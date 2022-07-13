主页 topics 什么是设施管理？ 什么是设施管理？
设施管理有助于确保建筑物和场地、基础设施和房地产的功能性、舒适性、安全性和效率。
白天与黑夜交接时美国纽约曼哈顿下城区的天际线
定义设施管理

设施管理可以定义为支持建筑物、场地、基础设施和房地产的功能、安全性和可持续性的工具和服务。 

设施管理包括：

  • 包括租赁行政和会计在内的租赁管理
  • 资本项目规划和管理 
  • 维护和运营
  • 能源管理
  • 占用和空间管理 
  • 员工和住户体验 
  • 应急管理和业务连续性
  • 房地产管理

设备管理 类型。 有两种基本领域：硬设施管理（硬 FM）和软设施管理（软 FM）。 

  • 硬 FM 处理实物资产，例如管道、布线、电梯以及供暖和制冷。
  • 软 FM 专注于由人员执行的任务，例如保管服务、租赁会计、餐饮、安全和场地维护。
设施管理的重要性是什么？

为了让人们尽其所能，在所处的环境中能够全身心投入，办公建筑需是安全无忧、舒适宜人且效率较高的。 设施管理部门涉及设施和场地人员周围的一切事务。 他们工作、娱乐、学习和生活的环境应是舒适宜人、效率较高且可持续的。

卓越的设施管理对贵企业的盈亏底线有益，影响着财产、建筑物和设备的短期和长期价值。 您的努力可能对以下方面至关重要：

  • 空间优化
  • 引导资本项目
  • 能源管理和维护
  • 租赁会计
  • 工作场所体验
 查看设施管理内部

人们将 87% 的时间花在建筑物上。 了解如何改善您的运营，让员工生活更舒适，并最大限度地提高效率。

 开启交互式演示 IDC 将 IBM TRIRIGA 称为领导者

市场研究公司 IDC 在其第一份全球集成工作场所管理系统 (IWMS) MarketScape 报告中强调了 TRIRIGA 的创新性、灵活性、功能性和行业专业知识。

 阅读博文
数字显示了设施管理的重要性
节省 30%

对组织来说，房地产高居成本支出第二名，有效的空间管理可以节省高达 30% 的成本。¹

 超出预算 80%

资本项目平均超出预算 80%，相较于进度落后 20 个月，但采用资本项目管理技术可将项目总成本降低 45%。²

 275 亿美元损失

美国的员工每年要浪费 1.6 亿天来寻找办公桌、办公室和同事。 每年全国共损失 275 亿美元。³

 人事变动率低 59%

员工敬业度排名靠前的公司人事变动率要低 59%，生产力高 17%，旷工率低 41%。

 节省 30–50%

与没有集成系统、效率低下的现有建筑相比，具有集成系统的智能建筑可以节省 30-50%。
设施管理技术

设施管理技术包括软件和系统。 建筑环境通过物联网 (IoT) 传感器、wi-fi、 仪表、计量器和智能设备生成大量数据。 最卓有成效的解决方案让设施管理部门能够通过将分析和人工智能 (AI) 注入集成工作场所管理系统 (IWMS) 来充分利用这些数据 。 这些技术提供的认知能力让计算机辅助设施管理得以实现——因此您可以分析数据并从数据中学习，让您能够实现实时可见性，执行预测性设施维护，并创建更高效、更具成本效益的环境。
设施管理功能

在众多行业和各种公司规模中，设施经理承担着广泛的重要日常职责。 这些经理既需要提前计划，也需要在任何一天内为各种任务做好准备。 而经理的职责通常包括：

  • 房地产管理
  • 资本项目和规划
  • 占用和空间管理 
  • 租赁管理和会计
  • 工作场所体验

...还有一些方法可以改善经理日程安排中每一项职责的表现：

  • 提高运营效率
  • 创造有利于提高生产力的环境
  • 寻找并采用技术解决方案 
  • 保证监管合规
  • 将设施和员工的风险降至最低
  • 降低能源消耗成本
  • 减少房地产投资组合的碳足迹
未来的设施管理趋势

在《IBM 商业价值研究院的 2021 年 CEO 调研》中, 56% 的 CEO 强调需要在未来两到三年内"积极追求"运营敏捷性和灵活性。 其中暗示，随着许多企业返回办公室办公，理想的工作场所变成了员工先要安全聚集和协作的地方，在这里，员工相互之间可以安全地联系。 此外，已有需要制定一项重返工作场所的策略。 从以下博客中了解更多信息。

这一趋势是转向混合工作空间。 疫情后世界的新工作空间将需要满足更多需求。 提高生产率是否意味着保持面对面的工作或节省员工的通勤时间？ 查看构建混合工作空间模型的优点和挑战。

为员工提供更好的工作场所体验。 COVID-19、员工期望和技术正在重新定义"工作的好地方"。 这种经历仍然可能意味着敬业、高效的员工与面临人员流失甚至更大混乱的公司之间的区别。 了解如何创造新体验
设施管理案例研究
国际服务系统（ISS）

查看 ISS 如何使用 TRIRIGA 改变全球 25,000 多座建筑物的设施管理。 随着建筑物和环境变得更加个性化、直观和易于使用，特定的设施管理示例显示了物联网的价值。
IBM 全球房地产 (GRE)

随着 COVID-19 的爆发，GRE 通过使用我们自己的解决方案能够将 IBM 全球 95% 的员工从办公室转移到家中。 现在，我们正在为回归办公室做准备，能够监控对疫情相关协议的遵守情况，并验证健康证书。

 阅读成功案例
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提供使用数据、分析和人工智能 (AI) 的解决方案，帮助客户更好地了解他们的设施，并做出明智的决策。

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随着人工智能与建筑管理系统和物联网设备集成，它便具有改善居住体验、提高运营效率、优化空间管理和资产利用率的潜力。

 基于活动的工作场所

探索作为目的地的工作场所如何改变设施经理优化空间的方式，以提高安全性、生产力并改善体验。

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来自设施管理社区的对话、故事和意见，可帮助您跟上行业变化。
来源


¹ 研究和市场  （链接位于 ibm.com 外部）

² 麦肯锡公司  （链接位于 ibm.com 外部）

³ 塞尼翁  （链接位于 ibm.com 外部）

⁴ 盖洛普  （链接位于 ibm.com 外部）

⁵ 美国节能经济委员会 （PDF，1.2 MB）