维修技术人员的管理者面临诸多挑战，其中包括在人才库萎缩的情况下吸引和留住人才、员工技能不足、运营成本攀升，以及缺乏相关技术来管理复杂资产和不断升级的服务需求。 应对这些挑战的关键在于采用能自动执行某些任务的软件，以减少带给员工的压力，改善知识传授渠道，并提供支持现场技术人员的功能。

移动服务技术人员面临日程安排冲突、获取重要数据的能力有限、工作任务沟通不畅以及不得不多次往返等挑战难题。 为了克服这些挑战，必须在手机和平板电脑上提供更多的主系统 CMMS 功能，包括审查资产维护历史记录、访问详细的技术规范和 GIS 定位数据、检查工单信息、处理账单和实时通信等。

最后，随着时间的推移，很多公司部署了多个独立的解决方案，导致现在有很多工具无法配合使用。 为了顺利进行现场服务管理，必须要有协调统一的、集成的端到端解决方案，以便于现场团队使用，并提供仪表板来实现公司资源在整个企业范围内的可视化管理。