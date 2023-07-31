作业管理

集中管理计划内和计划外的工作，从初始请求到最终完成，包括记录实际情况。

维护阶段

从纠正性维护（在发生问题后进行维修）发展为预防性维护 (使用定期维修) 和预测性维护（在数据表明即将发生故障时进行维修）。

计划和调度

在甘特图上以图形方式查看工单和预防性维护计划。 直观地浏览工单管理流程，以帮助调度员管理任务和工作依赖项。

供应链管理

资产和用于维护资产的材料是供应链的一部分。 有效的解决方案应融入物联网技术，帮助将 EAM 与供应链管理系统相集成。

健康与安全

记录并报告环境、健康和安全问题。 通过使用事件分析、纠正措施可跟踪性和流程变更管理来降低风险。

流动性

完成读取仪表数字、捕获电子签名以及使用条形码和 RFID 等更多任务。 利用智能手机功能（如照片和语音转文本）来捕获信息，并提供工具、文档和协作。

分析

运行已扩展且增强的分析，通常由 AI 提供支持，从而获取运营洞察。 优化模型可用于根据分析自动执行规划、调度和工作管理流程。

云

支持 SaaS、基于云的部署或混合云部署，以便控制成本，提高系统灵活性，并减少对 IT 的依赖。