比特币、代币、以太坊、稳定币，名目繁多！这些都是你在试图了解这一新兴数字资产类别时，可能会频繁接触到的名词与概念。如今美国消费者新闻与商业频道 (CNBC) 的行情播报中已纳入比特币价格，但这一切到底意味着什么？各类数字资产之间又存在哪些区别？
要精准界定各类差异化数字资产的定义与功能，并给出明确答案，其难度远超应有水平。无论你是一名想要弄懂这股热潮的大学生，还是身处企业高管层的资深从业者，在自主研究这一领域时，往往都会陷入疑问多于答案的困境。鉴于我和团队正牵头推进多个数字资产相关项目，我们发现可以借此机会，面向公众与客户开展数字资产核心定义与认知的科普工作。
“虚拟货币” 最令人困惑的一点，在于其繁杂的术语体系。我们用来指代所有与金融行业相关的数字资产的广义概念，是数字货币。数字货币的功能与实体货币类似。但相较于实体货币，数字货币具备诸多优势。其中一项优势便是能够以更低的成本、更短的时间，完成跨境资金的即时交易与划转。数字货币包含多种类型，下文将具体介绍虚拟货币、加密货币以及中央银行数字货币这几类。
无论你是自 2009 年加密货币诞生之初（ibm.com 外部链接）便开始关注，还是近期才因对狗狗币的兴趣而追随这股热潮，都有必要深入理解这类数字资产的价值所在，以及在我们逐步迈向去中心化金融主导的行业格局的过程中，是什么让它具备了如此重要的地位。加密货币是一种可通过网络兑换商品与服务的支付形式。许多企业都发行了自有币种，这类币种通常被称为代币，且仅可用于兑换该企业提供的特定商品或服务。
这一点可以用街机游戏代币或赌场筹码来类比。要获取相应的商品或服务，你需要用法定货币兑换成这类加密货币。加密货币的吸引力在于，它能够充当与特定产品或服务挂钩的权益凭证。此外，不少投资者将其视为一种价值储存工具，这也为机构投资者与散户投资者开辟了全新的投资渠道。
我们不妨把时间拉回到一切的起点。比特币是首款加密货币，诞生于 2008 年。这种代币采用去中心化架构，也就是说，不存在任何中央银行或管理机构对其进行管控。比特币及其他加密货币的革命性特质，在于能够实现无需中介机构的点对点货币转账。这一特性有望大幅缩减各类支付交易的耗时与成本。
阻碍加密货币被主流社会与组织采纳的一大争议点，在于其价格的剧烈波动可能会对投资者以及企业的资产负债表健康状况造成损害。为了在规避波动风险的同时，还能充分利用这项技术的全新功能，稳定币于2014 年应运而生（ibm.com 外部链接），这类币种的设计初衷就是专门解决加密货币的波动性问题。
稳定币具备加密资产的全部功能，且因其价值与美元或其他法定货币挂钩，波动性得到了有效降低。由此可见，数字资产领域正日趋成熟，如今已能够为各行业的企业级应用创造显著价值。
不仅私营领域在寻求利用这一新兴资产类别，世界各国政府也已表达出探索发行中央银行数字货币 (CBDC) 可行性的意愿。
关于数字货币的讨论早在 2008 年之前就已存在。但比特币是首个获得广泛认可的数字货币。随着数字货币总市值近期攀升（ibm.com 外部链接）至 2 万亿美元以上，各国央行正逐渐意识到这一趋势对自身以及本国金融基础设施的深远意义。
随着社会日益向无现金化迈进，数字货币作为这一趋势的未来形态，正吸引着越来越多的关注。从中国到巴哈马，多个国家已开始推行数字货币，全球 86% 的中央银行（ibm.com 外部链接）都在对数字货币展开探索。中央银行数字货币 (CBDC) 的落地，或将推动受监管数字货币的大规模普及。而数字货币的应用，也将显著提升各国央行与财政部各类业务流程的处理效率。
将资金直接存入个人数字钱包，可实现退税、经济刺激补贴以及政府援助金的近乎实时到账。使用数字货币还能省去铸币的成本开销。目前（ibm.com 外部链接），铸造 1 美分硬币的成本为 2.06 美分，铸造 1 美分镍币的成本则达 7.53 美分，这是一种经济层面缺乏效率的流程。最后，中央银行可通过限制供应量、销毁代币等多种方式对数字货币进行调控，这将为其制定货币与财政政策赋予全新的工具与能力。
私营与公共领域对数字资产的关注，彰显出政府与行业领军者对这一新兴资产类别的信心。美联储近期发布了一项提案，允许新兴银行机构有望直接接入美联储支付系统。
此外，在 2021 年 3 月，Stephen Lynch 与 Patrick McHenry 共同提出了一项两党联合法案（ibm.com 外部链接），要求成立一个工作组，对美国数字资产领域现行的法律及监管框架开展评估工作。这项法案的提出，对于推动数字资产的大规模普及具有至关重要的意义。
此外，这一举措也反映出，越来越多的政府官员已经认识到，要巩固美国在创新领域的领先地位，就必须建立完善的监管体系并加深对这项技术的理解。
当下的数字资产领域正处在蓬勃发展的机遇期，而政府对这项技术的关注，意味着我们即将迈入全民、全组织普及使用数字货币的新时代。
