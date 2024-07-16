什么是计算机视觉 (Computer Vision)？

计算机视觉是人工智能 (AI) 的一个领域，是指让计算机和系统能够从图像、视频和其他视觉输入中获取有意义的信息，并根据该信息采取行动或提供建议。 如果说人工智能赋予计算机思考的能力，那么计算机视觉就是赋予发现、观察和理解的能力。

计算机视觉的工作原理与人类视觉类似，只不过人类起步更早。 人类视觉系统的优势是终身可以在适当的环境下训练分辨物体、物体距离、物体动静与否以及图像是否存在问题等能力。

计算机视觉训练机器来执行这些功能，但它们依靠摄像头、数据和算法在更短的时间内完成工作，而不像人类是依靠视网膜、视神经和视皮质。 经过训练用于检验产品或监控生产资产的系统每分钟能够分析数千个产品或流程，并且会发现极其细微的缺陷或问题，因此计算机视觉的能力迅速超越人类。

计算机视觉广泛用于许多行业，例如能源、公用事业、制造和汽车行业等等，并且市场仍在不断拓展。 预计到 2022 年，市值将达到 486 亿美元。1