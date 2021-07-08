区块链技术始于 2008 年比特币的推出，由一位名叫中本聪 (Satoshi Nakamoto) 的匿名人物或团体创建。比特币的底层技术被设计为一种去中心化的数字货币，以实现点对点交易，而无需银行等值得信赖的中介机构。区块链充当公共分类帐，安全地记录所有交易并防止双重支付——这曾是数字货币面临的核心难题。

随着以太坊等平台在 2015 年的发展，区块链开始支持 智能合约，这是一种存储在区块链上的数字合约，在满足预定条款和条件时自动执行。

这一发展扩大了区块链的实际应用场景，扩展到房地产、金融、供应链管理、医疗保健甚至投票系统等领域。随着时间的推移，区块链已经远远超出了其加密货币的起源，成为去中心化金融（DeFi）和非同质化代币（NFTs）的关键参与者。

如今，区块链继续发展，其持续的进展旨在提高其可扩展性、隐私性以及与人工智能（AI）和物联网（IoT）等新兴技术的整合。

Statista 的报告预测，到 2032 年，区块链技术将增长近 1 万亿美元，自 2021 年以来的复合年增长率 (CAGR) 为 56.1%。1