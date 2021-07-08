标签
银行业

作者

Stephanie Susnjara

Staff Writer

IBM Think

Ian Smalley

Staff Editor

IBM Think

什么是区块链？

区块链是一种共享的、不可变的数字分类账，能够在商业网络中记录交易和追踪资产，并提供单一可信信息源。

区块链作为一个去中心化的分布式数据库，数据存储在多台计算机上，具有抗篡改功能。交易通过共识机制进行验证，确保整个网络的一致性。 

在区块链科技中，每笔交易都被分组为区块，然后这些区块链接在一起，形成一个安全透明的链。这种结构保证了数据的完整性，并提供了一个防篡改的记录，使区块链非常适合用于加密货币和供应链管理等应用。

区块链的主要优点在于它能够提供安全性、透明度和信任，而无需依赖银行或其他第三方等传统中介机构。它的设计减少了欺诈和错误的风险，使其在金融和医疗保健等需要安全交易的行业中特别有价值。此外，区块链通过简化流程和加强问责制，帮助企业提高效率和降低成本。 

区块链的演变

区块链技术始于 2008 年比特币的推出，由一位名叫中本聪 (Satoshi Nakamoto) 的匿名人物或团体创建。比特币的底层技术被设计为一种去中心化的数字货币，以实现点对点交易，而无需银行等值得信赖的中介机构。区块链充当公共分类帐，安全地记录所有交易并防止双重支付——这曾是数字货币面临的核心难题。

 随着以太坊等平台在 2015 年的发展，区块链开始支持 智能合约，这是一种存储在区块链上的数字合约，在满足预定条款和条件时自动执行。

这一发展扩大了区块链的实际应用场景，扩展到房地产、金融、供应链管理、医疗保健甚至投票系统等领域。随着时间的推移，区块链已经远远超出了其加密货币的起源，成为去中心化金融（DeFi）和非同质化代币（NFTs）的关键参与者。

如今，区块链继续发展，其持续的进展旨在提高其可扩展性、隐私性以及与人工智能（AI）物联网（IoT）等新兴技术的整合。

Statista 的报告预测，到 2032 年，区块链技术将增长近 1 万亿美元，自 2021 年以来的复合年增长率 (CAGR) 为 56.1%。1

区块链的优势

区块链技术带来许多优点，可以改变企业的运营方式，提高多个行业的信任度、安全性、可追溯性和效率。

以下是区块链的一些主要优点

  • 更高的信任度
  • 增强安全性
  • 更好的可追溯性
  • 提高效率
  • 自动化的交易
更高的信任度

区块链创建了一个安全的、仅限会员的网络，确保准确、及时的数据访问。机密记录仅与授权网络成员共享，从而促进信任，并在整个系统中创建端到端的可视性。
增强安全性

验证数据准确性需要网络成员达成共识，所有经过验证的交易均不可篡改并永久记录。这种功能可确保任何交易都不会被删除，即使是系统管理员也无法删除。
更好的可追溯性

区块链提供了一个透明的审计追踪，记录了资产的旅程。在优先考虑可持续发展的行业中，它可以直接共享来源数据，验证道德规范。它还可以揭示延误等供应链效率低下的问题，从而加强问责制。
提高效率

有了网络成员共享的分布式分类账，就无需进行耗时的记录核对。存储在区块链上的智能合约可以自动化流程并加快交易速度。
自动化的交易

智能合约促进交易无缝自动化执行，提高效率并加速实时流程。当满足预定义条件时，智能合约会自动触发下一步，从而减少人工干预的需求。

区块链技术的关键功能

区块链技术包含几个关键功能，可增强交易和数据管理的安全性、透明度和效率：

  • 分布式分类账技术
  • 不可篡改记录
  • 智能合约
  • 公钥密码学

分布式分类账技术

所有网络参与者都可以访问分布式分类账及其不可篡改的交易记录。这种共享分类账只记录交易一次，可消除传统业务网络典型的重复工作。

不可篡改记录

交易记录至共享分类账后，任何参与者都不能更改或篡改交易。如果交易记录中 包含 错误，则必须添加新交易来撤销错误，然后两笔交易均可见。

智能合约

智能合约是存储在区块链上的自动执行协议，其中的条款以代码编写，并在满足预定义条件时自动执行。智能合约可用于各种目的，例如转移公司债券或触发旅行保险赔付。通过自动执行这些流程，智能合约可以加快交易速度，减少对中介机构的需求，并确保透明度和安全性。

公钥密码学

公钥加密 是一种通过利用两个加密密钥（公钥和私钥）来保护区块链上的交易和数据的方法。公钥作为接收加密货币或数据的地址，而私钥是授予对相关数字资产控制权的加密密钥。私钥持有者可以授权交易，提供安全性并验证所有权，而公钥则允许其他人向正确的地址发送资金或数据。

区块链如何运作

区块链技术通过将数据块链接在一起来安全地记录交易。每个区块都包含资产流动的重要细节，确保整个流程的完整性。 其工作原理如下。

将交易记录为区块

每笔交易都会被记录为区块链上的一个数据“区块”。这些区块捕获有关资产转移的关键细节，无论是有形的（例如产品）还是无形的（例如知识产权）。每个区块内的数据都包含关键信息，例如交易人、交易内容、交易时间、地点、金额以及食品运输温度等具体条件。

此外，每个区块都包含一个时间戳，记录交易添加到区块链的确切时刻。该时间戳确保了交易的时间顺序，并为数据增加了一层可验证性，防止对记录的信息进行任何追溯性修改。

连接区块

每个区块都与前一个区块和后一个区块相关联，从而创建一个安全的数据链。该链是通过加密哈希值（即每个区块的唯一标识符）完成的。区块的哈希值包含来自前一个区块的数据，确保每个交易的准确顺序和时间。通过加密哈希值，几乎不可能在不更改所有后续区块的情况下更改任何区块，从而确保整个过程的完整性。

构建不可逆区块链

这些区块被组合成一个不可逆的链，称为区块链。每个新区块都加强了前一个区块的安全性和验证，从而加固了整个链。 这种基于比特币的架构 使去中心化系统如此安全和可靠。

区块链网络中的节点通过共识算法确认每笔交易的有效性，从而验证和维护区块链，确保系统保持安全且不可变。工作量证明 (PoW) 和权益证明 (PoS) 是区块链网络中最常用的共识算法，每种算法都有助于在验证交易的同时保护系统。

确保信任和不可篡改性

随着每个新区块的加入，区块链变得更加安全，几乎不可能更改过去的交易。这种不可篡改性提供了一个可信、透明的分类帐，所有网络成员都可以依赖它，防止欺诈并确保所有交易记录准确无误且不可篡改。

区块链网络的类型

建立区块链网络的方法有很多种。它们可以是公有、私有、许可式或由联盟构建的网络：

  • 公共区块链网络： 公共区块链对任何人开放，任何人都可以加入和参与，例如比特币区块链。虽然公有区块链提供了去中心化功能，但也存在一些缺点，包括需要大量计算能力、缺乏交易隐私以及潜在的较弱的安全性。这些因素至关重要，尤其是对于企业区块链用例而言。
  • 私有区块链网络： 私有区块链网络与公共区块链网络类似，是一种去中心化的点对点网络。不过，私有区块链网络由组织管理，控制谁可以参与网络、执行共识协议并维护共享分类账。根据用例情况，这可以显著增强参与者之间的信任和信心。私有区块链可以在企业防火墙后运行，甚至可以在本地托管。
  • 许可式区块链网络： 企业建立私有区块链网络即建立许可式区块链网络。值得注意的是，公有区块链网络也可以成为许可式网络。这对谁可以参与网络以及记录哪些交易施加了限制。参与者需要获得邀请或许可才能加入。
  • 联盟区块链网络： 联盟区块链网络由一组预先选定的组织积极管理，并共同承担维护区块链的责任。 这些组织决定谁可以提交交易和访问数据。 当多个相关方需要协作并共同承担责任时，这种类型的网络非常理想。在能源领域，能源生产者和消费者可能会共享有关电力使用和分配的数据。

区块链协议和平台

区块链协议是一套规则，用于管理区块链网络中数据的记录、共享和安全性。这些协议为网络的运行奠定了基础。然而，要充分利用这些协议，开发人员需要一个能够提供环境和工具的平台，以构建、部署去中心化应用 (dApp) 并与之交互。

因此，区块链平台建立在这些协议之上，提供在区块链生态系统中创建和运行应用所需的基础设施和服务。虽然协议定义了核心功能，而平台通过开发实用的解决方案来扩展这一功能。

区块链协议与平台经常重叠，因为平台通常依赖特定协议来运行。

以下是常见的区块链协议和平台：

  • Hyperledger Fabric
  • Ethereum
  • Corda
  • Quorum

Hyperledger Fabric

Hyperledger Fabric 是 Linux Foundation 的一个开源项目，是一个模块化的区块链框架 ，已成为 IBM Blockchain Platform 等企业区块链平台的非官方标准。Hyperledger Fabric 的开放式、模块化架构旨在作为开发企业级应用程序和行业战略的基础，该架构使用即插即用型组件来适应各种业务用例。

Ethereum

Ethereum 是一个去中心化的开源区块链平台，允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用。Ethereum 企业版专为商业区块链应用而设计。

Corda

Corda 是一个专为企业设计的分布式账本平台，可在许可网络上实现安全和私密的交易。它允许组织仅与相关方共享数据和执行协议，使其非常适合金融、医疗保健和供应链管理等行业。Corda 优先考虑隐私、可扩展性和监管合规性。

Quorum

Quorum 是一个基于 Ethereum 的开源许可区块链平台，专为企业使用而设计。它提供了高度的隐私性和可扩展性，允许企业在专用网络内运行智能合约并安全地进行交易。Quorum 支持交易隐私和更快的共识机制等功能，使其成为保密性和监管合规性至关重要的金融机构的理想选择。

区块链与安全

构建企业区块链应用时，制定全面的区块链安全策略尤为重要，此类策略可借助网络安全框架、保障服务和最佳实践来降低攻击和欺诈风险。该策略应涵盖关键领域，如身份和访问管理 (IAM)，确保只有获得授权的用户才能访问关键组件，并采用强大的加密技术来保护数据。此外，采用抗攻击的有效共识机制对于维护网络的完整性至关重要。

其他重要的安全要求包括：

  • 定期审核和测试智能合约是否存在漏洞，因为其代码中的缺陷可能导致严重的安全漏洞。
  • 通过 实施零知识证明等 隐私增强技术，遵守 GDPR 或金融标准等行业法规。
  • 集成安全的消息传递协议，以促进区块链网络内的保密通信，确保消息和交易保持私密且防篡改。
  • 采用持续监控和明确定义的事件响应计划，以确保及时检测和解决任何安全问题，最大限度地减少潜在威胁的影响。

区块链和比特币的区别

比特币是第一种去中心化的数字货币，可以在没有中央机构的情况下进行点对点交易。它使用区块链技术作为其底层基础设施，作为一个分布式账本记录和验证所有比特币交易。

作为最知名的加密货币，比特币不但在生态系统中扮演着核心角色，还是更广阔 且不断发展的区块链市场的一部分。比特币和加密货币领域的价格高度波动，技术进步、市场情绪、投资者需求和监管变化等因素都起着重要作用。

区块链和 AI

区块链和 AI 的结合为各行各业的企业创造了新的机会。使用区块链的不可篡改分类帐和去中心化特性，AI可以提高数据的透明度和安全性，解决可解释性 AI 等挑战。

例如，在供应链管理中，区块链确保产品的可追溯性和真实性，而 AI 分析数据以预测需求并优化物流。在金融服务中，AI 帮助自动化风险评估，而区块链确保交易安全并确保合规。

除了这些应用之外，区块链和 AI 的整合在医疗保健等行业也取得了重大进展。医疗保健提供方使用 AI 分析患者数据以提供个性化治疗，并使用区块链解决方案确保医疗记录的隐私和安全。这种融合增强了信任，提高了效率，并支持流程自动化，从而在各行业中实现更快、更可靠的业务运营。

