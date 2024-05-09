数字资产管理解决方案是一种软件和系统解决方案，它提供了一种系统化的方法，可以有效地存储、组织、管理、检索和分发组织的数字资产。
数字资产管理 (DAM) 既可以指业务流程，也可以指某种形式的信息管理技术或数字资产管理系统。DAM 功能可帮助许多组织创建可以访问媒体资产的集中位置。
数字资产是 DAM 流程的关键组成部分。它是由企业或个人拥有的任何有价值的文件类型，它采用数字格式，可通过元数据进行搜索，并包含访问和使用权限。数字资产的类型有很多，包括但不限于：
DAM 解决方案通过为数字资产创建集中管理系统，简化资产管理并优化富媒体的制作，尤其是在销售和营销组织内。它通过自动资产更新和强化品牌准则来实现品牌一致性，为企业内部提供单一可信信息源，并为外部受众提供更加一致的用户体验。
现代数字内容管理团队和营销人员还依靠 DAM 来重新利用内容，通过宝贵的搜索功能减少不必要的制作成本和重复的工作流。
鉴于品牌资产和营销资产通过数字渠道（如社交媒体）具有很高的知名度，品牌必须在图像和信息传递方面保持一致，以建立品牌权威并促进业务增长。因此，数字资产管理平台正在成为数字化转型工作的关键组成部分，这也就不足为奇了。
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使用 DAM 解决方案涉及几个步骤：
您可以在本地、云端或混合拓扑中实施 DAM 解决方案。基于云的资产存储、管理和交付对于您的组织来说是一种经济高效、安全、可扩展且灵活的选择。
20 世纪 80 年代末出现了桌面出版，使印刷商、出版商和广告商能够将文本、图形和摄影数字化。对于大多数内部硬盘来说，这些文件太大，因此使用简单的元数据标签将这些文件传输到外部介质。它们被放置在简单的分层文件和文件夹中。
1992 年，Canto Software 发布了最早的 DAM 系统之一 Cumulus。它是一个本地独立解决方案，具有缩略图预览、元数据索引和搜索功能。虽然早期的 DAM 解决方案使资产易于查找、验证和检索，但文件仍然不易共享。
到 21 世纪初，基于服务器的 DAM 实现了互联网上的文件共享。此后不久，云存储提供了另一种存储、管理和分发数字资产的方式。
DAM 迅速发展成为能够将内容交付到各种设备、系统和存储库的集成库。应用程序编程接口 (API) 使资产能够插入不同的应用，快速高效地满足特定要求。
现在，通常会将 AI 功能通常嵌入 DAM 中，即智能地标记和交叉引用资产，包括视频识别和语音识别。IBM Watson Video Enrichment 可以使用深度学习技术分析视频流，而 IBM Blockchain Platform 可确保更高的 DAM 安全性。使用机器学习，DAM 系统可以预测内容需求并向用户提出建议。这些营销任务在几分钟或更短的时间内完成，使组织能够近乎实时地做出响应并获得竞争优势。
在考察 DAM 平台时，重要的是要评估所选解决方案是否具有支持当前和未来需求的功能。成功的 DAM 解决方案提供以下功能：
DAM 帮助全球组织出于多种目的维护数字资产的访问权限、控制和完整性。将 DAM 作为与企业和职能战略相关联的集中式整体解决方案来实施，这样可以提供更一致、更有吸引力的客户体验。
根据 Forrester 的数据，“超过 2/3 的公司希望更有效地交付内容。成功的企业现在将 DAM 作为更广泛的数字体验和内容战略的一部分，而不是单点解决方案。”1 了解有关 IBM® Aspera® on Cloud 的更多信息，该托管服务使您能够在混合云环境中快速可靠地移动和共享任何大小和类型的文件和数据集。
借助 IBM Aspera Connect，可以在 IBM Aspera 客户端和 Web 应用之间执行基于浏览器的高速文件传输。此外，使用 IBM Aspera FASP High-Speed Transport 传输批量数据是基于 TCP 的传统传输的最佳替代方案。IBM Aspera 提供快速、可靠和高效的 DAM 解决方案，以满足您的资产管理需求。
DAM 可用于涉及数字资产的各个行业。以下是使用 DAM 的两个示例：
专利局通常管理处于不同完成阶段的大量数字资产。随着资产生命周期的更新，可转移性、版本控制和访问权限功能对于维护至关重要。搜索功能等其他功能也能使专利局内的流程有效扩展。
科技公司在许多不同的部门使用 DAM，通常是在多个地点使用。DAM 将资产集中起来，便于访问和使用。组织内的职能部门使用 DAM 的目的各不相同。其中部分示例包括：
这些组织中的许多成员需要访问、使用、编辑和跟踪资产，因此访问权限至关重要。这些权限可能基于业务部门、职能部门和角色。它们可以限制内部员工访问某些资产。
权限还可以将其他资产的访问权限扩展到外部成员，例如合作伙伴或客户。思考有助于支持合作伙伴关系和电子商务计划的品牌和参与建议。
以简单、经济的方式存储几乎无限量的数据。
在混合云环境中快速可靠地移动和共享任何大小和类型的文件和数据集。
在 IBM Aspera 客户端和 Web 应用之间执行基于浏览器的高速文件传输。