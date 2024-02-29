微电网是独立运行的小型电网，用于为大学校园、医院综合体、军事基地或地理区域等局部区域发电。
美国能源部将微电网定义为在明确界定的电气边界内相互连接的负载和分布式能源资源组，相对于电网而言，微电网是单个可控实体。1微电网可以与更传统的大型电网（称为宏电网）协同工作，宏电网由大型发电厂支撑。
但是，由于微电网是独立的，它们可能会以“孤岛模式”运行，这意味着它们可以自主运行并自行供电。它们通常包含多种类型的分布式能源 (DER)，例如太阳能电池板、风力涡轮机、燃料电池和储能系统。它们的发电资源还包括更传统的能源，例如柴油发电机和天然气驱动的热电联用 (CHP) 系统。
在发电方面，微电网为应对与传统电网相关的若干挑战提供潜在的解决方案。微电网可以：
多种能源技术连接起来，创建微电网。每个系统都由几个关键组件组成：
这里是指为微电网生产电力的发电机。它们可以包括太阳能电池板、风力涡轮机和水力发电系统等可再生能源，以及使用柴油或天然气等不可再生资源的发电机。
蓄电池或飞轮等储能设备可存储微电网产生的多余电力。当需求超过生产时或间歇发电期间（例如太阳能的夜间），可以使用储存的这些能量。
这包括将电力从电力来源分配到负载所需的物理基础设施，例如输电线、变压器和开关。
微电网的“大脑”管理其运营，平衡电力供应，整合可再生能源，管理能源存储并维持电能质量。它还允许微电网根据需要断开并重新连接到主电网。控制系统包括负载管理工具，可随着电力需求的上升和下降调整供电，以及测量电力生产和消耗的计量设备，为管理电网的运营提供重要数据。
这是微电网与主公用电网连接的物理点。PCC 可以隔离微电网，使其能够在主电网停电期间以孤岛模式运行。
实施微电网包括多个步骤，包括可行性评估、设计、调试和运行。注意事项包括发电来源的选择、储能系统的规模、控制系统的设计和是否符合互连标准。
技术在此过程中发挥着至关重要的作用。先进的微电网控制系统利用算法实时优化各种电力来源的运行。同时，物联网 (IoT) 设备和区块链等数字技术可以在微电网内实现点对点能源交易。
安装和运营微电网项目可能会面临挑战：微电网技术（例如先进的控制系统和能源存储）的高昂前期成本可能会阻碍潜在的采用者。将微电网与主电网连接起来需要仔细协调，以确保电能质量和安全。
微电网控制器是微电网系统的重要组件，必须实时管理和优化各种电源的运营，这可能非常复杂。与公用事业特许经营权、电网接入和关税相关的监管障碍也会阻碍其采用。
然而，微电网的潜在优点，包括灵活性、弹性和效率，使它们吸引了许多寻求新能源管理系统的企业和社区。事实上，对微电网的投资正在不断增长，一份报告显示，到 2032 年，全球微电网市场规模可能增至 550 亿美元。4
智能电网是一种先进的电力系统，它集成了数字通信和控制系统与传统的电力基础设施，可实现对能源流的实时监控和管理。智能电网优化可再生能源的使用，减少碳排放并提高能源效率。他们还通过使用智能电表和家庭自动化系统为消费者提供对能源消耗和成本的更多控制。
支持智能电网的技术也可用于提高微电网的效率。智能微电网利用传感器、自动化和控制系统优化能源生产、储存和分配。智能微电网的设计具有弹性和可靠性，能够快速应对需求变化或供应中断。
利用 IBM 的能源与公用事业解决方案，将可持续发展转化为行动。
利用 IBM 的可持续发展咨询服务，成为更负责任、更具盈利能力的企业。
利用 IBM 的先进解决方案来改善公用事业的运营状况。
1 美国能源部微电网计划，美国能源部，2012 年 10 月。
2 微电网为匹兹堡国际机场节省百万美元案例，微电网知识，2022 年 7 月。
3 微电网分析与案例研究报告，加州能源委员会，2018 年 8 月。
4 全球微电网市场规模预计 2032 年突破 550 亿美元，美国商业资讯，2024 年 1 月。