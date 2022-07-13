为了让人们尽其所能，在所处的环境中能够全身心投入，办公建筑需是安全无忧、舒适宜人且效率较高的。 设施管理部门涉及设施和场地人员周围的一切事务。 他们工作、娱乐、学习和生活的环境应是舒适宜人、效率较高且可持续的。

卓越的设施管理对贵企业的盈亏底线有益，影响着财产、建筑物和设备的短期和长期价值。 您的努力可能对以下方面至关重要：