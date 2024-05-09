数字资产管理 (DAM) 既可以指业务流程，也可以指某种形式的信息管理技术或数字资产管理系统。DAM 功能可帮助许多组织创建可以访问媒体资产的集中位置。

数字资产是 DAM 流程的关键组成部分。它是由企业或个人拥有的任何有价值的文件类型，它采用数字格式，可通过元数据进行搜索，并包含访问和使用权限。数字资产的类型有很多，包括但不限于：

文档

图像

音频内容

视频

动画

媒体文件

图形

演示文稿

任何包含使用权的数字媒体

DAM 解决方案通过为数字资产创建集中管理系统，简化资产管理并优化富媒体的制作，尤其是在销售和营销组织内。它通过自动资产更新和强化品牌准则来实现品牌一致性，为企业内部提供单一可信信息源，并为外部受众提供更加一致的用户体验。

现代数字内容管理团队和营销人员还依靠 DAM 来重新利用内容，通过宝贵的搜索功能减少不必要的制作成本和重复的工作流。

鉴于品牌资产和营销资产通过数字渠道（如社交媒体）具有很高的知名度，品牌必须在图像和信息传递方面保持一致，以建立品牌权威并促进业务增长。因此，数字资产管理平台正在成为数字化转型工作的关键组成部分，这也就不足为奇了。