整合到电力系统，从而减少温室气体排放总量，并有助于实现清洁能源目标
微电网的关键部分

多种能源技术连接起来，创建微电网。每个系统都由几个关键组件组成：

电力来源

这里是指为微电网生产电力的发电机。它们可以包括太阳能电池板、风力涡轮机和水力发电系统等可再生能源，以及使用柴油或天然气等不可再生资源的发电机。
储能系统

蓄电池或飞轮等储能设备可存储微电网产生的多余电力。当需求超过生产时或间歇发电期间（例如太阳能的夜间），可以使用储存的这些能量。
分配基础设施

这包括将电力从电力来源分配到负载所需的物理基础设施，例如输电线、变压器和开关。
控制系统

微电网的“大脑”管理其运营，平衡电力供应，整合可再生能源，管理能源存储并维持电能质量。它还允许微电网根据需要断开并重新连接到主电网。控制系统包括负载管理工具，可随着电力需求的上升和下降调整供电，以及测量电力生产和消耗的计量设备，为管理电网的运营提供重要数据。
公共耦合点 (PCC)

这是微电网与主公用电网连接的物理点。PCC 可以隔离微电网，使其能够在主电网停电期间以孤岛模式运行。

实施微电网的注意事项

实施微电网包括多个步骤，包括可行性评估、设计、调试和运行。注意事项包括发电来源的选择、储能系统的规模、控制系统的设计和是否符合互连标准。

技术在此过程中发挥着至关重要的作用。先进的微电网控制系统利用算法实时优化各种电力来源的运行。同时，物联网 (IoT) 设备区块链等数字技术可以在微电网内实现点对点能源交易。

安装和运营微电网项目可能会面临挑战：微电网技术（例如先进的控制系统和能源存储）的高昂前期成本可能会阻碍潜在的采用者。将微电网与主电网连接起来需要仔细协调，以确保电能质量和安全。

微电网控制器是微电网系统的重要组件，必须实时管理和优化各种电源的运营，这可能非常复杂。与公用事业特许经营权、电网接入和关税相关的监管障碍也会阻碍其采用。

然而，微电网的潜在优点，包括灵活性、弹性和效率，使它们吸引了许多寻求新能源管理系统的企业和社区。事实上，对微电网的投资正在不断增长，一份报告显示，到 2032 年，全球微电网市场规模可能增至 550 亿美元。4

什么是智能微电网？

智能电网是一种先进的电力系统，它集成了数字通信和控制系统与传统的电力基础设施，可实现对能源流的实时监控和管理。智能电网优化可再生能源的使用，减少碳排放并提高能源效率。他们还通过使用智能电表和家庭自动化系统为消费者提供对能源消耗和成本的更多控制。

支持智能电网的技术也可用于提高微电网的效率。智能微电网利用传感器、自动化和控制系统优化能源生产、储存和分配。智能微电网的设计具有弹性和可靠性，能够快速应对需求变化或供应中断。

微电网和可持续发展

微电网为寻求更高可持续性的公司和社区提供能源解决方案。它们可以无缝集成太阳能、风能和水能等可再生能源。它们还支持交通电气化（例如，为电动汽车提供充电基础设施）。这减少了对化石燃料的依赖，有助于减少温室气体排放和气候变化

通过在更靠近消费源的地方发电，微电网减少了通常发生在长距离传输过程中的能量损失。他们可以通过减少高峰时段的负荷或将其转移到非高峰时段来更好地管理需求响应。这些特性共同提高了发电的利用效率。

除了可再生和高效能源供应的环境效益外，微电网还可以刺激当地经济。它们可以在建筑、运营和维护领域创造就业机会，帮助社区蓬勃发展。
      脚注

      1 美国能源部微电网计划，美国能源部，2012 年 10 月。

      2 微电网为匹兹堡国际机场节省百万美元案例，微电网知识，2022 年 7 月。

      3 微电网分析与案例研究报告，加州能源委员会，2018 年 8 月。

      4 全球微电网市场规模预计 2032 年突破 550 亿美元，美国商业资讯，2024 年 1 月。