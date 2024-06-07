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了解 MTTR 的基础知识。

了解 MTTR 基础知识

检视预防性维护策略与预测性维护策略在维护机械、设备和系统方面的主要差别和优点。

深入了解它们的不同之处

深入了解 CMMS 和 EAM 在提高运营效率、可靠性以及降低有效资产管理成本方面的能力。

比较 CMMS 和 EAM

文章

通过我们有关中间件的文章，获取最新洞察并丰富您的知识。
什么是设施管理？

通过确保设施和基础的功能性、舒适性和安全性，提供更出色的工作场所体验。

什么是数字资产管理？

结合使用软件与系统解决方案，以便高效存储、组织、管理、检索和分发您的数字资产。

 什么是现场服务管理 (FSM)？

了解如何在公司财产之外的工作活动和运营实践中有效协调资源、员工和设备。

 什么是视觉检查？

亲自或使用数字图像远程检查设备以发现缺陷，从而维持质量与安全标准。

 什么是资产可靠性？

了解为何您需要实时了解资产状况并制定计划，以便在出现故障时保持资产平稳运行。

 资产生命周期管理战略：最适合您企业的方法是什么？

了解为何以及如何构建有效的资产生命周期管理策略，以便提高运营效率和成本效益。

什么是振动分析，以及它如何帮助优化预测性维护？

了解振动分析的基础知识，及其如何帮助识别、监控和预防机械故障和代价高昂的停机。

 什么是预防性维护？

将定期维护任务与机器学习、数据分析和预测性资产运行状况监控相结合，以免出现停机。
视频

通过我们的系列讲解视频，了解资产管理领域的基本知识和最热门的主题。
可持续资产管理

了解智能资产管理系统和有效的管理措施如何帮助跟踪资源并加速降低成本。

 什么是负载均衡器？

观看并了解负载平衡功能如何帮助您维护高度按需提供的数字体验、网站、应用程序和数据库。
IBM 如何助您一臂之力
IBM Maximo Application Suite
在单个平台中充分利用智能资产管理、监控、预测性维护和可靠性规划。
 实现资产的运营可见性 IBM Environmental Intelligence Suite
获取及时洞察，以便监测、预测和应对天气与气候影响，并实现更可持续的运营。
 管理气候变化的影响 IBM® Envizi ESG Suite
简化环境、社会和治理 (ESG) 数据的捕获、整合、管理、分析和报告。
 简化您的 ESG 报告
深入了解资产管理

花更少时间寻找信息，花更多时间探索可持续性。

 

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