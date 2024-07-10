高级分析的历史植根于数据分析和计算技术的演变，该技术在过去数十年中取得了长足进步。

20 世纪初期主要是手动进行数据分析，者涉及基本统计方法和简单计算。计算机在 20 世纪中叶出现，彻底改变了数据处理方式，有助于进行更复杂的分析。20 世纪 60 年代和 70 年代，数据库和数据管理系统的发展为高效存储和检索大量数据奠定了基础。

在 20 世纪 80 和 90 年代，商业智能工具兴起，利用这些工具，各组织能够生成报告并进行描述性分析。这些工具根据历史数据提供洞察分析，但其预测能力有限。同时，随着统计软件和方法的不断进步，为更复杂的数据分析技术铺平了道路。

1990 年代末和 2000 年代初标志着大数据时代的开始，而其背后的推手则是来自互联网、社交媒体与传感器技术的数据的指数级增长。在此期间，数据挖掘、ML 以及预测性分析和规范性分析等更为先进的分析工具和技术均实现了发展。R 和 Python 等开源编程语言的出现则使高级分析方法的获取变得更为民主化。

近年来，人工智能和机器学习的进步将高级分析推向了新的高度。云计算使存储和处理大量数据点变得更加容易。同时，人工智能算法能够以前所未有的速度和精度分析数据，而且该领域又涌现出生成式人工智能这一新兴工具。