用人眼检查设备、产品和材料，是最古老、最简单的视觉检查形式。 它至今仍被用于制造业、能源工业和医疗领域，因为事实已证明，这是检测表面缺陷的有效方法。

在前数字化时代，为了识别缺陷，检查员会接受相应的培训，他们有时用肉眼来观察，有时则用最简单的工具，如灯和放大镜。 随着便携式、高质量相机和无人机的进步，视觉检查已发展到了一个新阶段；如今，企业会收集机器、所制造产品和其他物理操作方面的数字图像和视频，用于进行视觉检查。 通过视频片段和图像进行的检查，可以在远程位置实时进行，也可以在取回收集图像的相机后再进行检查。

如今，利用人工智能 (AI) 的软件也被用于实现视觉检查自动化。 通过“教”计算机读取图像，并确定它们何时符合可接受的标准，企业可以自动化视觉检查过程，从而节省时间，在某些情况下还可以提高准确性。 这一范围非常之广，从识别风力涡轮机顶部的腐蚀程度，到识别产品电子元件中存在故障的连接器，皆可应对自如。

汽车行业就是将 AI 集成到视觉检测系统中的一个例子。 如今的汽车制造商使用图像和深度学习技术，在生产过程早期快速且一致地识别缺陷。

借助这项技术（也称为智能视觉检查），组织可以在广泛的环境中更快、更准确、更经济高效地执行检查。 通过利用机器来执行目视检测，企业可以让人们远离危险区域和密闭空间（如储罐），保护工作人员的安全，同时也不会丧失视觉检查带来的好处。