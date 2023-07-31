主页 topics 什么是企业资产管理 (EAM)？ 什么是 EAM？
企业资产管理 (EAM) 结合了软件、系统和服务，可帮助维护、控制和优化运营资产在整个生命周期的质量
观看：Maximo 给出了答案 (00:38) 使用 IBM Maximo 探索 EAM
两位同事在工厂中使用平板电脑
什么是企业资产管理？

企业资产管理 (EAM) 是软件、系统和服务的组合，用于维护和控制运营资产及设备。 其目的是优化资产在整个生命周期的质量和利用率，提高正常运行时间并降低运营成本。

企业资产管理涉及工作管理，资产维护、规划和调度，供应链管理以及环境、健康和安全 (EHS) 举措。

在物联网 (IoT) 时代 - 从阀门到车辆等一切事物都可以通过传感器和系统连接起来，从业人员正在将高级分析和人工智能 (AI) 融入 EAM。 可使用 AI 技术分析从物联化资产收集的数据。 由此产生的洞察可帮助维护团队做出更明智的决策，提高效率，进行预防性维护，并最大程度地增加对其物理资产的投资。

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EAM 与 CMMS 有什么区别？

EAM 通常与计算机化的维护管理系统 (CMMS) 相关联，但如果仔细查看 EAM 与 CMMS 就会发现它们之间存在不同。 CMMS 可以是 EAM 的一个方面。 它侧重于集中信息以促进和自动执行维护管理流程。 EAM 是一种资产生命周期管理方法，可支持资产从购买到处置的性能。

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企业资产管理为何重要？

EAM 很重要，因为它有助于组织跟踪、评估、管理和优化资产质量及可靠性。 形形色色的组织拥有数百、数千甚至数百万的资产。 他们是资产密集型组织。 

资产各式各样（比如铁路、管道、制造设备、运输车队和风车），而且几乎包括维持生产、服务和运营所需的任何设备。 EAM 最佳实践可帮助维护团队更好地控制复杂环境，以便：

  • 集中资产信息：作为 EAM 的一部分，CMMS 可以告诉维护经理资产在哪里、资产需要什么、资产应该由谁维护以及何时维护。 它自动执行关键资产管理工作流程，并使其可访问和可审计。
  • 及早解决问题，防患于未然：资产管理软件支持预防性功能，以维护设备的稳定持续运行。 它有助于确保保修合规性，并防止出现中断生产的问题。
  • 更智能地监控资产：基于 AI 的远程监控可以交付有关资产当前和预期状态切实可行的洞察。 它可以跨部门和信息孤岛汇总数据，减少警报数量并提高准确性，以及增强决策能力。
  • 最大限度地提高资产利用率：从物联网设备收集的历史和实时数据以及分析和诊断工具有助于扩展物理资产的可用性、可靠性和可用寿命。
  • 管理老化资产和基础设施：利用更明智的维护策略延长设备生命周期，并通过将风险管理嵌入业务流程以提高投资回报。
  • 加强维护管理：物联网、AI 和分析可改善设备维护实践。 资产跟踪和可跟踪性有助于满足日益复杂的环境、健康和安全需求。
  • 整合运营应用程序：EAM 可帮助建立单一技术系统以管理几乎所有类型的资产。 流程针对企业中广泛的资产功能实现了统一和标准化。

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CHS 从预防性维护发展为预测性 EAM

CHS, Inc. 的 John Myers 与 IBM Maximo® 合作已超过 20 年，并见证了 EAM 向预测性维护的转变。 了解有了云计算和物联网，他为何仍能看到与 Maximo 合作的新可能性。
有效 EAM 的主要特性

作业管理
集中管理计划内和计划外的工作，从初始请求到最终完成，包括记录实际情况。

维护阶段
从纠正性维护（在发生问题后进行维修）发展为预防性维护 (使用定期维修) 和预测性维护（在数据表明即将发生故障时进行维修）。

计划和调度
在甘特图上以图形方式查看工单和预防性维护计划。 直观地浏览工单管理流程，以帮助调度员管理任务和工作依赖项。

供应链管理
资产和用于维护资产的材料是供应链的一部分。 有效的解决方案应融入物联网技术，帮助将 EAM 与供应链管理系统相集成。

健康与安全
记录并报告环境、健康和安全问题。 通过使用事件分析、纠正措施可跟踪性和流程变更管理来降低风险。

流动性
完成读取仪表数字、捕获电子签名以及使用条形码和 RFID 等更多任务。 利用智能手机功能（如照片和语音转文本）来捕获信息，并提供工具、文档和协作。

分析
运行已扩展且增强的分析，通常由 AI 提供支持，从而获取运营洞察。 优化模型可用于根据分析自动执行规划、调度和工作管理流程。


支持 SaaS、基于云的部署或混合云部署，以便控制成本，提高系统灵活性，并减少对 IT 的依赖。

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EAM 和 SaaS

未来的 EAM 可能会位于云端。 SaaS EAM 托管在云端，可根据数据需求灵活地扩展和收缩。 用户仅为所需的数据资源付费。 SaaS 所需的 IT 干预和支持远远低于本地部署。 因此，与 IT 相关的资本支出可以转换为运营支出和资源。

升级由云服务提供商进行，因此始终可以应用最新版本和功能。 SaaS 还能以更快的速度和更低的风险整合新技术。

 阅读以了解 IDC 为何将 IBM 评为 SaaS 和基于云的 EAM 的领导者
应用和行业
能源与公用事业

传输和分配自来水、废水、天然气及电力需要借助管道或输电线等线性资产。 这些系统还需要适应复杂的人员调度安排，并考虑来自远程资产的地理空间信息。
化学、石油和采矿行业

这些行业强调将安全性、可靠性、合规性和性能整合到工作流程中。 EAM 系统需要通过规范和改进维护实践，以及促进协作来降低成本。
制造业

制造业包括多个领域：汽车、航空航天、国防、电子产品、工业产品、消费产品等。 在这些情况下，EAM 系统成为了整体流程管理方法（例如精益六西格玛）的一部分，并能够为产品生命周期管理需求提供补充。
交通运输业

这些应用的重点是提供有关支持服务或物流功能的资产和库存的详细信息。 燃料管理、驾驶员日志、备用零件和站台调度等数据对于维护铁路、公路和空中交通运营至关重要。
生命科学

这些系统可以监控、跟踪和管理设备、设施及移动资产。 管理标准、可跟踪性和电子签名至关重要。 文档包可用于帮助满足和验证复杂的法规要求。
医疗行业

医疗保健 EAM 解决方案必须管理设施与设备就绪之间的复杂关系。 它们可以跟踪并查找关键资产，监控设施条件，遵守报告要求，并与运营状况信息系统集成。
核能

核组织强调工作和资产管理，通过详细的状态管理、工作流程、上报和电子签名来支持法规。 这些解决方案考虑严格遵守健康与安全方面的监管要求。
EAM 可以优化跨行业的运营

了解资产密集型行业领导者为何使用 IBM Maximo EAM 解决方案。

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资产管理

通过使用 IBM Maximo Application Suite 的 AI 和分析，管理和维护高级别资产，以优化性能，延长资产生命周期，并减少运营宕机时间和成本。

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移动 EAM

通过智能移动企业资产管理 (EAM) 增强互联技术人员的能力，使其可以随时随时管理资产。

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工作场所安全

将数据转化为切实可行的洞察，提高工作场所的安全性。 将合规性置于安全措施的核心位置，以便更轻松发现和消除危险。

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