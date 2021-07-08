区块链是一种共享的、不可变的数字分类账，能够在商业网络中记录交易和追踪资产，并提供单一可信信息源。
区块链技术始于 2008 年比特币的推出，由一位名叫中本聪 (Satoshi Nakamoto) 的匿名人物或团体创建。比特币的底层技术被设计为一种去中心化的数字货币，以实现点对点交易，而无需银行等值得信赖的中介机构。区块链充当公共分类帐，安全地记录所有交易并防止双重支付——这曾是数字货币面临的核心难题。
随着以太坊等平台在 2015 年的发展，区块链开始支持 智能合约，这是一种存储在区块链上的数字合约，在满足预定条款和条件时自动执行。
这一发展扩大了区块链的实际应用场景，扩展到房地产、金融、供应链管理、医疗保健甚至投票系统等领域。随着时间的推移，区块链已经远远超出了其加密货币的起源，成为去中心化金融（DeFi）和非同质化代币（NFTs）的关键参与者。
如今，区块链继续发展，其持续的进展旨在提高其可扩展性、隐私性以及与人工智能（AI）和物联网（IoT）等新兴技术的整合。
Statista 的报告预测，到 2032 年，区块链技术将增长近 1 万亿美元，自 2021 年以来的复合年增长率 (CAGR) 为 56.1%。1
区块链技术带来许多优点，可以改变企业的运营方式，提高多个行业的信任度、安全性、可追溯性和效率。
以下是区块链的一些主要优点：
区块链创建了一个安全的、仅限会员的网络，确保准确、及时的数据访问。机密记录仅与授权网络成员共享，从而促进信任，并在整个系统中创建端到端的可视性。
验证数据准确性需要网络成员达成共识，所有经过验证的交易均不可篡改并永久记录。这种功能可确保任何交易都不会被删除，即使是系统管理员也无法删除。
区块链提供了一个透明的审计追踪，记录了资产的旅程。在优先考虑可持续发展的行业中，它可以直接共享来源数据，验证道德规范。它还可以揭示延误等供应链效率低下的问题，从而加强问责制。
有了网络成员共享的分布式分类账，就无需进行耗时的记录核对。存储在区块链上的智能合约可以自动化流程并加快交易速度。
智能合约促进交易无缝自动化执行，提高效率并加速实时流程。当满足预定义条件时，智能合约会自动触发下一步，从而减少人工干预的需求。
区块链技术包含几个关键功能，可增强交易和数据管理的安全性、透明度和效率：
所有网络参与者都可以访问分布式分类账及其不可篡改的交易记录。这种共享分类账只记录交易一次，可消除传统业务网络典型的重复工作。
交易记录至共享分类账后，任何参与者都不能更改或篡改交易。如果交易记录中 包含 错误，则必须添加新交易来撤销错误，然后两笔交易均可见。
智能合约是存储在区块链上的自动执行协议，其中的条款以代码编写，并在满足预定义条件时自动执行。智能合约可用于各种目的，例如转移公司债券或触发旅行保险赔付。通过自动执行这些流程，智能合约可以加快交易速度，减少对中介机构的需求，并确保透明度和安全性。
区块链技术通过将数据块链接在一起来安全地记录交易。每个区块都包含资产流动的重要细节，确保整个流程的完整性。 其工作原理如下。
每笔交易都会被记录为区块链上的一个数据“区块”。这些区块捕获有关资产转移的关键细节，无论是有形的（例如产品）还是无形的（例如知识产权）。每个区块内的数据都包含关键信息，例如交易人、交易内容、交易时间、地点、金额以及食品运输温度等具体条件。
此外，每个区块都包含一个时间戳，记录交易添加到区块链的确切时刻。该时间戳确保了交易的时间顺序，并为数据增加了一层可验证性，防止对记录的信息进行任何追溯性修改。
每个区块都与前一个区块和后一个区块相关联，从而创建一个安全的数据链。该链是通过加密哈希值（即每个区块的唯一标识符）完成的。区块的哈希值包含来自前一个区块的数据，确保每个交易的准确顺序和时间。通过加密哈希值，几乎不可能在不更改所有后续区块的情况下更改任何区块，从而确保整个过程的完整性。
这些区块被组合成一个不可逆的链，称为区块链。每个新区块都加强了前一个区块的安全性和验证，从而加固了整个链。 这种基于比特币的架构 使去中心化系统如此安全和可靠。
区块链网络中的节点通过共识算法确认每笔交易的有效性，从而验证和维护区块链，确保系统保持安全且不可变。工作量证明 (PoW) 和权益证明 (PoS) 是区块链网络中最常用的共识算法，每种算法都有助于在验证交易的同时保护系统。
随着每个新区块的加入，区块链变得更加安全，几乎不可能更改过去的交易。这种不可篡改性提供了一个可信、透明的分类帐，所有网络成员都可以依赖它，防止欺诈并确保所有交易记录准确无误且不可篡改。
建立区块链网络的方法有很多种。它们可以是公有、私有、许可式或由联盟构建的网络：
区块链协议是一套规则，用于管理区块链网络中数据的记录、共享和安全性。这些协议为网络的运行奠定了基础。然而，要充分利用这些协议，开发人员需要一个能够提供环境和工具的平台，以构建、部署去中心化应用 (dApp) 并与之交互。
因此，区块链平台建立在这些协议之上，提供在区块链生态系统中创建和运行应用所需的基础设施和服务。虽然协议定义了核心功能，而平台通过开发实用的解决方案来扩展这一功能。
区块链协议与平台经常重叠，因为平台通常依赖特定协议来运行。
以下是常见的区块链协议和平台：
Hyperledger Fabric 是 Linux Foundation 的一个开源项目，是一个模块化的区块链框架 ，已成为 IBM Blockchain Platform 等企业区块链平台的非官方标准。Hyperledger Fabric 的开放式、模块化架构旨在作为开发企业级应用程序和行业战略的基础，该架构使用即插即用型组件来适应各种业务用例。
Ethereum 是一个去中心化的开源区块链平台，允许开发人员构建和部署智能合约和去中心化应用。Ethereum 企业版专为商业区块链应用而设计。
Corda 是一个专为企业设计的分布式账本平台，可在许可网络上实现安全和私密的交易。它允许组织仅与相关方共享数据和执行协议，使其非常适合金融、医疗保健和供应链管理等行业。Corda 优先考虑隐私、可扩展性和监管合规性。
Quorum 是一个基于 Ethereum 的开源许可区块链平台，专为企业使用而设计。它提供了高度的隐私性和可扩展性，允许企业在专用网络内运行智能合约并安全地进行交易。Quorum 支持交易隐私和更快的共识机制等功能，使其成为保密性和监管合规性至关重要的金融机构的理想选择。
构建企业区块链应用时，制定全面的区块链安全策略尤为重要，此类策略可借助网络安全框架、保障服务和最佳实践来降低攻击和欺诈风险。该策略应涵盖关键领域，如身份和访问管理 (IAM)，确保只有获得授权的用户才能访问关键组件，并采用强大的加密技术来保护数据。此外，采用抗攻击的有效共识机制对于维护网络的完整性至关重要。
其他重要的安全要求包括：
比特币是第一种去中心化的数字货币，可以在没有中央机构的情况下进行点对点交易。它使用区块链技术作为其底层基础设施，作为一个分布式账本记录和验证所有比特币交易。
作为最知名的加密货币，比特币不但在生态系统中扮演着核心角色，还是更广阔 且不断发展的区块链市场的一部分。比特币和加密货币领域的价格高度波动，技术进步、市场情绪、投资者需求和监管变化等因素都起着重要作用。
