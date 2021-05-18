“虚拟货币” 最令人困惑的一点，在于其繁杂的术语体系。我们用来指代所有与金融行业相关的数字资产的广义概念，是数字货币。数字货币的功能与实体货币类似。但相较于实体货币，数字货币具备诸多优势。其中一项优势便是能够以更低的成本、更短的时间，完成跨境资金的即时交易与划转。数字货币包含多种类型，下文将具体介绍虚拟货币、加密货币以及中央银行数字货币这几类。

无论你是自 2009 年加密货币诞生之初（ibm.com 外部链接）便开始关注，还是近期才因对狗狗币的兴趣而追随这股热潮，都有必要深入理解这类数字资产的价值所在，以及在我们逐步迈向去中心化金融主导的行业格局的过程中，是什么让它具备了如此重要的地位。加密货币是一种可通过网络兑换商品与服务的支付形式。许多企业都发行了自有币种，这类币种通常被称为代币，且仅可用于兑换该企业提供的特定商品或服务。

这一点可以用街机游戏代币或赌场筹码来类比。要获取相应的商品或服务，你需要用法定货币兑换成这类加密货币。加密货币的吸引力在于，它能够充当与特定产品或服务挂钩的权益凭证。此外，不少投资者将其视为一种价值储存工具，这也为机构投资者与散户投资者开辟了全新的投资渠道。